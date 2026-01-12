Estos son los nuevos precios del tabaco en España desde ya

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha actualizado los precios de venta al público de numerosas labores de tabaco en Península y Baleares, según una resolución publicada el pasado sábado, 10 de enero de 2026, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida afecta a una extensa lista de productos que incluye cigarrillos, cigarros y cigarritos de múltiples marcas comercializadas en territorio español.

Esta actualización de precios forma parte de la política fiscal ordinaria del Gobierno en materia de tabaco y responde a la necesidad de ajustar los precios de venta al público (PVP) de determinadas referencias que operan en el mercado nacional. La resolución incluye modificaciones en productos tanto de fabricación nacional como importados, abarcando desde marcas económicas hasta referencias premium y de edición limitada.

La publicación en el BOE detalla de manera exhaustiva los nuevos precios que entrarán en vigor para cientos de referencias comerciales. Entre las marcas afectadas se encuentran tanto cigarrillos convencionales como una amplia variedad de puros habanos y cigarros de diferentes procedencias, lo que refleja la diversidad del mercado tabacalero español y su importancia en el sector de productos sujetos a impuestos especiales.

Nuevos precios de cigarrillos en el mercado español

En el apartado de cigarrillos, la resolución ministerial establece actualizaciones en tres referencias específicas de cigarrillos comercializados en España. El producto Lucky Strike Eclipse 21 Edición Limitada, que contiene 21 unidades por cajetilla, pasa a tener un precio de venta al público de 5,60 euros. Esta marca, conocida por sus ediciones especiales, mantiene su posicionamiento en el segmento medio-alto del mercado.

Por su parte, la cajetilla de Marlboro Crafted Blando, que contiene 20 cigarrillos, se sitúa en 4,85 euros según la nueva tarificación. Marlboro, una de las marcas más vendidas en el mercado español, ofrece esta variedad con un precio competitivo dentro de su gama de productos. Finalmente, la referencia Sovereign Blue 20s, destinada al canal de Duty Free, alcanza los 5,85 euros por cajetilla de 20 unidades.

Estos ajustes de precios se enmarcan dentro de la estructura impositiva que grava el tabaco en España, donde los impuestos especiales representan una parte sustancial del precio final que paga el consumidor. El mercado de cigarrillos en España ha experimentado diversas modificaciones de precios en los últimos años, siguiendo tanto criterios fiscales como de salud pública.

Actualización de precios en cigarros habanos y puros premium

La resolución dedica una parte significativa a los cigarros y cigarritos, con centenares de referencias de marcas reconocidas internacionalmente. Entre los puros habanos, las marcas Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás y Hoyo de Monterrey destacan por su presencia en el mercado español y las múltiples referencias incluidas en la actualización.

En el caso de Cohiba, considerada una de las marcas más prestigiosas de puros habanos, los precios varían considerablemente según la referencia. El Cohiba Siglo III en formato de 25 unidades se sitúa en 57,20 euros por cigarro, mientras que referencias más exclusivas como el Cohiba Ideales LCDH (La Casa del Habano) alcanza los 550,00 euros por unidad en su presentación de 20 cigarros. El Cohiba 55 Aniversario, una edición conmemorativa especial, llega a los 350,00 euros por cigarro en formato de 10 unidades.

La marca Montecristo, igualmente emblemática en el mundo de los puros habanos, presenta precios que oscilan desde los 7,90 euros de las Medias Coronas hasta los 65,00 euros del Montecristo A. Las ediciones especiales y reservas, como el Montecristo Gran Pirámides Libro con 20 unidades, alcanzan los 356,90 euros, mientras que el Edmundo Reserva Cosecha 2018 se posiciona en 190,60 euros por cigarro en su presentación de 20 unidades.

Marcas económicas y de segmento medio en la actualización

La resolución no se limita a productos premium, sino que también incluye marcas más accesibles y económicas del mercado. Referencias como José L. Piedra, Quintero y Hermano, o Guantanamera ofrecen opciones con precios significativamente más bajos, dirigidas a un público más amplio que busca productos de tabaco con menor coste.

Los cigarros José L. Piedra, fabricados en Cuba, presentan precios que rondan entre 1,90 y 2,60 euros por unidad según la referencia específica. Por ejemplo, los Cazadores en formato de 25 unidades se sitúan en 2,20 euros por cigarro, mientras que los Petit Cazadores alcanzan los 1,90 euros. Esta marca se caracteriza por ofrecer puros habanos a precios más competitivos, manteniendo la denominación de origen cubana.

En el segmento de cigarritos y puritos, marcas como Neos Pacific, con un precio de 0,32 euros por unidad en formato de 10 cigarritos, o los Montecristo Puritos a 1,85 euros, representan opciones de consumo rápido que han ganado popularidad en el mercado español. Estos productos suelen caracterizarse por su menor tamaño y tiempo de fumado, adaptándose a consumidores que buscan experiencias más breves.

