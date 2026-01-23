El precio del oro y la plata se desborda de nuevo: nuevo valor histórico por onza

El precio del oro ha alcanzado este viernes, 23 de enero de 2025, un nuevo máximo histórico situándose cerca de los 4.970 dólares por onza troy durante las primeras horas de la madrugada. Este hito se produce en paralelo con la plata, que también ha superado por primera vez la barrera psicológica de los 99 dólares, consolidando así una tendencia alcista sin precedentes en los metales preciosos.

Según datos de Bloomberg el oro ha marcado los 4.967,09 dólares, un registro que supera el anterior récord establecido apenas un día antes, el jueves 22 de enero de 2026, cuando la cotización alcanzó los 4.924,77 dólares. Esta rápida sucesión de máximos históricos evidencia la fortaleza del metal amarillo en los mercados internacionales.

Por su parte, la plata no se ha quedado atrás en esta escalada imparable. Con una significativa revalorización del 3% en la jornada, el metal blanco ha logrado los 99,38 dólares sobre las 6:51 horas (5:51 GMT) de este viernes, estableciendo así otro récord histórico. Esta subida paralela de ambos metales preciosos refleja un movimiento coordinado en el mercado de materias primas estratégicas.

Subidas en un contexto de menor tensión geopolítica

Lo más llamativo de esta escalada es que se produce a pesar de la reducción de las tensiones geopolíticas y arancelarias que habían dominado los mercados en semanas anteriores. Tras el principio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la OTAN en torno a la situación de Groenlandia, se esperaba una cierta relajación en los activos refugio, pero la realidad ha sido muy diferente.

El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica y política, continúa atrayendo inversores incluso cuando las amenazas inmediatas parecen disiparse. Esta aparente contradicción tiene explicaciones de fondo que van más allá de las crisis puntuales.

Los factores estructurales detrás del rally del oro

Manuel Pinto, analista de la plataforma de inversión XTB, ofrece una explicación detallada sobre este fenómeno. Según sus palabras, los metales preciosos "retoman las subidas incluso en un entorno de menor incertidumbre global", lo que sugiere que existen catalizadores estructurales más potentes que las crisis coyunturales.

Entre estos factores, Pinto destaca varios elementos fundamentales. En primer lugar, "el crecimiento de la deuda" a nivel mundial, especialmente en las principales economías desarrolladas, genera preocupación entre los inversores sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esta situación impulsa la demanda de activos tangibles como el oro.

En segundo término, "las compras de los bancos centrales" se han convertido en un motor crucial de la demanda. Numerosos bancos centrales, especialmente de economías emergentes, han incrementado significativamente sus reservas de oro en los últimos años como estrategia de diversificación y protección frente a la volatilidad del sistema monetario internacional.

Además, Pinto señala "los estímulos monetarios" como otro catalizador clave. Las políticas expansivas de los principales bancos centrales mundiales, aunque se han moderado respecto a años anteriores, siguen generando liquidez abundante en el sistema financiero, parte de la cual fluye hacia activos refugio.

Finalmente, "la debilidad del dólar" cierra el círculo de factores explicativos. La divisa estadounidense ha mostrado signos de fragilidad en las últimas semanas, lo que encarece relativamente menos la adquisición de oro para inversores con otras monedas y reduce la oportunidad de coste de mantener un activo que no genera rendimientos.

¿Qué son los metales preciosos y por qué se consideran refugio?

Los metales preciosos son elementos químicos de alta densidad, raros en la corteza terrestre, que poseen propiedades físicas y químicas particulares. El oro y la plata son los más relevantes desde el punto de vista financiero y han sido utilizados como depósito de valor durante milenios en prácticamente todas las civilizaciones.

Se consideran activos refugio porque mantienen su valor a lo largo del tiempo, independientemente de las fluctuaciones de las monedas fiduciarias o de las crisis económicas. A diferencia del papel moneda, no pueden ser creados arbitrariamente por gobiernos o bancos centrales, lo que los protege de la inflación y la devaluación monetaria.

Históricamente, en momentos de crisis financiera, guerra, inestabilidad política o alta inflación, los inversores recurren a estos metales como forma de preservar su patrimonio. Esta característica los convierte en elementos esenciales de diversificación en cualquier cartera de inversión bien estructurada.

¿Qué significa para los inversores esta escalada de precios?

Para los inversores que ya mantenían posiciones en oro o plata, esta escalada representa ganancias significativas en sus carteras. Aquellos que compraron oro cuando cotizaba por debajo de los 2.000 dólares hace apenas unos años han visto más que duplicar su inversión.

Sin embargo, para quienes están considerando entrar ahora en el mercado, los máximos históricos plantean un dilema clásico: ¿estamos ante una burbuja especulativa o ante una revalorización estructural sostenible? Los analistas están divididos, aunque muchos señalan que los fundamentos macroeconómicos siguen siendo favorables para los metales preciosos.

La volatilidad también es un factor a considerar. Aunque el oro tiende a ser menos volátil que las acciones o las criptomonedas, en momentos de euforia como el actual pueden producirse correcciones bruscas que afecten a inversores que entren en máximos sin una estrategia clara.

¿Continuará la tendencia alcista en los próximos meses?

Las previsiones para los próximos meses varían según los expertos consultados. Algunos analistas creen que el oro podría alcanzar los 5.000 dólares por onza en el primer semestre de 2025, especialmente si la Reserva Federal estadounidense mantiene tipos de interés relativamente bajos o si surgen nuevas tensiones geopolíticas.

Otros expertos advierten de que los niveles actuales podrían ser insostenibles a corto plazo y esperan consolidaciones o correcciones técnicas antes de nuevas subidas. La evolución del dólar, las decisiones de política monetaria y el apetito por el riesgo de los inversores serán factores determinantes.

En cualquier caso, la tendencia de fondo parece favorable para los metales preciosos mientras persistan las condiciones macroeconómicas actuales: alta deuda pública, políticas monetarias expansivas y preocupaciones sobre la estabilidad del sistema financiero internacional. La diversificación geográfica de la demanda, con Asia y Oriente Medio como grandes compradores, también proporciona un soporte fundamental al mercado.