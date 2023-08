El mercado laboral andaluz se llena de mayores de 55 años

La población activa mayor de 55 años en Andalucía (aquella que trabaja o está en búsqueda activa de empleo) se ha disparado en los últimos diez años como consecuencia del envejecimiento de la población. Según un informe de la Fundación Adecco, en la región hay 787.100 personas en esta situación, un 75% más que hace una década, cuando había 449.500, y un 184% más que hace veinte años, cuando había 277.100.

Esto supone que dos de cada diez trabajadores en la región tiene más de 55 años (19%) frente al 9% (uno de cada diez) de hace una década.

Este crecimiento de la población activa mayor se debe al progresivo envejecimiento de la población, que tiene que ver con una esperanza de vida en máximos históricos y una natalidad en mínimos, con España como segundo país de la UE con menor número de nacimientos. Adecco ofrece un dato revelador: por cada 100 personas menores de 16 años en la comunidad andaluza hay 112 mayores de 64 años.

Aun con este crecimiento de la población activa senior, mayor que la de España (en el conjunto del país es del 62%), Andalucía es de las comunidades con la población trabajadora menos envejecida. Según el ranking de Adecco, solo Murcia y Baleares tienen un porcentaje menor de activos mayores de 55 años. Por provincias, Córdoba es la que tiene mayor proporción (22,6%), seguida de Jaén (20,3%), Granada (20%), Sevilla (19,3%), Almería (18,6%), Cádiz (18,5%), Málaga (17,8%) y Huelva (16,5%). Solo Córdoba está por encima de la media nacional.

La Fundación Adecco incide en que no solo ha crecido el número de activos sino también el de inactivos, las personas que no buscan trabajo porque se han jubilado anticipadamente, cobran alguna prestación, se dedican a las tareas del hogar o están en cualquier otra circunstancia. "El número de inactivos tiende a incrementarse cada año, particularmente desde el punto de inflexión de las pandemia, cuando no pocos trabajadores sénior se han visto abocados a la jubilación", señala la fundación. En el año 2021 había 1.727.500 inactivos mayores de 55 años y en 2022 son 1.980.200, un 14,6% más, con un fuerte repunte sobre todo en 2022.

La fundación señala que el segmento de trabajadores sénior será "dominante" en los próximos años. Los baby-boomers, "la generación más numerosa de la historia, ya supera la franja de los 55 años", y, a pesar de ello, continúa el informe, "afronta grandes perjuicios y estereotipos que pueden conducirles a la inactividad, el desempleo de larga duración, o a jubilaciones forzosas y anticipadas. Ante esta realidad "urge potenciar el talento senior como motor de competitividad", señala la fundación. "Su contribución es clave para la competitividad de las empresas y la sostenibilidad del país, y es fundamental ofrecer palancas de formación y reciclaje profesional, para que un trabajador que pierda el empleo con 55 años no piense que su única solución es enganchar con la jubilación", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.