Puros de otras procedencias en la lista actualizada

Además de los reconocidos puros habanos, la resolución incorpora numerosas marcas de cigarros procedentes de otros países productores como Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Estas referencias han ganado presencia en el mercado español en los últimos años, ofreciendo alternativas a los puros cubanos con diferentes perfiles de sabor y rangos de precios.

Entre las marcas destacadas se encuentran Oliva, Perdomo, Gurkha, Boneshaker y Flor de Copán. La serie Oliva presenta precios que varían desde los 8,00 euros del Serie G Doble Robusto hasta los 23,00 euros del Serie V Melanio Torpedo. Estas referencias nicaragüenses han consolidado su posición en el mercado gracias a su relación calidad-precio y a las valoraciones positivas entre aficionados.

Por su parte, la marca Gurkha, conocida por sus ediciones especiales y añejamientos prolongados, presenta referencias como el Cellar 21Y Solara a 17,00 euros por cigarro en formato de 20 unidades, o el Cellar 18Y Solara a 16,00 euros. Las series Perdomo, procedentes de Nicaragua, ofrecen opciones como el 20th Anniversary Robusto Maduro a 12,90 euros o el Inmenso Maduro a 13,40 euros por unidad.

Marcas españolas y productos de fabricación nacional

El mercado español de tabaco también cuenta con producción nacional de cigarros y cigarritos, reflejada en la resolución ministerial con marcas como Vegafina, El Guajiro, La Dalia o Calypso. Estas referencias, fabricadas en España o las Islas Canarias, mantienen una presencia significativa en el mercado nacional y en algunos casos también se exportan.

Vegafina, una de las marcas españolas más reconocidas internacionalmente, presenta precios que van desde 1,90 euros de los Minutos hasta 7,20 euros del 1998 VF 54. Los formatos más populares como Coronas se sitúan en 4,55 euros por cigarro, mientras que las versiones Nicaragua de la marca alcanzan los 6,60 euros en el formato Gran Toro. Esta marca canaria se ha consolidado como referencia de calidad en la producción europea de puros.

Otras marcas nacionales como El Guajiro ofrecen cigarritos a precios muy competitivos, desde 0,27 euros de los Cortados hasta 1,86 euros del Gran Cedro. Estas referencias, tradicionalmente consumidas en el mercado español, mantienen un público fiel que valora su accesibilidad económica y su carácter tradicional dentro de la cultura tabacalera española.

Ediciones limitadas y reservas especiales en la actualización

Un apartado significativo de la resolución corresponde a ediciones limitadas, reservas y series especiales que los fabricantes lanzan periódicamente al mercado. Estas referencias suelen caracterizarse por su exclusividad, producción limitada y, en consecuencia, precios notablemente superiores a las líneas regulares de las marcas.

Entre las ediciones limitadas destacan productos como el Partagás Serie E No. 2 Gran Reserva Cosecha 2015, con un precio de 252,40 euros por cigarro en su presentación de 15 unidades, o el Bolívar Belicosos Finos Reserva a 113,30 euros. Estas reservas se caracterizan por utilizar tabacos añejados durante períodos prolongados, lo que según los fabricantes aporta matices y complejidad adicionales al producto.

Las ediciones limitadas anuales de marcas como Hoyo de Monterrey, con el Monterreyes No. 4 E.L. 2021 a 59,80 euros, o Romeo y Julieta con los Tacos EL 2018 a 33,00 euros, representan lanzamientos especiales que generan expectación entre coleccionistas y aficionados. Estos productos suelen agotarse rápidamente en el mercado debido a su producción restringida y a la demanda de consumidores especializados.

Qué es el Boletín Oficial del Estado y su función en las actualizaciones fiscales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) es el diario oficial del Reino de España donde se publican las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. Creado en 1661 como Gaceta de Madrid, adoptó su denominación actual en 1958 y constituye el instrumento de publicidad jurídica por excelencia del ordenamiento español.

En el caso de las actualizaciones de precios de tabaco, el BOE sirve como medio oficial para que el Ministerio de Hacienda comunique las modificaciones en los precios de venta al público de las labores de tabaco. Estas publicaciones son de obligado cumplimiento para los operadores del sector y permiten la transparencia en la fijación de precios de productos sujetos a impuestos especiales.

La publicación de estas resoluciones en el BOE garantiza la seguridad jurídica y el conocimiento público de las modificaciones normativas o administrativas que afectan a productos regulados. En el sector del tabaco, estas actualizaciones se producen periódicamente para reflejar cambios en la fiscalidad, en los costes de producción o en las políticas de precios de los fabricantes e importadores.

