¿Cuándo empezará a operar Ouigo en Andalucía?

Ouigo está a punto de expandir sus servicios a Andalucía, generando gran expectativa entre los viajeros. Tras el reciente lanzamiento de su ruta Madrid-Alicante, que se suma a las dos rutas existentes, la compañía se encuentra en la fase final de preparativos para iniciar operaciones en la región andaluza. Sin embargo, se han enfrentado a algunos retrasos que han pospuesto su llegada hasta el segundo semestre de 2024, en lugar de la primavera esperada inicialmente.

Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España, compartió durante el viaje inaugural a Alicante que actualmente están llevando a cabo pruebas y homologando los sistemas de seguridad para las vías en Andalucía. Aunque aún quedan algunos meses de trabajo, la compañía se compromete a establecerse en Sevilla y Málaga en el segundo semestre de 2024.

Uno de los principales desafíos que ha enfrentado Ouigo en su incursión en Andalucía es la homologación de sus trenes Alstom Euroduplex, ya que no son compatibles con el sistema de señalización andaluz (LZB). Una vez completado este proceso, se procederá a la formación de maquinistas. La llegada de Ouigo marcará su posición como el último operador en conquistar el mercado ferroviario andaluz. En el corredor andaluz, Iryo (Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia) inició operaciones en marzo y Avlo tiene previsto hacerlo el 1 de junio.

Por otro lado, la situación en Galicia no es tan clara. Aunque existe un interés significativo entre los operadores para ingresar a este corredor, aún no se ha abierto a la competencia. Ouigo, sin embargo, muestra menos entusiasmo debido a las limitaciones del material rodante y a que consideran que los trenes actuales no son aptos para operar en esa región. Aunque su foco principal se encuentra en los tres corredores que ya han sido liberalizados, no descartan la posibilidad de expandirse a Galicia en el futuro.

En cuanto a la posible liberalización de los servicios de Cercanías, Ouigo ha manifestado que actualmente no están trabajando en ese aspecto, ya que se considera un escenario demasiado lejano que no se materializaría hasta el año 2032, por lo que su enfoque se centra en otras áreas.

Desde su entrada en el mercado ferroviario español en mayo de 2021, Ouigo se ha convertido en un pionero de la liberalización del sector de alta velocidad. Sus rutas Madrid-Zaragoza-Tarragona-Barcelona y Madrid-Valencia han logrado captar una cuota significativa de mercado. En el corredor Madrid-Valencia, Ouigo alcanzó una cuota del 36% en su primer trimestre de operaciones, mientras que Iryo solo obtuvo el 0,8%. La cuota de Renfe con su servicio AVE se redujo al 42,4%, y la del servicio Avlo al 20,9%, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En el corredor Madrid-Barcelona, Ouigo también ha logrado imponerse, alcanzando el 29,1% de cuota en el último trimestre, superando tanto a Iryo con un 4,2%, como a Renfe Viajeros, que obtuvo un 54% con su servicio AVE y un 12,7% con Avlo. Los datos más recientes de la CNMC indican que el número de viajeros en esta ruta rozó los 3 millones, mostrando un crecimiento del 35,3%.

Con el fin de cumplir con sus planes de expansión, Ouigo ha llevado a cabo varias ampliaciones de capital desde su llegada a España en 2021. Estas inversiones se enmarcan dentro de un proyecto de inversión total de 600 millones de euros y cerca de 1.000 millones de euros destinados al pago de cánones al gestor de infraestructuras (Adif). Hasta la fecha, Ouigo ha realizado ampliaciones de capital por un total nominal de 20,53 millones de euros.

Con su próxima llegada a Andalucía, Ouigo se prepara para revolucionar el transporte ferroviario en la región, ofreciendo a los viajeros una opción más económica y competitiva. Se espera que su entrada en el mercado andaluz aporte mayor diversidad y opciones de viaje, generando beneficios tanto para los usuarios como para el desarrollo del sector ferroviario en España.