Hacienda actualiza los precios del tabaco en España: nuevos costes por tipo y marca

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer la actualización de los precios oficiales de venta al público para diferentes labores de tabaco en el mercado español. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de octubre de 2024, establece las nuevas tarifas que afectarán a productos específicos de marcas premium como Davidoff y Orient, así como a diversas picaduras para pipa.

Esta actualización forma parte de las medidas regulares de control del mercado tabaquero que lleva a cabo el Ministerio, quien tiene la competencia para establecer y modificar los precios de venta de estos productos. La medida afecta principalmente a cigarros y cigarritos de alta gama, así como a picaduras de pipa especializadas, cuyos nuevos precios quedan oficialmente establecidos para su comercialización en estancos y puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional.

Entre los productos destacados se encuentra la edición especial Davidoff Year of the Horse, que alcanza un precio unitario de 65 euros por unidad, posicionándose como uno de los artículos de tabaco más exclusivos del mercado. Por su parte, la marca Orient presenta su colección Cities Series con diferentes formatos, cuyos precios oscilan entre los 16,90 y los 23 euros por unidad, dependiendo del formato y características específicas de cada referencia.

Detalle de los nuevos precios en cigarros y cigarritos

La resolución ministerial detalla con precisión los nuevos precios para cada una de las referencias actualizadas. En el apartado de cigarros y cigarritos, la marca Davidoff presenta su producto exclusivo "Year of the Horse", comercializado en paquetes de 10 unidades, con un precio de 65 euros por unidad, lo que refleja el posicionamiento premium de esta marca en el mercado español del tabaco.

La marca Orient, por su parte, actualiza los precios de su colección "Cities Series", que homenajea a diferentes ciudades emblemáticas del mundo. Entre sus referencias encontramos los Pyramides Extra Aged 54 x 6 Cairo, comercializados en paquetes de 20 unidades, a un precio de 19,50 euros por unidad. Los Robustos Extra Extra Aged 52 x 5 Ispahan, también en formato de 20 unidades, se sitúan en 18,90 euros la unidad en el mercado.

Completando la gama, los Short Robustos Extra Aged 50 x 4 Casablanca (20 unidades) quedan establecidos en 16,90 euros por unidad. Los Short Salomon Extra Aged 58 x 6 Istanbul, también en paquetes de 20, alcanzan los 19,50 euros por unidad. Finalmente, los Toro Gordo Extra Aged 60 x 6 Samarcande, igualmente en formato de 20 unidades, se posicionan como los más exclusivos de esta colección con un precio de 23 euros por unidad.

Actualización de precios en picaduras de pipa

El segundo bloque de la actualización de precios hace referencia a las picaduras de pipa de la marca Musth, que presenta tres variedades diferentes en formato de 125 gramos cada una. Tanto la variedad Cosmos como Space Invaders y Tarxun se comercializarán a un precio unitario de 22,60 euros, según establece la resolución publicada por Hacienda.

Estas picaduras para pipa representan un segmento especializado dentro del mercado tabaquero español, orientado a un público más específico que mantiene la tradición de fumar en pipa. La marca Musth, conocida por sus mezclas de calidad y aromas distintivos, mantiene así un precio uniforme para sus tres referencias principales disponibles en el mercado nacional.

El sistema de control de precios del tabaco en España

España cuenta con un sistema regulado de precios para los productos de tabaco, donde el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene la capacidad de establecer y actualizar periódicamente los precios de venta al público. Este sistema forma parte de la política fiscal y sanitaria del país, que busca por un lado obtener recaudación a través de los impuestos especiales que gravan estos productos, y por otro lado, controlar el consumo de tabaco como medida de salud pública.

Las actualizaciones de precios suelen publicarse en el Boletín Oficial del Estado y afectan a diferentes categorías de productos, desde cigarrillos convencionales hasta opciones más exclusivas como las contempladas en esta última resolución. Los estancos y puntos de venta autorizados deben ajustarse a estos precios oficiales, no pudiendo comercializar los productos por encima o por debajo de las tarifas establecidas.

¿Cómo afecta esta actualización al consumidor habitual de tabaco?

Los productos afectados por esta actualización representan un segmento premium dentro del mercado tabaquero, dirigido principalmente a coleccionistas y aficionados con alto poder adquisitivo. Los cigarros Davidoff y Orient, así como las picaduras de pipa Musth, no forman parte del consumo habitual de la mayoría de fumadores en España, que generalmente optan por cigarrillos convencionales o tabaco de liar.

Para los consumidores de estos productos exclusivos, la actualización supone conocer los nuevos precios oficiales a los que podrán adquirir estas referencias en los establecimientos autorizados. Es importante destacar que estos artículos suelen tener un componente de exclusividad o coleccionismo, como en el caso de las ediciones especiales como el Year of the Horse de Davidoff o las diferentes referencias de la colección "Cities Series" de Orient.

Impacto fiscal y económico de las labores de tabaco en España

El tabaco representa una importante fuente de ingresos para las arcas públicas a través de su fiscalidad específica. Los impuestos sobre las labores de tabaco incluyen tanto componentes fijos como porcentuales sobre el precio de venta, lo que hace que cualquier actualización de precios tenga un impacto directo en la recaudación.

Según datos del sector, el mercado de cigarros premium y picaduras especializadas representa un nicho relativamente pequeño en volumen dentro del mercado global del tabaco en España, pero significativo en términos de valor por el alto precio unitario de estos productos. La actualización periódica de precios permite al Estado mantener actualizada su política fiscal sobre estos artículos de lujo.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, es el encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa relativa a los precios de venta, así como de vigilar la correcta comercialización de estos productos a través de la red de expendedurías autorizadas en todo el territorio nacional.

El mercado de tabaco premium en España

España ha consolidado en los últimos años un mercado especializado en productos tabaqueros de alta gama, especialmente en el segmento de los cigarros puros, donde conviven tanto marcas internacionales de prestigio como Davidoff o Cohiba, como referencias nacionales de calidad. La tradición tabaquera española, vinculada históricamente a las conexiones con América, mantiene un nicho de consumidores conocedores y coleccionistas.

Las grandes ciudades españolas cuentan con establecimientos especializados, más allá de los estancos convencionales, donde es posible encontrar cámaras de conservación y espacios dedicados a estos productos premium. La actualización de precios afecta directamente a este segmento especializado, donde factores como la exclusividad, la edición limitada o las características organolépticas juegan un papel determinante en la decisión de compra de los consumidores.

El listado completo

A) CIGARROS Y CIGARRITOS

PVP

–

Euros/unidad

DAVIDOFF

Davidoff Year of the Horse (10). 65,00

ORIENT

Orient Cities Series Pyramides Extra Aged 54 x 6 Cairo (20). 19,50

Orient Cities Series Robustos Extra Extra Aged 52 x 5 Ispahan (20). 18,90

Orient Cities Series Short Robustos Extra Aged 50 x 4 Casablanca (20). 16,90

Orient Cities Series Short Salomon Extra Aged 58 x 6 Istanbul (20). 19,50

Orient Cities Series Toro Gordo Extra Aged 60 x 6 Samarcande (20). 23,00

B) PICADURAS DE PIPA

PVP

–

Euros/unidad

Musth Cosmos (125 g). 22,60

Musth Space Invaders (125 g). 22,60

Musth Tarxun (125 g). 22,60