Por qué se actualizan los precios del tabaco periódicamente

Las actualizaciones de precios del tabaco responden a múltiples factores económicos, fiscales y regulatorios. En primer lugar, los fabricantes e importadores solicitan modificaciones de precios para ajustarse a cambios en sus costes de producción, importación, distribución o estrategias comerciales. Estas solicitudes deben ser aprobadas por la Administración tributaria.

Por otro lado, el marco fiscal del tabaco en España incluye impuestos especiales significativos que representan una parte sustancial del precio final. La Directiva Europea 2011/64/UE establece criterios mínimos de tributación que los Estados miembros deben respetar, permitiendo cierta flexibilidad en la estructura impositiva nacional. España aplica un sistema mixto que combina tipos específicos y proporcionales.

Además, las políticas de salud pública orientadas a reducir el consumo de tabaco utilizan frecuentemente el incremento de precios como herramienta disuasoria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el aumento de la fiscalidad del tabaco como una de las medidas más efectivas para reducir su consumo, especialmente entre jóvenes y grupos con menores ingresos.

Cómo afecta esta actualización al mercado español del tabaco

El mercado español de labores de tabaco se caracteriza por su diversidad, con presencia significativa tanto de cigarrillos como de cigarros y cigarritos. España es uno de los principales mercados europeos de puros, especialmente de origen cubano, debido a factores culturales e históricos que han favorecido el desarrollo de una cultura de consumo de puros relativamente amplia.

Esta actualización de precios afecta directamente a distribuidores, estancos y establecimientos especializados que comercializan estos productos. Los cerca de 13.000 expendedurías de tabaco que operan en España deberán ajustar sus sistemas de venta a los nuevos precios establecidos en la resolución ministerial, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Para los consumidores, las modificaciones representan variaciones en el coste de adquisición de sus productos habituales. Si bien algunas referencias pueden experimentar incrementos, otras permanecen estables o incluso pueden reducir su precio según las estrategias comerciales de cada fabricante y las condiciones de mercado específicas de cada segmento.

Cuál es la estructura del mercado de puros en España

El mercado español de puros y cigarros presenta características distintivas dentro del contexto europeo. España cuenta con una red de establecimientos especializados, conocidos como La Casa del Habano (LCDH), que distribuyen en exclusiva ciertas referencias premium de puros habanos. Estas tiendas especializadas ofrecen productos que no se encuentran en el canal general de estancos.

Además, la producción de puros en Islas Canarias representa una industria significativa con denominación de origen propia. Marcas como Vegafina o La Regenta se fabrican en esta región, aprovechando tanto la tradición tabacalera canaria como las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, que permite una estructura impositiva diferenciada respecto a la Península.

El segmento de puros importados de países como República Dominicana, Honduras o Nicaragua ha crecido notablemente en las últimas décadas, ofreciendo alternativas a los tradicionales puros habanos. Estas procedencias han ganado reconocimiento internacional gracias a la calidad de sus productos y a menudo ofrecen relaciones calidad-precio competitivas que atraen a consumidores tanto noveles como experimentados.

