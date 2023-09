La sevillana Build to Zero cierra una ronda de 2,5 millones liderada por Axon Partners

La sevillana Build to Zero, con sede en Torre Sevilla, ha cerrado una ronda de financiación semilla de 2,5 millones de euros liderada por Axon Partners y con la participación también de Five Investment. Mediante esta operación, adelantada por el diario económico Expansión, Axon, firma de inversión que opera en el BME Growth, adquiere una participación minoritaria en la compañía andaluza.

Gracias a esta inyección económica, Build to Zero acelerará la implantación de su tecnología de almacenamiento de energía térmica en el sector industrial, lo que podrá contribuir a su vez a la reducción de emisiones en la actividad.

Build to Zero está liderada por Joaquín Coronado como presidente, ex de EDP, PwC y Redexis y promotor de 'startups' en el muno energético, y por Miguel Méndez como CEO, quien lideró las soluciones de hibridación y almacenamiento térmico en Abengoa hasta junio de 2022.