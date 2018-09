La construcción en Andalucía vuelve al nivel de empleo que tenía en 2011

A nivel nacional, el sector de la construcción volvió a superar los 1,2 millones de ocupados , algo que no ocurría desde el segundo trimestre de 2012. En concreto, construcción da empleo a 1.215.200 trabajadores en España, lo que supone un 7,2% más que en 2017.

Entre 2013 y 2015, el sector de la construcción dio empleo a unos 140.000 trabajadores de media, llegando a registrar el menor volumen durante el primer trimestre de 2014, con 127.700 ocupados. Desde 2016 hasta hoy, el sector ha registrado un incremento del volumen de ocupación del 30%, hasta superar los 191.000 empleados actualmente en la región, algo que no ocurría desde 2011 .

El sector de la construcción ha recuperado los 190.000 ocupados en Andalucía, algo que no ocurría desde el cuarto trimestre de 2011, según el análisis realizado por Randstad a partir de datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la construcción da empleo a 191.800 trabajadores en la región, lo que supone un 22,2% más que hace un año, cuando se registraron 156.900 trabajadores.

Neinor Homes baraja vender edificios de pisos nuevos para alquiler

trar a vender promociones de nuevas viviendas de las que construye a empresas que se dedican a explotar parques de pisos en alquiler, según apuntó el consejero delegado de la compañía, Juan Velayos.

“Es una reflexión estratégica a tener en cuenta en todo momento” ante el “fenómeno” del alquiler en España, aseguró el primer ejecutivo de la inmobiliaria, una de las nuevas firmas promotoras surgidas tras la crisis.

Velayos reveló que ha recibido “acercamientos” de empresas que se dedican al alquiler de vivienda para sopesar la posibilidad de comprar promociones completas con el fin de sumarlas a su parque de pisos en renta.

“Tenemos muchos acercamientos de jugadores del mercado del alquiler y mal haríamos si no lo estudiáramos”, apuntó el consejero delegado tras participar en el Foro Inmobiliario de Europa Press. No obstante, aseguró que actualmente no tienen en estudio o negociación ninguna operación de este tipo. Asimismo, Velayos descartó que “hoy por hoy” Neinor Homes se plantee entrar en el mercado de alquiler con una división propia para conformar y gestionar un parque de pisos en renta.

Vender promociones a empresas de alquiler dependerá del margen que se obtenga, dijo.