Listado de precios

A) Cigarrillos

Euros/Cajetilla

Lucky Strike Eclipse 21 Edicion Limitada (21). 5,60

Marlboro Crafted Blando (20). 4,85

Sovereign Blue 20s (20) Duty Free. 5,85

B) Cigarros y cigarritos

Euros/Unidad

AMIGOS

Amigos (10). 0,33

Amigos (20). 0,23

Authentic (20). 0,23

ANONYMOUS

Anonymous Nica 125 5 x 56 (25). 1,95

Nica 54 5 3/4x54 Sungrown (25). 1,90

Nica 56 6x56 (25). 2,00

BOLIVAR

Belicosos Finos (25). 18,20

Bolívar Belicosos Finos Reserva (20). 113,30

Bolívar New Gold Medal LCDH (10). 29,90

Bolívar Regentes E.L. 2021 (25). 38,20

Bolívar Royal Coronas Estuche (5). 24,80

Libertadores (10). 33,00

Petit Coronas (25). 10,60

Royal Corona Tubo (10). 20,30

Royal Coronas (25). 19,60

Soberanos (10). 32,00

BONESHAKER

Boneshaker Morning Star (20). 6,40

Mace 60 (20). 6,20

Maul 54 (20). 7,20

CALYPSO

Reig 1 (10). 0,34

Reig 15 (10). 0,76

Reig 15 Minor (10). 0,55

CASA DE GARCÍA

Casa de García Sumatra Corona (10). 1,70

Casa de García Wide Short (10). 1,60

Magnum (10). 1,95

Robusto (10). 1,60

Short Robusto (10). 1,40

Toro (10). 1,80

COHIBA

Cohiba 55 Aniversario (10). 350,00

Cohiba Ambar (10). 113,30

Cohiba Ideales LCDH (20). 550,00

Cohiba Novedosos LCDH (25). 230,00

Cohiba Siglo De Oro Año Chino (18). 260,00

Cohiba Wide Short (6). 3,30

Coronas Especiales (25). 59,20

Coronas Especiales (5). 59,20

Espléndidos (25). 128,60

Espléndidos (3). 128,60

Lanceros (25). 96,60

Maduro 5 Genios (10). 102,00

Maduro 5 Genios (25). 102,00

Maduro 5 Mágicos (10). 84,00

Maduro 5 Mágicos (25). 84,00

Medio Siglo (25). 68,00

Medio Siglo T (3). 70,00

Pirámides Extra (10). 127,00

Pirámides Extra Tubo (3). 129,00

Robusto Tubo (3). 82,50

Robustos (25). 80,50

Robustos (3). 80,50

Robustos Reserva Cosecha 2014 (20). 425,00

Short (10). 1,65

Siglo III (25). 57,20

Siglo III (5). 57,20

Siglo III Tubo en Estuche (3). 59,20

Siglo IV (25). 64,60

Siglo IV Tubo (3). 66,60

Siglo IV (5). 64,60

Siglo V (25). 70,20

Siglo V (5). 70,20

Siglo V Tubo en Estuche (3). 72,20

Siglo VI (10). 110,20

Siglo VI (25). 110,20

Siglo VI Tubo (3). 112,20

Talismán EL.2017 (10). 350,00

CONDEGA

Condega Magnum 52 6 1/2 X 52 (25). 5,70

Condega Mini Robusto 4 1/2 X 50 (25). 4,70

Condega Perlas 4 X 40 (25). 3,70

Condega Robusto 5 1/2 X 50 (25). 5,10

Gran Titan 6X60 (10). 7,30

Lancero 7x40 (10). 5,90

Mareva 5x42 (12). 3,90

Pirámide 6 1/4X52 (25). 5,80

CUABA

Cuaba 20 Aniversario LCDH (50). 105,00

Distinguidos (10). 21,50

Divinos (25). 9,50

Tradicionales (25). 11,40

DIPLOMÃTICOS

Diplomáticos N.º 2 (25). 20,60

Diplomáticos Colección Privada II (10). 21,50

DON JOSÉ

Don José Corto 3 1/2x52 (20). 1,85

Don José Mini Robusto 4 1/2x50 (20). 2,10

Don José Mini Titan 4 1/2x60 (20). 2,60

Don José N.º 2 5 3/4x50 (20). 2,40

Don José Perlas 4x40 (20). 1,60

Don José Pirámides 6x52 (20). 2,50

Don José Titan 6x60 (20). 2,90

EL GUAJIRO

Aromas (10). 0,38

Brevas (50). 0,65

Cortados (50). 0,27

El Guajiro Trompetas (5). 0,42

Especiales Guajiro (50). 0,58

Forte Trompetas (5). 0,42

Gran Cedro (25). 1,86

Guajiro N.º 5 (25). 1,10

Palmeros (50). 0,58

Señoritas (50). 0,33

Tarajales (50). 0,33

Trompetas (20). 0,43

EL REY DEL MUNDO

El Rey del Mundo Imperio LCDH (50). 106,00

El Rey del Mundo Royal Series LCDH (20). 42,50

EPC

EPC Encore Majestic 5 3/8X52 (20). 14,60

Epc Inch Natural 5 x 62 (24). 12,10

EPC La Historia El Senador 5 3/8X52 (20). 13,10

FLOR DE CANO

La Flor de Cano Elegidos (10). 6,70

Mágicos E.R. 2018 (10). 19,10

Petit Coronas (25). 3,90

Selectos (25). 3,90

FLOR DE COPÃN

Flor de Copán Corona (20). 5,30

Flor de Copán Gordito (20). 6,80

