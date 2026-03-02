Guía definitiva de los nuevos permisos parentales retribuidos: Cuánto duran, quiénes tienen derecho y hasta cuándo se pueden solicitar

Los progenitores con hijos nacidos desde el 31 de julio de 2025 pueden disfrutar de hasta 19 semanas de permisos retribuidos.

Los progenitores pueden solicitar desde el pasado 1 de enero los nuevos permisos por nacimiento y cuidado de hijos menores. El Real Decreto-ley 9/2025, que puede consultarse en el BOE, recoge su ampliación de 16 a 19 semanas retribuidas, de las cuales 17 deben disfrutarse durante el primer año de vida del menor y, las dos restantes, hasta que cumpla ocho años de edad. No obstante, los trabajadores tendrán derecho a más o menos semanas de baja en función de la fecha en que se hayan sido padres. A continuación, detallamos las particularidades de cada caso.

¿Cuánto duran los nuevos permisos por nacimiento y cuidados?

Si el nacimiento, adopción o acogimiento del menor ha tenido lugar entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025, cada progenitor tiene derecho a disfrutar de un permiso retribuido de 18 semanas, distribuidos de la siguiente forma:

Las primeras 6 semanas deben disfrutarse obligatoriamente tras el nacimiento, adopción o acogimiento

10 semanas han de disfrutarse dentro del primer año tras el hecho causante. En el caso de familias monoparentales, el progenitor disfrutará de un permiso ininterrumpido de 20 semanas

Los progenitores pueden disfrutar de dos semanas adicionales de permiso en materia de cuidados hasta que el menor cumpla ocho años, cuatro semanas si se trata de familias monoparentales

Además, estos permisos retribuidos se amplían hasta las 19 semanas por cada progenitor y 32 semanas para las familias monoparentales en el caso de los niños nacidos, adoptados o acogidos a partir del 31 de julio de 2025:

Seis semanas obligatorias tras el hecho causante

11 semanas repartidos durante el primer año, 22 semanas ininterrumpidas para familias monoparentales

Dos semanas por cuidados hasta que el menor cumpla ocho años, cuatro en el supuesto de monoparentalidad

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta los siguiente:

Las semanas de permiso durante el primer año de vida pueden disfrutarse de forma ininterumpida o en periodos semanales de siete días, o múltiplos de siete.

de siete días, o múltiplos de siete. El permiso por cuidados debe disfrutarse en periodos semanales, continuos o discontinuos

También se establecen ampliaciones de estos permisos comunes a todos los periodos de una semana por cada hijo adicional en caso de partos múltiples, una semana por discapacidad del menor y hasta 13 semanas por hospitalización.

¿Con qué derechos son compatibles los nuevos permisos parentales?

La ampliación de los permisos parentales se acumula al de otros permisos, como el de lactancia. Este consiste en una hora de ausencia del trabajo, o la posibilidad de acumularlo en jornadas completas, hasta que el menor cumpla nueve meses.

Por otro lado, las personas trabajadores tienen derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida salarial durante cinco días para el cuidado efectivo del cónyuge o pareja de hecho, parientes de hasta el segundo grado por consanguinidad o cualquier otra persona que conviva en el mismo domicilio en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención que precise reposo domiciliario.

Asimismo, los progenitores podrán disfrutar adicionalmente del permiso para el cuidado de menores hasta que el menor cumpla ocho años, con carácter no retribuido. Este permiso tiene una duración de ocho semanas, continuas o discontinuas, que pueden disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada parcial.

¿Cómo solicitar los nuevos permisos parentales?

La prestación por nacimiento, adopción y cuidado de menores puede solicitarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social con Cl@ve o certificado digital. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos y plazos:

Estar en situación asimilada al alta y tener un periodo mínimo cotizado de 180 días, o 90 días en los siete años anteriores si tienes entre 21 y 25 años; o al menos 360 días, o 180 días en los últimos siete años, si tienes 26 años o más. Para los menores de 21 años no se exige un periodo mínimo de cotización.

La solicitud puede presentarse a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción, con un plazo de resolución aproximado de 10 días

Los periodos adicionales de descanso se pueden solicitar a través de este enlace, con una antelación no superior a 15 días respecto a la finalización del periodo de descanso obligatorio.