Expertos señalan necesidad de repensar la Seguridad Social

El aumento de la esperanza de vida, la edad de jubilación actual y la tasa media de reemplazo del 82% hacen insostenible el sistema de pensiones. Ésas son las principales conclusiones que se extrajeron de la jornada Tu plan financiero de futuro a debate, organizadas por Grupo Joly junto a BBVA en la Universidad Loyola de Andalucía.

El encuentro fue presentado por la directora de Loyola Executive, Rosa Melero; por el director general de Negocio y Gestión de Grupo Joly, Felipe Granados; y por el director Territorial Sur de BBVA, José Ballester.

“Vamos a vivir más, pero ¿mejor? ¿Cuál será la edad de jubilación?¿La formación continua será más necesaria que nunca? ¿Cuántos años llegaremos a vivir? ¿Habrá suficientes recursos económicos?...”, son algunas de las cuestiones que colocó sobre la mesa Rosa Melero, quien agradeció a BBVA y Grupo Joly la celebración de este tipo de encuentros “en los que vamos a debatir sobre una problemática que nos afecta a todos”.

José Antonio Herce “La longevidad es algo extraordinario, pero crea algunos problemas, sobre todo en las pensiones”

Por su parte, José Ballester hizo alusión a un futuro con muchos retos pero también con grandes oportunidades y aludió a la formación y a la cultura financiera como uno de los pilares para tomar buenas decisiones: “Sigue faltando información y concienciación financiera en la gente joven. Un 55% de los españoles no ahorra. En la situación actual, empezar a ahorrar más tarde de los 40 años es ya tarde. Hay que concienciar a los jóvenes de la importancia del ahorro en el futuro”.

Por ello, BBVA apuesta por la educación a través de diversos organismos e instituciones como la FAD o la Unesco .Ejemplo de ello es unos de los programas más incipientes de la entidad bancaria: Aprendemos juntos, con millones de visualizaciones de sus vídeos inspiradores que se lanzan semanalmente.

‘La longevidad y los retos que supone’

Tras la presentación, llegó la ponencia principal de la jornada, que corrió a cargo del presidente del Foro de Expertos BBVA Mi Jubilación, José Antonio Herce, quien realizó un análisis de la situación actual de la esperanza de vida y sus repercusiones en el sistema actual.

“La longevidad es algo extraordinario y positivo que, sin embargo, crea algunos problemas, fundamentalmente en las pensiones”, introdujo Herce, quien continuó señalando que la Seguridad Social “está exhausta, agotada y tenemos que echarle una mano. No lo puede todo”, indicó. Y destacó la edad de la jubilación como el principal problema para la sostenibilidad del sistema.

“En 1900, la jubilación estaba estipulada en los 65 años y solo el 26,2 % de la población llegaba a esa edad. Hoy en día el 26,2% de la población llega a los 91 años. La esperanza de vida se ha más que duplicado, pero seguimos jubilándonos con esa edad. Los 65 años es una edad muy temprana para jubilarse, cuando queda una laga vida por delante y físicamente estamos fantásticos. Este es el principal problema de las pensiones. Por eso mismo, mover hacia arriba la fecha de la jubilación es el mejor ajuste que puede hacerse”, destacó Herce.

“Es verdad –puntualizó el experto de BBVA– que en España ya vislumbramos la jubilación a los 67 años y hay algunos países que la contemplan más allá de los 68 años. Pero hay otros países que adecúan la edad de jubilación a la esperanza de vida. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos”.

A este respecto, Herce criticaba lo reacia que es la sociedad a asumir las consecuencias que conlleva tener vidas más largas, “la gestión de la edad en la sociedad es pésima”, recalcó.

En este sentido aludió al miedo de los empleadores a la gente mayor, “cuando este colectivo puede aportar una experiencia y unos conocimientos que no tienen los jóvenes, por lo que habrá que darle valor al talento senior”, e hizo referencia al “mal” de las prejubilaciones y a que la Seguridad Social tenga que engrasar ese tipo de acuerdos entre empleado y empresa.

El ponente también señaló otras medidas necesarias que servirían para hacer más fuertes y sostenibles las estructuras de la Seguridad Social. Realizar una transición hacia un sistema de capitalización en vez de cotización o hacer un reparto estricto (con doce pagas en vez de catorce, por ejemplo), son algunas de ellas. Además, mencionó la necesidad de innovar para encontrar nuevos modelos de contratos laborales que incluyan menos aristas y mayor versatilidad.

