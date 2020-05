Las provincias como eje vertebrador de Andalucía

Grupo Joly es el principal editor de periódicos de Andalucia. Las nueve cabeceras que publica en las distintas provincias andaluzas lo convierten en un testigo privilegiado del día a día en la comunidad autónoma. De hecho, cuenta con un modelo claro: una red de periódicos con un fuerte arraigo local pero que actúan en lo regional con una única voz .

Por ello, el Anuario Joly Andalucía cuenta con una sección dedicada íntegramente a cada una de las ocho provincias, donde a través de un profundo análisis, se pretende dar una visión integral de las estructuras provinciales.

En 2019 se llevaron a cabo elecciones generales y municipales, por lo que los resultados electorales y los pactos de gobierno tienen gran protagonismo en las crónicas de este anuario. Además, esas informaciones van acompañadas de gráficos e infografías de cada una de las provincias, para que los resultados lleguen de forma más clara y atractiva al lector.

Almería

Antonio Lao, director de Diario de Almería, firma una pieza que resalta los hechos más relevantes de 2019 en la provincia. A pesar de contar con unos datos macroeconómicos positivos, asuntos como el cierre de la cementera de Gádor y la más que probable bajada de persianas de la central térmica de Carboneras hacían vislumbrar, ya antes de la crisis del coronavirus, un futuro incierto.

Además, un sector tan importante en este rincón andaluz como la agricultura tiene varios frentes abiertos: los bajos precios y la escasez de agua son los principales problemas del campo almeriense.

En cuanto a las elecciones, las municipales vinieron a confirmar que el PP seguía manteniendo las alcaldías de los pueblos más importantes de la provincia, incluida la capital. En las generales, Iván Gómez señala en su crónica que el bipartidismo resiste en esta provincia ante el desafío de Vox.

Cádiz

El año 2019 finalizaba en Cádiz con una noticia buena y otra mala. La parte positiva provenía del sector turístico, gracias a sus grandes números. Por primera vez se superaron los cinco milones de turistas en la ciudad. La aparición en The New York Times de un reportaje sobre la provincia más meridional no era una casualidad: Cádiz está de moda.

Sin embargo, otro informe apuntaba a una de las carencias más importantes de los gaditanos: el poco tamaño de sus empresas y el escaso peso de la provincia en el mundo empresarial.

Otra de las noticias destacadas de la provincia a la que hace mención el director de Diario de Cádiz, David Fernández, es la desaparición del histórico peaje en la autopista Sevilla-Cádiz, así como la mejora de las cifras del puerto. Para el futuro, Fernández lo tiene claro: Cádiz tiene que querer.

Electoralemente no se produjeron cambios significativos en la provincia. La crónica de Sánchez Zambrano se apoya en los resultados para confirmar la hegemonía del PSOE. Lo más significativo, el ascenso de Vox hasta el segundo puesto en las preferencias gaditanas.

Córdoba

A juicio de Juan Ruz, el año de Córdoba estuvo marcado por los vaivenes políticos mucho más que por la gestión. No en vano, fue año de elecciones. Lo que sí señala el director de El Día de Córdoba es el problema que sufre la provincia desde hace años y que se está convirtiendo en peligroso: la despoblación de una gran parte del territorio. Y para demostrarlo, un dato del INE: el 87% de los municipios han visto reducido su padrón en la última década.

Además, las crónicas de C. López y R.Cano sobre el deporte en la ciudad y las de A. Robles y N. Santos sobre el juicio de Pozoblanco a La Manada, completan la información de esta provincia en el anuario.

En las elecciones, el cambio más importante fue el de la capital, cuyo ayuntamiento volvió a caer en manos del PP, tras su pacto con Ciudadanos.

Granada

Y Granada por fin se subió al AVE es el elocuente titular de la pieza de la directora de Granada Hoy, Magdalena Trillo. Y es que la ciudad llevaba décadas de reivindicaciones y más de diez años de obras esperando la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad, tras numerosas promesas incumplidas.

