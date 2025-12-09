La OCU prevé una media de 796 euros por persona en Navidad: "Los regalos representan el principal gasto, especialmente los de Reyes"

A menos de tres semanas para la Navidad, los preparativos ya están en marcha. Eso implica desempolvar los adornos, decorar el hogar, planear los menús de Nochebuena o Fin de Año, comprar los regalos y ultimar una serie de detalles que, si bien se hacen con ilusión, suponen un importante desembolso económico para muchas familias. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "el gasto navideño previsto suma 796 euros por persona".

Este dato se extrae de una reciente encuesta realizada a más de 2.000 personas, de entre 18 y 74 años, que permite conocer las actividades prioritarias durante esta época del año; así como también las expectativas personales. En este sentido, "la mitad de los encuestados cree que terminará gastando más de lo previsto". Pero ¿en qué aspectos se invertirá una mayor cantidad de dinero?

La OCU adelanta la previsión del gasto navideño: 796 euros por persona

En lo que se refiere al gasto navideño, hay que tener en cuenta el conjunto de actividades que se realizan para que todo esté listo en Navidad. Así, la principal partida de gasto se encuentra en los regalos: "Un poco más alta para los presentes de la noche de Reyes (192 euros) que para los de Nochebuena (117 euros"), observa la OCU.

Sin embargo, otras partidas importantes son los gastos asociados a las clásicas cenas navideñas (132 euros) y a los viajes (117 euros); además de la compra de lotería (73 euros) y para las celebraciones de la Nochebuena, la Nochevieja o Reyes (otros 73 euros). A todo ello, hay que sumar el coste que supone la decoración del hogar, en torno a los 31 euros por persona.

El 52% cree que gastará más de lo previsto

A pesar de contar con una estimaciones tan claras en torno al gasto navideño, lo cierto es que "el 52% de los españoles cree que gastará más de lo previsto", apunta la OCU. Puede que este sea el dato más revelador de la encuesta; especialmente, si tenemos en cuenta que un 29% intentará postergar la compra de los regalos hasta el mes de de enero, con el fin de aprovechar el período de rebajas.

"En cualquier caso, un 40% advierte de que las compras de los obligados regalos les causan estrés", prosigue el organismo. Por ese motivo, es recomendable elaborar una lista previa; y, en el caso de visitar los comercios físicos, adelantarse todo lo posible en la hora para evitar las temidas aglomeraciones. "Además, es aconsejable preguntar siempre por la política de devolución", observa la OCU.

Quizás por ello, "Internet se mantiene como el canal prioritario para el 37% de los encuestados, frente al 29% que prefiere comprar en tiendas físicas". En cuanto al resto de los consumidores, alterna entre una posibilidad y otras, según sus circunstancias personales.

Por último, la encuesta de la OCU también revela las inquietudes en torno a las salidas navideñas. Lo más habitual es quedar con amigos y familiares para comer o cenar juntos. En este sentido, "al menos el 84% de los encuestados" se decanta por este plan tradicional. No obstante, "también son comunes los paseos por algún mercadillo navideño (70%), las salidas para disfrutar en directo de la Cabalgata de Reyes (61%) o para ver el encendido de las luces de Navidad (55%)".