A pesar de los problemas para conseguir una vivienda en propiedad o alquiler, la realidad es que acabamos de pasar uno de los años estrella en lo que a firma de hipotecas para viviendas se refiere y, según Juan Jiménez-Hevia (Head of Iberia de Real IS AG), lo que pasará con las hipotecas en 2025 es que "se prevé que el número de hipotecas concedidas aumente en 2025, con un aumento en la firma de contratos, acercándose de nuevo a los 400.000". La firma de hipotecas en Andalucía crece, pero ralentiza su subida. Eso sí, no todas las hipotecas son iguales y pueden marcar la diferencia a la hora de afrontar los pagos futuros con garantías y sin riesgos. Hipotecas a tipo fijo o variable: ¿Qué conviene más en 2025?

En las hipotecas fijas el tipo de interés del préstamo no varía en ningún momento. Pagarás el mismo tipo de interés durante toda la vida del préstamo. Por su parte, una hipoteca a tipo variable se define porque el tipo de interés cambia a lo largo de la vida del préstamo. En función de un índice de referencia, en este caso el Euríbor, al que el banco añade un diferencial que se sumará para dar con tipo de interés a aplicar en cada momento. Así, las cartas están sobre la mesa y no hay un préstamo mejor que otro, sino una hipoteca que se adapta mejor a tus necesidades y al momento económico.

Con las hipotecas fijas tienen mayor seguridad, capacidad de organización económica familiar y protección frente a las subidas del Euríbor, pero también es cierto que es un tipo de hipoteca que presentará un tipo de interés más elevado, plazos de amortización más cortos y comisiones más elevadas. Al contrario, con las hipotecas variables se obtienen tipos de interés más bajos de entrada, comisiones más reducidas y plazos de amortización más largos, aunque pagues más intereses en total. El problema puede llegar cuando el tipo cambia y tu hipoteca se puede disparar y generarte un serio problema de economía familiar.

Escenario previsto para 2025

¿Qué va a ocurrir en 2025? Según los expertos de Housfy Hipotecas en la actualidad se pueden encontrar hipotecas fijas entre el 2,30% y el 2,60%, mientras que de cara a las variables, el euríbor, este indicador del que viven pendientes millones de españoles. seguirá a la baja y se moverá entre el 2,7% y el 2,2% este año 2025. Además, hay que prestar especial atención al diferencial que proponen las entidades bancarias, que se sitúa entre el 0,5 y el 1,2 % en la mayoría de los casos.

De cada diez hipotecas que se firman en España, seis son fijas y cuatro variables

La conclusión es que las hipotecas variables ya no son las favoritas de los españoles, sobre todo por la incertidumbre que generan. La proporción sería que de cada diez hipotecas que se firman, seis son fijas y cuatro variables, una tendencia al alza después de comprobar en los últimos años cómo eventos económicos imprevistos como la invasión de Rusia en Ucrania o la pandemia por el coronavirus de 2019 pueden hacer tambalear los mercados financieros. La estabilidad de una hipoteca fija es la clave que ha hecho que sea ya mayoritaria entre las nuevas firmas. Se afrontan los pagos mensuales de manera uniforme y te ayuda a planificar y tener más tranquilidad, aunque se paguen intereses más altos.