Flor de Copán Perla (25). 3,50

Flor de Copán Rothschild (20). 6,40

Flor de Copán Short Magnum (20). 6,20

Flor de Copán Titán (20). 8,70

FLOR DE T. PARTAGAS

8-9-8 (25). 24,30

Aristocrats (25). 7,30

Coronas Junior (25). 9,10

Coronas Junior (3). 9,10

Coronas Senior (3). 9,90

Coronas Senior Tubo (25). 9,90

Habaneros (25). 7,90

Lusitanias (25). 32,20

Lusitanias (50). 32,20

Luxe (25). 11,40

Mille Fleurs (10). 7,40

Mille Fleurs (25). 7,40

Mille Fleurs (5). 7,40

Presidentes (25). 18,90

Salomones (10). 38,20

Serie D N 5 (10). 16,00

Serie D N 5 (25). 16,00

Serie D N.6 (20). 12,50

Serie D N.6 (5). 12,50

Serie D N.º 4 (25). 21,20

Serie D N.º 4 (3). 21,20

Serie D N.º 4 Caja (10). 21,20

Serie D N.º 4 T/Alum. (3). 21,90

Serie D N.º 5 Tubo (3). 16,70

Serie E N 2 (25). 26,80

Serie E N 2 (5). 26,80

Serie P N.º 2 (10). 23,70

Serie P N.º 2 (25). 23,70

Serie P N.º 2 T/Alum. (3). 24,40

Shorts (25). 7,20

Shorts (50). 7,20

Super Partagas (25). 10,10

FONSECA

Cadetes KDT (25). 4,30

Cosacos (25). 7,30

Delicias (25). 4,40

Fonseca N.º 1 (25). 10,00

GUANTANAMERA

Cristales (25). 2,10

Cristales (5). 2,10

Decimos (10). 1,50

Puritos (5). 0,75

GURKHA

Cellar 12Y Platinum Solara Dbl Robusto (20). 12,00

Cellar 15Y Koi Perfecto (20). 11,00

Cellar 15Y Limitada Hedonism (20). 16,00

Cellar 15Y Limitada Solara (20). 14,00

Ghost Asura (21). 10,50

Ghost Shadow (21). 9,40

Gurkha Cellar 15Y Solara (20). 14,00

Gurkha Cellar 18Y Koi C20. 13,00

Gurkha Cellar 18Y Solara (20). 16,00

Gurkha Cellar 21Y Solara (20). 17,00

Gurkha Heritage Maduro Robusto (24). 11,80

Gurkha Heritage Maduro Robusto Corto (24). 8,80

Gurkha Heritage Natural Toro (24). 12,50

Gurkha Heritage Robusto (24). 11,80

Heritage Robusto Corto (24). 8,80

Legend 1959 Robusto (20). 7,90

H.UPMANN

Connoisseur N.º 1 (25). 17,10

Connossieur A (25). 23,00

Connossieur B (25). 25,60

Coronas Junior T/Alum (25). 7,40

Coronas Major T/Alum (25). 9,40

Epicures (25). 5,40

H. Upmann Magnum 52 Año Chino (18). 92,70

H. Upmann Magnum Finite E. L. 2024 (25). 51,50

H. Upmann Super Magnum LCDH (20). 345,10

H. Upmann Upmann No. 2 Selección 2022 (22). 32,50

H.Upmann Connossieur No.2 (25). 20,10

H.Upmann Regalias (5). 11,90

Half Corona (25). 6,70

Magnum 46 (25). 19,00

Magnum 46 (3). 19,00

Magnum 46 Tubo (3). 19,70

Magnum 50 (25). 23,10

Magnum 50 Caja (10). 23,10

Magnum 50 Tubo (3). 23,80

Magnum 54 (10). 20,50

Magnum 54 (25). 20,50

Magnum 54 T (3). 21,20

Noellas (LCDH) (25). 20,60

Petit Coronas (25). 9,50

Propios Edición Limitada 2018 (25). 33,00

Regalías (25) N W. 10,70

Royal Robusto (10). 19,10

Sir Winston (25). 29,90

Upmann N.º 2 (25). 21,90

HENRY CLAY

Henry Clay War Hawk Corona (25). 5,90

Henry Clay War Hawk Lonsdale (25). 7,75

Henry Clay War Hawk Robusto (25). 7,45

Henry Clay War Hawk Toro (25). 8,15

HOYO DE MONTERREY

Coronations T/ALUM (25). 12,00

Doble Coronas G.R 2013 (15). 180,30

Double Coronas (25). 32,20

Double Coronas (50). 32,20

Elegantes (10). 23,00

Epicure Especial Caja (10). 22,60

Epicure Especial Caja (25). 22,60

Epicure Especial Tubo en Estuche (3). 23,30

Epicure Luxe (10). 20,60

Epicure N 1 Tubo (3). 21,90

Epicure N.º 1 (25). 21,20

Epicure N.º 2 (25). 21,20

Epicure N.º 2 (3). 21,20

Epicure N.º 2 (50). 21,20

Epicure N.º 2 Tubo (3). 21,90

Escogidos Cdh (10). 32,20

Hoyo de Monterrey Epicure No. 3 (10). 23,80

Hoyo de Monterrey Epicure No. 3 (25). 23,80

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco (25). 25,80

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco Tubos (3). 26,50

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan - Tauromaquia y Manolete (10). 33,00