A pesar de esta buena noticia, la movilidad dentro de la ciudad es algo que sigue contando con demasiadas carencias, a juicio de Trillo. Y muchos son también los frentes abiertos para los nuevos responsables de la corporación municipal granadina: la contaminación, las crisis en la Alhambra y en el Parque de las Ciencias...

En el plano político, Gonzalo Cappa disecciona el pacto en la alcaldía de PP y Ciudadanos. Ya en el titular deja entrever cómo ha sido ese pacto: La Guerra de los Rose en la Plaza del Carmen.

Huelva

Huelva se mueve es la plataforma que empresarios, sindicatos y organismos oficiales de la ciudad han creado para reivindicar más y mejores infraestructuras en todos los ámbitos, uno de los principales condicionantes del desarrollo de la provincia colombina.

La directora de Huelva Información, Ana Vives, sí apunta cuestiones positivas como el aumento de desarollo del puerto o los buenos números que, una vez más, presentan los frutos rojos en la provincia.

Pocos cambios se produjeron políticamente en Huelva en los numerosos comicios electorales de 2019. Como indica Óscar Lezameta, Huelva sigue como era.

Jaén

Como no podía ser de otra manera, el aceite marca la actualidad de esta provincia. En su haber, la aprobación de la Indicación Geográfica Protegida, la IGP Aceite de Jaén por parte de la Unión Europea, que era una de las reivindicaciones históricas de los productores. En el debe, los precios, que siguen estando por los suelos por causas como una mayor producción y una menor demanda desde mercados antes consolidados, pero que han cambiado las reglas del juego.

Beatriz Mateas hace referencia en su crónica a otros temas de relevancia como la despoblación o la necesidad de mayores infraestructuras ferroviarias.

Los resultados electorales, por su parte, no cambiaron demasiado el mapa político de Jaén. Lo más destacable es la alta participación, con un 76% del censo, además de la amplia estabilidad, ya que de los 97 municipios que forman la provincia, en 78 hubo mayorías absolutas.

Málaga

El turismo sigue siendo el gran motor de la provincia malagueña y 2019 fue un año de récord. Como señala el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, sólo el verano dejó 7.500 millones de euros gracias a los 7,3 millones de visitantes que contabilizó la Costa del Sol. El equivalente en tres meses a la cuarta parte del Producto Interior Bruto que genera Málaga durante el año.

Las obras del metro y la apertura del teatro Soho (promovido por Antonio Banderas) son otras cuestiones reseñables de 2019. Eso sí, todo antes de la hecatombe del coronavirus.

En el obituario, se recogen las muertes del pequeño Julen en el pozo de Totalán, del poeta Manuel Alcántara y del pintor Eugenio Chicano, hijos predilectos de Málaga estos dos últimos.

Con 76 años, Francisco de la Torre volvió a ganar, y ya van siete veces, las elecciones en la capital. Se trata del hecho más reseñable tras los comicios de 2019, además del crecimiento de Vox en la provincia.

Sevilla

Antes de que apareciera el virus que lo ha cambiado todo, parecía que Sevilla empezaba a despertar tras un tiempo catalépsica. Así lo indica el director de Diario de Sevilla, José Atonio Carrizosa, para el que proyectos dormidos como la ampliación del metro o el traslado de los juzgados a Palmas Altas parecían ponerse en movimiento. Además, Carrizosa destaca el papel transversal del alcalde Juan Espadas, “que lo mismo puede pisar Amate que Los Remedios”.

De hecho, las elecciones le dan la razón. En la capital volvió a vencer el PSOE, sin mayoría absoluta, pero con suficiente ventaja para pactos cómodos. El análisis político de los resultados electorales corre a cargo de Carlos Navarro Antolín. El PSOE siempre gana en Sevilla y Vox coge mucha fuerza dice el encabezamiento del texto.