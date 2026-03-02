En España, más de 2,4 millones de ciudadanos - exactamente, 2.439.062 - están registrados en las Oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE), según los últimos datos de enero. Así, con tantas personas pendientes de este ingreso mensual, surge la pregunta inevitable: ¿cuándo se cobra el paro en marzo de 2026? Conocer la fecha exacta es clave para planificar gastos y responsabilidades económicas, ya que la prestación por desempleo sigue siendo fundamental en muchos hogares.

Ahora bien, este ingreso depende tanto del calendario oficial del SEPE como de los plazos que maneja cada entidad bancaria, por lo que no siempre llega el mismo día a todas las cuentas. De manera general, la administración pública realiza el abono de todas las prestaciones y subsidios a partir del día 10 de cada mes; si esa fecha coincide con un festivo, el pago se efectúa el siguiente día hábil, según se indica en la información oficial disponible en la web del SEPE.

¿Cuándo se cobra el paro en marzo de 2026?

Este mes de marzo, el día 10 cae en martes y no debería haber ningún tipo de retraso. Sin embargo, algunos bancos como Santander u Openbank deciden voluntariamente adelantar el esperado ingreso unos días; en este caso, al jueves 5 de marzo. Esto es así gracias a la Cuenta Única Centralizada (CUC), un instrumento financiero perteneciente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que permite realizar de una manera más eficiente el ingreso de las cotizaciones o el pago de las prestaciones.

Además, la operativa interna, la programación de sistemas y el tratamiento de las órdenes de pago influye en la decisión de algunas entidades, ya sea para enviar el dinero un poco antes o ceñirse al calendario oficial. En cualquier caso, la mayoría de los bancos, como BBVA, CaixaBank, Abanca, ING o Bankinter, realirzarán esta operación el 10 de marzo de 2026.

Si me despiden este mes, ¿cuándo empiezo a cobrar el paro?

Las personas que pierdan su trabajo en marzo tendrán derecho a recibir la prestación a partir del día siguiente a la declaración de situación legal de desempleo. Según la información disponible en la página oficial del SEPE, una vez presentada la solicitud y siempre que se aporte la documentación requerida, el organismo dispone de un plazo de 15 días hábiles para resolverla, enviando la notificación correspondiente en un máximo de 10 días desde la fecha en que se dicte la resolución.

Por lo tanto, el proceso se puede alargar en torno a los 25 días naturales. Teniendo esto en cuenta, es posible que el dinero se le abone al mes siguiente, aunque incluiría la cantidad pendiente y la nueva mensualidad. En el caso de que no se reciba respuesta pasados tres meses desde el envío de la solicitud, se considerará desestimada por silencio administrativo. Se podría entonces interponer reclamación previa a la vía judicial.