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan (25). 24,80

Hoyo de Monterrey Monterreyes No. 4 E.L. 2021 (10). 59,80

Hoyo de Monterrey Souvenir De Luxe (5). 11,90

Hoyo San Juan T (3). 25,50

Le Hoyo de Río Seco (10). 25,80

Le Hoyo du Depute (25). 9,00

Le Hoyo du Maire (25). 5,60

Le Hoyo du Prince (25). 10,10

Le Hoyo du Prince (5). 10,10

Le Hoyo San Juan (10). 24,80

Petit Robustos (25). 15,40

Petit Robustos (3). 15,40

Primaveras (18). 98,90

Serie Sevilla Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 (19). 27,90

JOSÉ L. PIEDRA

Cazadores (25). 2,20

Cazadores (5). 2,20

Conservas (25). 2,20

Conservas (5). 2,20

Cremas (25). 2,00

Cremas (5). 2,00

José L. Piedra Cazadores (12). 2,20

José L. Piedra Conservas (12). 2,20

José L. Piedra Petit Cazadores (12). 1,90

Petit Caballeros (12). 2,60

Petit Caballeros (3). 2,60

Petit Cazadores (25). 1,90

Petit Cazadores (5). 1,90

Petit Cetros (25). 2,00

Petit Cetros (5). 2,00

JUAN LÓPEZ

Colección Vintage Juan López Selección N1 (19). 20,60

Juan López Cincuenta y Cuatro E. R. (10). 22,70

Juan López Selección Especial LCDH (25). 39,00

Selección N 1 (25). 16,60

Selección N 2 (25). 16,60

LA DALIA

D. Julián N.º 1 (5). 4,40

D. Julián N.º 5 (5). 2,20

Reig 7 Cortados (10). 0,76

Reig 7 Minor (10). 0,55

LA FINCA

La Finca No.3 (25). 3,10

No 10 (25). 3,80

No 5 (25). 2,90

No 7 (25). 3,30

LA FLOR DE CANO

La Flor de Cano Elegidos (3). 6,70

LA GLORIA CUBANA

D N.º 5 (10). 20,60

La Gloria Cubana Glorias LCDH (20). 43,50

La Gloria Cubana Turquinos (10). 19,20

Medaille D'Or N.º 4 (25). 10,80

MONTECRISTO

Colección Vintage Montecristo N.º 1 (19). 25,80

Dantes (10) el 2016. 67,00

Double Edmundo (10). 25,80

Double Edmundo (25). 25,80

Double Edmundo (3). 25,80

Edmundo (25). 25,70

Edmundo (3). 25,70

Especial (25). 25,40

Especial N.º 2 (25). 18,90

Gran Pirámides Libro (20). 356,90

Joyitas (25). 9,00

Medias Coronas (25). 7,90

Montecristo A (5). 65,00

Montecristo Edmundo - Tauromaquia y Francisco Esplá (10). 36,10

Montecristo Edmundo Reserva Cosecha 2018 (20). 190,60

Montecristo Edmundo Tubo (3). 26,40

Montecristo N.º 1 (25). 20,90

Montecristo N.º 2 (10). 25,80

Montecristo N.º 2 (25). 25,80

Montecristo N.º 2 (3). 25,80

Montecristo N.º 3 (25). 16,60

Montecristo N.º 3 (5). 16,60

Montecristo N.º 4 (10). 12,70

Montecristo N.º 4 (25). 12,70

Montecristo N.º 4 (3). 12,70

Montecristo N.º 4 (5). 12,70

Montecristo N.º 5 (10). 9,10

Montecristo N.º 5 (25). 9,10

Montecristo N.º 5 (5). 9,10

Montecristo Open Junior 10 Años de Añejamiento (20). 11,20

Montecristo Open Slam (20). 25,80

Montecristo Short (10). 1,30

Montecristo Tubos (10). 19,90

Montecristo Tubos (25). 19,90

Montecristo Wide Edmundo (10). 26,30

Montecristo Wide Edmundo (25). 26,30

Open Eagle Caja (20). 28,40

Open Eagle Tubo (3). 29,10

Open Junior Caja (20). 9,10

Open Junior Tubo (3). 9,80

Open Master Caja (20). 22,60

Open Master Tubo (3). 23,30

Open Regata Caja (20). 14,60

Open Regata Tubo (3). 15,30

Petit Edmundo (10). 18,30

Petit Edmundo (25). 18,30

Petit Edmundo Tubo (3). 19,00

Petit N.2 T (3). 19,00

Petit N.º 2 (10). 18,30

Petit N.º 2 (25). 18,30

