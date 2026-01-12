Entre inflación y cargas fiscales, los autónomos siguen adelante: "Estamos todos al agua al cuello, pero seguimos apostando por nuestros proyectos"

Ser autónomo en España no es tarea fácil. Laura Robles, directora de Glowden Agency, conoce de primera mano los retos que implica gestionar un negocio propio mientras se navega entre subidas de precios, cuotas y una economía cambiante. Laura comparte su visión con Diario de Sevilla sobre el presente y futuro de los autónomos, la brecha generacional y de género, y las medidas que considera urgentes para garantizar la sostenibilidad del trabajo independiente en el país.

Según datos recientes, el 74% de los autónomos están activos, una cifra que podría parecer positiva a simple vista. Sin embargo, Laura advierte que la realidad detrás de este porcentaje es más compleja. "Evidentemente, todos están en activo, pero ¿cuántos están realmente tranquilos?", cuestiona. La afiliación no garantiza estabilidad; iniciar un negocio es sencillo en términos administrativos, pero mantenerlo y hacerlo rentable es otra historia. Entre el pago de cuotas, el aumento de precios y la gestión diaria, muchos autónomos viven con la constante presión económica.

El impacto de la inflación también es un desafío constante. Laura explica que en su caso, al ofrecer productos digitales, no sienten de manera tan directa el encarecimiento de bienes físicos como alimentos o suministros. Sin embargo, reconoce que todo sube: desde el alquiler de oficinas hasta las subcontrataciones y el valor de su propio tiempo. "Nuestro tiempo vale hoy más que hace diez años porque todo el mundo va con estrés y prisa", señala. Así, aunque los clientes finales no perciban inmediatamente los incrementos, los costes internos obligan a repercutirlos en los servicios, afectando la rentabilidad y la tranquilidad de los autónomos.

Otro fenómeno preocupante es la fuga de autónomos veteranos, especialmente tras el segundo año de actividad, cuando se incrementa la base de cotización. Laura relata haber observado cómo amigos cercanos, de entre 40 y 45 años, han decidido cerrar sus negocios, acogerse a jubilaciones anticipadas o regresar al trabajo por cuenta ajena. Esto se traduce en una pérdida de experiencia y estabilidad en el tejido empresarial del país. Además, los autónomos mayores enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral debido a salarios insuficientes o falta de oportunidades.

Emprendimiento, oportunidades y medidas necesarias para 2026

En cuanto a las medidas fiscales más urgentes, Laura enfatiza tres puntos clave: reducción de la carga fiscal, revisión de las bases de cotización y mayor flexibilidad en los requerimientos e inspecciones de Hacienda. "Al final, estamos todo el día con el agua al cuello", comenta. Muchas veces, aunque un autónomo haga todo correctamente, las inspecciones pueden derivar en sanciones injustas. Mejorar este aspecto, junto con cuotas más estables y previsibles, sería crucial para generar confianza y seguridad en el colectivo.

La conversación también aborda el perfil de los nuevos autónomos. Según Laura, hay una combinación de vocación emprendedora y falta de oportunidades laborales, especialmente entre los jóvenes. La influencia de la cultura estadounidense y la presencia de emprendedores en redes sociales inspira a muchos a lanzar su propio proyecto. No obstante, Laura subraya la importancia de que los jóvenes autónomos tengan conocimientos básicos fiscales y financieros, para que su ilusión no se vea truncada por problemas de gestión. En cuanto a la brecha de género, Laura reconoce que no percibe una discriminación directa en términos de capacidad o acceso, pero sí en visibilidad. "Siempre se premia más al típico CEO masculino que aparece en portada", explica.

De cara a 2026, Laura insiste en que la estabilidad debe ser un objetivo central para los autónomos españoles. "Si se mantiene una cuota y un precio, que no cambie de manera constante", propone, subrayando que la incertidumbre política y económica afecta directamente la confianza de los emprendedores. Una regulación más estable y predecible, junto con incentivos fiscales y un trato justo por parte de Hacienda, serían pasos esenciales para que los autónomos puedan planificar y crecer.

A pesar de los retos, Laura transmite un mensaje de compromiso y pasión. Los autónomos siguen apostando por sus ideas y proyectos propios, aunque ello implique trabajar muchas horas y afrontar dificultades económicas. Su testimonio refleja la realidad de miles de profesionales independientes en España: una mezcla de entusiasmo, resiliencia y necesidad de apoyo institucional.