¿Tengo que presentar la Declaración de la Renta?

Como todos los años, ya se va acercando la época en la que hay que pagar los impuestos. En estos días señalados todo el mundo se pregunta: ¿es obligatorio para mí presentar la declaración de la renta en este año? Veamos si eres una de esas personas que está obligada a hacer la declaración de la renta.

Lo primero, es muy importante entender que la obligación de declarar depende de bastantes factores, entre ellos, el origen de tus ingresos (pueden ser rendimientos del trabajo, del capital, mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o actividades económicas) y el monto total que se ha obtenido durante el año fiscal. Si tus ingresos vienen de diferentes fuentes, cada una de estas fuentes tienen un límite establecido por el cual luego se determina si necesitas declarar o no.

Para todos aquellos lo que tengan que presentar la declaración de la renta, sepan que existe una herramienta muy útil que proporciona la Agencia Tributaria: Renta WEB. ¿Qué es esto exactamente? es un servicio online que simplifica el proceso, ya que te permite acceder a tus datos fiscales y hacer un borrador de tu declaración, que luego puedes revisar, modificar, y cambiar con información adicional, si es que lo consideras necesario. Este método es muy útil para aquellos que optan por la tributación conjunta, al permitirte incorporar fácilmente los datos fiscales de otros miembros de la familia.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

Para empezar, saber que no todo el mundo está obligado a hacer la declaración de la renta. Por ejemplo, para el ejercicio del año 2023, están exentos de declarar los contribuyentes con rendimientos de trabajo que sean inferiores a los 22.000 € al año (un solo pagador) o todo aquellos que tengan ingresos de varios pagadores y que no superen los 15.000 € al año y cuyas sumas del segundo y restantes pagadores, no superen los 1500 €.

También hay que saber que existen algunas condiciones especiales para ingresos de capital, ganancias patrimoniales, y otras varias situaciones que pueden alterar tu obligación de declarar. Un ejemplo es que están exentos de declarar todos aquellos que tienen ingresos por arrendamiento que no superan los 1000 € al año o ganancias patrimoniales que estén por debajo de un umbral específico. Aún sabiendo todo esto, te recomendamos revisar las regulaciones anualmente, ya que cada año es posible que se actualice y cambie algo.

¿Cómo presento mi declaración de la renta?

Como hemos dicho antes, utilizar la herramienta online Renta WEB es la manera más sencilla y directa de hacer la declaración de la renta. Antes de empezar, deberás identificarte con tu sistema de acceso habitual (DNI electrónico, certificado digital, Cl@ve PIN). Cuando ya te hayas identificado, podrás acceder a tus datos fiscales y el borrador de tu declaración. No te preocupes, esto se genera automáticamente pero te dan la oportunidad de hacer modificaciones si lo necesitas.