Petit N.º 2 (3). 18,30

Petit Tubos (25). 13,40

Petit Tubos (3). 13,40

Petit Tubos (5). 13,40

Puritos (25). 1,85

Puritos (5). 1,85

Supremos E.L. 2019 (25). 97,90

NEOS

Pacific (10). 0,32

NUB

Cameroon 4x60 (24). 9,50

Connecticut Tubo (12). 10,00

Sun Grown Tubo 4x60 (12). 11,00

OLIVA

Oliva Connecticut Doble Toro 6X60 (10). 10,20

Oliva Connecticut Robusto 5X50 (20). 8,50

Oliva Serie G Doble Robusto 5x54 (25). 8,00

Oliva Serie O Robusto 5x50 (20). 9,00

Oliva Serie V 135 aniversario 5 1/2 x 54 (12). 19,00

Oliva Serie V Maduro Especial Doble Robusto 5x54 (10). 13,00

Oliva Serie V Maduro Especial Doble Toro 6x60 (10). 15,50

Oliva Serie V No 4 5x43 (24). 10,50

Serie G Toro 6x50 (25). 8,50

Serie G Toro Tubo 6x50 (10). 9,00

Serie O Doble Toro 6x60 (10). 12,50

Serie O Doble Toro Maduro 6x60 (10). 12,00

Serie O Robusto Maduro 5x50 (20). 9,15

Serie V Belicoso 5x54 (24). 12,50

Serie V Churchill Extra 7x52 (24). 16,00

Serie V Doble Robusto 5X54 (24). 12,50

Serie V Doble Robusto Tubo 5x54 (12). 13,00

Serie V Doble Toro 6x60 (10). 22,00

Serie V Doble Toro 6x60 (24). 15,00

Serie V Especial Figurado 6x60 (24). 16,00

Serie V Lancero 7 x 38 (24). 12,50

Serie V Melanio Figurado 6 1/2x52 (10). 23,00

Serie V Melanio Petit Corona 4-1/2x46 (10). 15,00

Serie V Melanio Robusto 5x52 (10). 18,00

Serie V Melanio Robusto Maduro 5x52 (10). 19,00

Serie V Melanio Torpedo 6 1/2x52 (10). 23,00

Serie V Torpedo 6x56 (24). 15,00

PARTAGÃS

Añejados Coronas Gordas (25). 26,80

Capitols (5). 11,90

Maduro N.º 1 (25). 23,00

Maduro n.º 2 (25). 23,20

Maduro n.º 3 (25). 24,50

Partagás Aliados LCDH (20). 59,80

Partagás Legados (25). 67,00

Partagás Lusitanias (10). 32,20

Partagás Serie E No. 2 - Tauromaquia Y Pedro Romero (10). 38,20

Partagás Serie E No. 2 Gran Reserva Cosecha 2015 (15). 252,40

Partagás Tropicales (50). 238,00

Serie E N 2 T (3). 27,50

Serie P N.º 2 Tauromaquia (10). 28,90

Serie Puritos (5). 1,55

Series No. 1 EL 2017 (25). 72,10

PERDOMO

10Th Anniversary Maduro Box pressed (25). 12,40

10Th Anniversary Sun Grown Box Pressed (25). 12,40

20th Anniversary Robusto Maduro 5 x 56 (24). 12,90

Lot 23 Gordito Natural 4 1/2 x 60 (24). 9,80

Lot 23 Robusto Natural 5x50 (24). 9,50

Lot 23 Toro Natural 6 x 50 (24). 10,00

Perdomo 10th Anniversary Connecticut Robusto (25). 12,40

Perdomo 10th Anniversary Sun Grown Epicure (25). 13,90

Perdomo Inmenso Maduro 5X70 (16). 13,40

Perdomo Inmenso Rosado 5X70 (16). 13,40

POR LARRAÑAGA

Montecarlos (25). 6,20

Petit Coronas (50). 8,50

Por Larrañaga Galanes (10). 11,80

Por Larrañaga Leones E.R. 2023 (10). 20,00

Por Larrañaga Picadores No. 1 (25). 14,00

PUNCH

Coronations T/Alum (25). 10,00

Petit Coronations (25). 8,80

Punch 48 (10). 20,90

Punch Punch (25). 19,00

Punch Triunfos (5). 11,90

Punch Tubo (10). 19,70

Regios EL 2017 (25). 47,60

Short de Punch (10). 18,60

QUAI D'ORSAY

Coronas Claro (25). 16,00

No. 50 (10). 14,80

No. 54 (10). 21,00

Quai D'Orrsay N.º 50 (25). 14,80

Quai D'Orrsay N.º 54 (25). 21,00

Quai D'Orsay Imperiales TR (20). 72,10

Quai D'Orsay No. 52 (10). 22,70

Quai D'Orsay N.º 52 (25). 22,70

Quai D'Orsay Senadores E.L. 2019 (25). 59,80

QUINTERO Y HNO.

