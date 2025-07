Así puedes ahorrar utilizando la regla 50/30/20, según los expertos financieros: "Desde un primer momento, se tendrá en cuenta el porcentaje de ahorro"

En un momento de incertidumbre económica como el actual, el ahorro se convierte en un pilar esencial para la gran mayoría de los hogares. El objetivo es preservar una parte de los ingresos presentes con el fin de asegurar el futuro; y, para ello, la planificación es clave. Además, existen algunas estrategias como la regla 50/30/20, que resulta de gran utilidad para la consecución de los objetivos previamente fijados.

Lo ideal es que, poco a poco, las pautas de ahorro se vayan incorporando a la rutina diaria de las personas, facilitando el proceso y convirtiéndose en un 'estilo de vida'. "Tomar conciencia de la importancia del ahorro es esencial para tener una buena salud financiera", asegura BBVA. Por lo tanto, hablamos de pequeños hábitos que pueden marcar la difirencia.

¿Qué es la regla 50/30/20?

"La regla 50/30/20 es simple", prosigue la entidad bancaria. "Consiste en 'emplear' los ingresos mensuales que llegan a la cuenta bancaria, en base a tres categorías de gastos y a unos porcentajes determinados". En resumen, podría clasificarse de la siguiente manera;

Necesidades primarias (un 50%).

(un 50%). Caprichos (un 30%).

(un 30%). Ahorro para el futuro (un 20%).

Cada vez más popular, esta regla no solo destaca por su capacidad de ahorro para el futuro, sino también por el control que establece sobre los gastos presentes. Algo realmente importante si tenemos en cuenta aspectos que amenudo pasan desapercibidos, como los habituales gastos hormiga. Es decir, esos gastos que hacemos de manera cotidiana y casi inconsciente, por ejemplo, el café de la mañana.

"En finanzas, es muy importante que tengas clara la diferencia entre lo que quieres (30%) y lo que realmente necesitas (50%)", explica la asesora financiera Ana Marín Aznar en redes sociales. "Las necesidades son esos gastos que tienes que pagar sí o sí, como el alquiler, la gasolina del coche o la comida". Sin embargo, esta regla permite destinar una cantidad considerable al disfrute y, aún así, ahorrar.

Una estrategia para gastar menos mes a mes

"Uno de los principios básicos de las finanzas, más a la hora de ahorrar, es que restando los gastos que se tienen a los gastos que se obtienen, el resultado es el dinero que se ahorra", explica BBVA. Ahora bien, si se aplica la regla 50/30/20, "cambia el orden de los términos, es decir, a los ingresos se les resta el ahorro". Esto hace que, "desde un primer momento, se tenga en cuenta el porcentaje de ahorro", por lo que se gastará menos mes a mes.

Además, hay que tener presente qué hacer con la cantidad que se ahorra. En este sentido, la asesora financiera Laura Encina sostiene en un capítulo de Balance El Podcast que "ahorrar en la cuenta corriente no es ahorrar". En su lugar, plantea la posibilidad de destinar una parte de ese 20% a la hucha de emergencias en una cuenta remunerada. "Tiene un 100% de garantías porque el dinero no fluctúa, su rentabilidad es fija y me va a generar un 100% de liquidez. A cambio, me va a dar un poquito de rentabilidad. Al menos, palío con eso la inflación".

Asimismo, la experta hace referencia al "efecto psicológico" de no tener el dinero ahorrado en la cuenta corriente. "Si lo tengo ahí guardado y empiezo a ahorrar un poquito más... luego llega el Black Friday y es más fácil caer en la tentación de gastar".