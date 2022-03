¿En qué consiste la jubilación flexible?

En España existen diversos tipos de jubilación según el tipo de actividad laboral, la compatibilidad de la pensión o incluso el tipo de cotización. De hecho, al optar por una u por otra también deberemos conocer de antemano qué tipo de pensiones son compatibles con la escogida.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, cuenta con varias opciones para aquellas personas pensionistas que deseen regresar al mercado laboral. Dos de los tipos de jubilación más extendidas en nuestro país corresponden a la jubilación activa y a la jubilación flexible. Estas dos clases permiten al pensionista volver a reiniciar la actividad laboral para lograr un incremento de ingresos o incluso de la cuantía recibida de la pensión.

Jubilación activa

En esta jubilación, el pensionista puede compatibilizar el cobro de su pensión con cualquier actividad laboral, debiendo estar esta dentro de los regímenes de la Seguridad Social. Para poder hacer uso de ella la cuantía de la pensión de jubilación debe ser el 100% de la base reguladora y la actividad laboral desarrollarse dentro del sector privado. No obstante esta actividad puede ser tanto por cuenta ajena como propia, siempre que no se encuentre dentro de la función pública.

Independientemente de la actividad que se realice y del tipo de jornada laboral, con la jubilación activa se percibirá hasta el 50% de la pensión de jubilación. Esta pensión se cobrará íntegra en el caso de los trabajadores autónomos. A la finalización de las actividades laborales se volverá al pago íntegro de la pensión, sin aumentar la cuantía previa de la misma. Es la jubilación ideal para los autónomos que deseen cobrar la pensión y seguir en el mundo laboral.

Jubilación flexible

La flexible permite compaginar un contrato a tiempo parcial con el cobro de la pensión. Para ello, no se podrá superar el 50% de la jornada y debe ser en una actividad laboral dentro del sector privado y por cuenta ajena. Cabe destacar que dentro de los requisitos de este tipo de jubilación se podrán llevar a cabo todos los trabajos que se deseen mientras que no superen el 50% de la jornada laboral, sea de tipo privado y no cuenten con régimen de autónomo. En cuanto a la cotización a la Seguridad Social, el pensionista cotizará igual que cualquier otro trabajador.

El cobro de la pensión se basa en la parte proporcional de acuerdo a la jornada de trabajo. Es decir, si se cuenta con una jornada laboral del 35% el pago de la pensión será de un 65%. Cuando se concluya la jubilación flexible se volverá a recibir la integridad de la pensión. No obstante, este tipo de jubilación tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con la jubilación activa, en este caso el INSS sí realizará un nuevo cálculo de la pensión, pudiendo sufrir un incremento en la misma derivada de la compatibilización de de trabajo parcial y pensión.