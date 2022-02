La plantilla de Santa Bárbara lucha por mantener el 8x8 en la fábrica de Sevilla

Los trabajadores de la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)mantienen su lucha pese a la rectificación de la empresa al readmitir a los 21 despedidos, porque consideran vital que también se retrocesa en la decisión de trasladar la producción del vehículo blindado Dragón 8x8 a otra planta de la compañía en Trubia (Asturias).

Una representación del comité de empresa de la factoría sevillana fue recibida este lunes por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Toscano, al término de la manifestación que han llevado a cabo en la capital andaluza para exigir el mantenimiento de la producción del principal contrato con el Ejército de Tierra.

Previamente a esta reunión entraron trabajadores, familiares de éstos y algunos jubilados de la factoría, además de representantes sindicales, se concentraron en la antigua fábrica de Artillería de Sevilla, desde donde partieron en manifestación hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza de España.

En la representación del Ejecutivo central en la provincia fueron recibidos por su titular, el subdelegado del Gobierno, quien se comprometió a mediar para que el Ministerio de Defensa se reúna con el comité de empresa, según informó a Efe su presidente, Carlos Tercero, quien detalló que los represenvan a formalizar dicha petición por escrito, siguendo la petición que les hizo Toscano.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Santa Bárbara en lucha”, “Sevilla no se cierra”, “Sin industria no hay futuro” y “No a los despidos en Santa Bárbara Sistemas, no al traslado de la producción de la fábrica de Sevilla”.

La manifestación de este lunes no será la última. El comité ha vuelto a convocar una protesta el próximo 10 de marzo ante la sede del Parlamento de Andalucía.

El presidente del comité de empresa aseguró que la dirección de la compañía no se ha puesto en contacto todavía con ninguno de los 21 trabajadores despedidos el pasado 28 de enero y que se comprometió a readmitir durante la reunión que mantuvo el 17 de febrero en Madrid con el comité intercentros.

Asimismo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la producción se traslade a Asturias. “Si eso ocurre, nos podemos dar por cerrados” en la factoría de Alcalá, dijo Tercero.

“Nos llevan mintiendo un año y no nos fiamos”, agregó el presidente del comité de empresa, quien recalcó que si la dirección de la empresa traslada la producción a Asturias, lo siguiente podría ser el cierre de la factoría sevillana.

La dirección de la empresa mantendrá una nueva reunión en Madrid el próximo jueves con el comité intercentros para hablar de la carga de trabajo.

La reivindicación de que la producción del blindado del ejército se mantenga en Sevilla contó también este lunes con el respaldo de la Junta de Andalucía. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, consideró “acertada” decisión de la dirección de Santa Bárbara Sistemas de “readmitir” en la empresa a los 21 empleados que habían sido despedidos, aunque señaló que desde el Gobierno andaluz son “más ambiciosos” en cuanto a los pasos que dé la factoría. “Soy optimista acerca del futuro de Santa Bárbara en Sevilla y en Andalucía”, dijo Velasc, Velasco, quien añadió que “en estos momentos la empresa está reflexionando” y “está pensando acerca de qué más se puede hacer”, al tiempo que recordó que la fábrica de Sevilla “cuenta con todas las características necesarias para producir el vehículo 8x8 blindado para el Ejército”.