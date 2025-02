Las empresas de distribución de butano, en pie de guerra por la escasa retribución en el precio de la bombona

Algeciras/Las empresas distribuidoras de butano se encuentran en un “momento importante” que puede derivar en una huelga indefinida del sector si el Gobierno de España no accede a sus peticiones de incrementar la retribución que perciben del precio regulado de las bombonas.

La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), la patronal del sector, viene reclamando una “solución inminente y justa” para asegurar la supervivencia de las compañías que reparten las bombonas a las casas y establecimientos. Todo ello porque, entienden, la retribución determinada por el Estado, que se sitúa en 6,69 euros por unidad, es insuficiente para cubrir los costes operativos de las más de 170 pymes distribuidoras, 39 de las cuales radican en Andalucía.

Según estableció el Gobierno mediante una orden de 2015, el precio de la bombona regulada, que se sitúa hasta marzo en 16,65 euros, está dividido en tres conceptos: uno destinado al coste de las materias primas, otro de impuestos y un tercero conocido como término C, que es la cuota que perciben las distribuidoras por bombona. Actualmente, esta partida es de 6,69 euros por unidad, mientras que la patronal pide que se incremente a 8,50 euros.

“El sector enfrenta una grave pérdida de rentabilidad y que requiere medidas urgentes para garantizar su viabilidad”, señala FEDGLP, que reclama que el término C no ha sido actualizado desde la instauración de la orden en 2015 pese al incremento de costes con el paso de los años. Esta situación derivó en los últimos meses en paros intermitentes del servicio por parte de las compañías, que alertan podrían convertirse en indefinidos si no hay una respuesta favorable del Gobierno.

El pasado 31 de enero, la patronal se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para transmitirle sus inquietudes. FEDGLP valoró “positivamente” el encuentro, aunque se mantiene a la espera de la decisión final del Ejecutivo. El próximo 24 de febrero, la patronal celebrará una asamblea en la que valorará tomar medidas como la huelga indefinida en caso de que la respuesta final del Gobierno no sea favorable con sus peticiones.

La entidad agrupa a las distribuidoras que trabajan junto a Repsol, que abarca la mayoría de la cuota de mercado de las bombonas y la totalidad de las de precio regulado. Consultados por este periódico, rehusan realizar declaraciones al respecto de esta problemática. También se comercializan este tipo de productos bajo la marca de Cepsa, aunque gestionados ahora por la compañía Abastible SA en España y Portugal. Si bien utilizan el término C como referencia para las comisiones, todas las de esta clase están liberalizadas y tienen una menor representación.

El consumo de butano, en declive

El consumo de butano en España se ha reducido sensiblemente en lo que va de siglo. Según los datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en 2005 se consumieron 1,4 millones de toneladas de butano en envases de más de ocho kilos, categoría que engloba las bombonas habituales. En 2015 ya eran 860.000 toneladas y, en 2024, 703.000. Cabe destacar que el descenso fue más pronunciado en los primeros años y más paulatino en la última década, aunque se sitúa en mínimos de la serie histórica.

Según los datos de FEDGLP, actualmente hay seis millones de hogares en España que siguen utilizando este método energético. Fuentes del sector señalan que el perfil del usuario es muy variado y que sigue teniendo gran penetración, especialmente, en casos donde se prima "pagar por lo que se consume", como en la situación de segundas residencias o pisos de estudiantes. A esto se suma, además, el consumo intensivo que se produce en el sector horeca (hostelería y restauración).