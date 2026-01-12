Paradela afirma que "todo apunta" a que la sede de Ayesa Ingeniería se quedará en Sevilla: "Lo contrario sería una sorpresa mayúscula"

El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha afirmado este lunes que "todo apunta" a que la división de ingeniería de Ayesa permanecerá en Sevilla después de que se formalice su compra por parte de la multinacional norteamericana Colliers, algo que se prevé para dentro de unos días. "Lo contrario sería una sorpresa mayúscula", declaró Paradela en referencia al proceso de adquisición que debe cerrarse en los próximos días.

La operación, que superaría los 500 millones de euros, permitiría mantener en la capital andaluza el negocio tradicional de la compañía sevillana, con seis décadas de historia.

Las declaraciones del consejero se produjeron tras la reunión del Consejo de Gobierno, en un contexto marcado por las críticas de la izquierda y del comité de empresa a la presunta inacción de la Junta de Andalucía ante venta de la división Ayesa Digital a un consorcio compuesto por el Gobierno vasco, Indar Kartera (instrumento de Kutxabank).

Ante esos reproches, Paradela argumentó que Andalucía "no dispone de instrumentos para participar en grandes empresas", a diferencia del País Vasco, que cuenta con herramientas "muy poderosas" gracias al cupo vasco. El consejero añadió que eso también ocurriría con Cataluña si accediera a la financiación singular que reclama.

Garantías sobre el empleo

Respecto al mantenimiento del empleo en Ayesa Digital, Paradela aseguró que habló con su homólogo vasco el 30 de diciembre y este le garantizó que los directivos y profesionales en Andalucía "no deben ver sus puestos en riesgo". El consejero considera que "sería oportuno" algún pronunciamiento público por parte del Gobierno vasco y es posible que esto ocurra en los próximos días.

Defensa de la política industrial

Paradela defendió los instrumentos de Andalucía para competir en la atracción de empresas y destacó que las inversiones industriales han superado los 5.000 millones de euros cada año. Para contrarrestar lo que en muchos sectores se ha interpretado como un revés, citó ejemplos contrarios como que Cox se haya quedado en Andalucía tras la venta de su sede física para que se convierta en Ciudad de la Justicia en Sevilla, o que Atalaya Mining haya trasladado su sede social a Sevilla tras los permisos para ampliar la Mina de Riotinto y abrir Masa Valverde.

El consejero también anticipó un inminente anuncio respecto a Cobre las Cruces, que podría ser el traslado a Sevilla de su compradora, Global Panduro, inscrita en el registro mercantil con sede en Madrid el pasado 26 de diciembre por el fondo norteamericano RCF.

Ayesa emplea a 15.000 profesionales y registró unos ingresos superiores a 900 millones de euros en 2025. Su principal accionista, el fondo A&M Capital Europe (AMCE), que posee el 67% del capital desde finales de 2021, decidió venderla en dos divisiones hace un año.