Asimismo, quiso aclarar algunos mitos que corren entre los ciudadanos como que el aumento de la natalidad salvaría las pensiones. “Eso es una falacia. La Seguridad Social no tiene un esquema piramidal”. Además, quiso tranquilizar a la población más joven: “La Seguridad Social nunca dejará de pagar las pensiones, eso de que los jóvenes piensen ahora que a ellos no les van a llegar las pensiones es mentira. Lo que hay que provocar es que el sistema sea sostenible, con las variaciones necesarias para ello. Seguramente van a cobrar menos que sus padres, pero tendrán numerosas opciones complementarias. Aunque eso sí, la edad de jubilación no les va a tocar a los 65 años, por lo que vayan haciéndose a la idea de que van a trabajar más años, pero también van a vivir muchos más”, matizó Herce.

“Además, con los trabajos tan remunerados y divertidos del futuro, nadie querrá jubilarse”, concluyó.

‘Suficiencia y adecuación de las pensiones en España’

A continuación, para debatir y profundizar aún más en la materia sobre el futuro de las pensiones, tuvo lugar la mesa redonda Suficiencia y adecuación de las pensiones en España: situación actual y propuestas, moderada por el redactor jefe de Economía de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, quien introdujo la cuestión de qué hacer para conseguir la sostenibilidad del sistema, más allá de “eliminar la tiranía de los 65 años”.

En este debate, José Antonio Herce enunció los pasos a seguir de forma urgente. “En primer lugar lo que hay que hacer es estabilizar el sistema, para poder seguir pagando a todas aquellas personas que han cotizado. Caben muchas soluciones, pero los recursos son muy escasos. Por tanto, habrá que generar más recursos o reordenar las prioridades, haciendo el sistema todo lo contributivo que se pueda. De hoy para mañana no se puede cambiar la edad de jubilación. De hecho, poco a poco, ya se está ampliando el periodo laboral hasta los 67. Pero se ha eliminado una de las medidas que estaban ayudando a la estabilidad de sistema, el IRP, que aunque fuera doloroso, era necesario. Eso a corto plazo. A medio o largo plazo habrá que crear cuentas nocionales de jubilación”, indicó Herce.

También se mostró partidario de este cambio de sistema a medio o largo plazo otro de los participantes en la mesa redonda, el director comercial de Pensiones y Marketing de BBVA Asset Management, David Carrasco, quien indicó la imposibilidad de cambiar del sistema de reparto actual a un sistema de capitalización de forma inmediata, debido al enorme coste que ello supondría, “entre 1,5 y 3 veces el PIB del país, según estimaciones y diversos estudios”. “Lo que sí se puede hacer ya –continuó Carrasco– es racionalizar el sistema, con un equilibrio financiero y cerrar la brecha del déficit”.

Por su parte, el director del departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Pedro Caldentey, hizo referencia a la importancia de la formación continua en este contexto en el que se va trabajar durante más tiempo y con constantes cambios. “El paquete de la formación y la educación va ser determinante para tener certezas sobre las oportunidades que estos tiempos van a procurar”. Asimismo, Caldentey señaló la necesidad de un consenso en el mundo político para tratar temas tan importantes como la educación o el sistema de pensiones.

Y finalmente, el único miembro no profesional de la mesa, el estudiante de 5º curso de ADE y Derecho, Dual Business Degree, Miguel Carlos Puerto, mencionó que hasta un 53% de los jóvenes actualmente creen que no van a cobrar pensión alguna, “algo que en sí mismo podría ser negativo, pero que, al menos, indica que es un tema que preocupa a la juventud”. El estudiante indicó la necesidad de aumentar la cultura financiera en general y señaló el ahorro como una de las principales carencias actuales. Por ello, animó a la juventud a ahorrar “desde ya”.

Luis Vadillo "Si nos adaptamos bien, la longevidad es un gran regalo a la sociedad que debemos aprovechar"

Para clausurar el actor, el director del Instituto de Pensiones de BBVA, Luis Vadillo, puso sus miras en el futuro de forma optimista: “Si nos adaptamos bien, la longevidad es un gran regalo a la sociedad que debemos aprovechar”. Pero crea algunos problemas y supone algunos retos –matizó Vadillo– como el aumento de pensionistas, que se duplicará en 30 años. Pero desde BBVA creemos que esta longevidad hay que valorarla como positivo y poner al alcance de la sociedad la formación financiera necesaria para dar soluciones a las problemática que estos cambios crean”, finalizó.