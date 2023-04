El sector renovable reclama orden y certezas ante la avalancha de proyectos

En la inauguración del evento, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha señalado que "la energía limpia es la mejor oportunidad para industrializar Andalucía". No solo porque será un vector de atracción de inversiones, al reducir la factura energética de las plantas instaladas aquí, sino porque la propia industria "debe ser el proveedor de la tecnología para el despliegue de las inversiones en renovables".

Por su lado, Vicente Espino, delegado en Andalucía de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se ha referido al ámbito concreto del autoconsumo y ha criticado que haya aún Ayuntamientos "a los que parece que se les esté presentando una central nuclear". Ha reclamado, además, eliminar las subvenciones directas, "que paralizan el mercado (cuando no está abierta la ventana) y generan un tapón" y tender más a rebajas de impuestos como el de actividades económicas o el IRPF.

Ayuso señala que la simplificación no siempre se traduce en un acortamiento de plazos y que debe de haber métricas que verifiquen que se están cumpliendo.

Aparte de orden, también reclaman dar pasos adelantes en la simplificación administrativa. Admiten que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Alfonso Vargas, presidente de la asociación andaluza de renovables Claner pide "instrucciones" para que se unifiquen criterios entre administraciones y departamentos con competencias en urbanismo, patrimonio, aguas, etc. Y avanzar en la digitalización entre promotores y administración y entre las propios estamentos públicos. "Si todos los proyectos se tramitaran como se hace en la unidad aceleradora estaríamos alcanzando la excelencia", afirma.

Gonzalez de Moya ha advertido, además, de la dificultad de integrar todos los proyectos en el sistema si no se incrementa la demanda, que se mantiene estable con tendencia a la baja. Y Luis Velasco, director de Tramitaciones y Medio Ambiente de Red Eléctrica, ha alertado de la necesidad de revisar los tiempos, porque si salen todos los proyectos al mismo tiempo van a competir por los recursos humanos y materiales, en ambos casos escasos, "y se van a tropezar unos con otros, y algunos morirán".

Isabel Ayuso, responsable de Desarrollo de Renovables Zona Sur de Endesa, ha afirmado que las administraciones están "desbordadas" y que es necesaria una "laminación" para que no tengan que atender "a todo en el mismo momento y para todos los actores".

José María González Moya, director general de APPA Renovables, ha señalado que el país "no está preparado para absorber tal cantidad de proyectos en dos años" y que ni siquiera "se han convocado los concursos de acceso a la red". Por eso reclama al Gobierno central que dé certezas, "que se diga cuándo van a ser y cómo se les va a dar salida".

"Tenemos que explicar a la sociedad que no somos el demonio"

La visión social ha estado presente en el inicio de la jornada. Ante la resistencia que ha surgido en algunos municipios a las instalaciones de energías renovables -arguyen pérdida de agricultura, el impacto ambiental, escaso beneficio para el pueblo, etc-, representantes del sector hizo autocrítica. "No hemos explicado bien la transición energética a la sociedad -asegura Alfonso Vargas, presidente de Claner-; genera empleos, formación, desarrollo, y hay una sinergia con el mundo agroganadero... Creo que es de las asignaturas a las que nos tenemos que dedicar con más fuerza".

Vicente Espino, delegado en Andalucía de la UNEF, asegura por su lado que "hay que hacer pedagogía y explicar esta transición no una sino mil veces, explicar que no somos el demonio". Para él, los promotores "tienen que hacer bien las cosas", algo que no siempre ha sido así.

Isabel Ayuso puso como ejemplo a Endesa de buen hacer. "Promovemos una creación de valor compartido. Hablamos con las corporaciones locales y agentes de interés, para conocer sus necesidades y que las renovables se vean como parte del territorio y no como un enemigo. Compartimos los beneficios con el territorio".