Brevas (25). 2,60

Favoritos (25). 4,70

Favoritos (5). 4,70

Londres Extra (25). 3,40

Petit Quintero (25). 2,30

RAFAEL GONZÃLEZ

Rafael González Coronas De Lonsdales (10). 9,60

RAFAEL GONZÃLEZ MÃRQUEZ

Panetelas Extra (25). 2,70

Perlas (25). 3,75

Perlas (5). 3,75

Petit Coronas (25). 5,90

RAMON ALLONES

Allones Superiores (LCDH) (10). 17,00

Gigantes (25). 20,00

Ramon Allones Absolutos E.L 2022 (20). 49,50

Ramon Allones Allones NO.2 E.L. 2019 (10). 53,60

Ramón Allones Allones No.3 (10). 22,20

Serie Sevilla Ramón Allones Specially Selected (19). 25,80

Small Club Coronas (25). 7,20

Specially Selected (25). 19,00

Specially Selected (50). 19,00

REY DEL MUNDO

Choix Supreme (25). 14,00

Demi Tasse (25). 6,00

ROMEO Y JULIETA

8 Maravillas (8). 98,90

Belicosos (25). 21,50

Cazadores (25). 16,40

Cedros de Luxe (10). 23,80

Cedros de Luxe N.º2 (25). 15,80

Cedros de Luxe N.º3 (25). 11,90

Churchills (25). 29,30

Churchills Tubo (10). 30,00

Churchills Tubo (25). 30,00

Churchills Tubo (3). 30,00

Club Kings (5). 11,90

Coronitas en Cedro (25). 8,70

Exhibición N.º 4 (25). 17,50

Julieta (5). 10,00

Mille Fleurs (10). 7,40

Mille Fleurs (25). 7,40

Petit Churchills (25). 15,50

Petit Churchills T (3). 16,20

Petit Coronas (25). 10,40

Petit Coronas (5). 10,40

Petit Julietas (25). 6,40

Petit Princess (25). 8,70

Petit Royales (25). 9,50

Regalías de Londres (25). 7,90

Romeo N.º 1 (10). 11,60

Romeo N.º 1 (25). 11,60

Romeo N.º 1 (3). 11,60

Romeo N.º 2 (10). 12,00

Romeo N.º 2 (25). 12,00

Romeo N.º 2 (3). 12,00

Romeo N.º 2 (5). 12,00

Romeo N.º 3 (10). 9,30

Romeo N.º 3 (25). 9,30

Romeo N.º 3 (3). 9,30

Romeo y Julieta Wide Churchills Tauromaquia Juan Belmonte (10). 32,00

Serie Sevilla Romeo y Julieta Short Churchills (19). 25,30

Short Churchills (10). 21,20

Short Churchills (25). 21,20

Short Churchills Tubo (3). 21,90

Tacos EL 2018 (25). 33,00

Wide Churchill (10). 23,40

Wide Churchill (25). 23,40

Wide Churchill Tubo (3). 24,10

SAINT LUIS REY

Saint Luis Rey Regios (25). 14,50

SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA

El Príncipe (25). 7,25

La Fuerza (25). 12,30

San Cristóbal de la Habana 1519 (100). 112,00

San Cristóbal de la Habana 20 Aniversario (20) LCDH. 66,95

San Cristóbal de la Habana Prado (10) LCDH. 19,10

SANCHO PANZA

Belicosos (25). 15,60

Non Plus (25). 9,20

THE WORLD TABACS

The World Tabacs Cañonazo 6x52 M(25). 2,05

The World Tabacs Majestuoso SF 6x58 M(25). 1,20

The World Tabacs Robusto SF 4 7/8x50 M(25). 0,85

The World Tabacs Sublime SF 6 3/8x54 M(25). 1,10

The World Tabacs Wide Robusto SF 5 1/8x58 M(25). 0,90

TRABUCOS

Coronas (50). 0,55

Minis (10). 0,27

T-10 (10). 0,29

TRINIDAD

Short (10). 1,55

Trinidad Short (40). 1,55

Trinidad Wide Short (6). 3,10

VEGAFINA

1998 VF 50 (10). 6,00

1998 VF 52 (10). 6,60

1998 VF 54 (10). 7,20

Classic Perla (4). 2,95

Coronas (25). 4,55

Coronas (4). 4,55

Coronas Tubo (10). 5,05

Coronas Tubo (25). 5,05

Coronitas (25). 4,25

Coronitas (4). 4,25

Fortaleza 2 Robusto (10). 5,70

Fortaleza 2 Robusto Tubo (20). 6,30

Fortaleza 2 Robusto Tubo (3). 6,30

Gran Corona Fortaleza 2 (10). 4,80

Gran Corona Fortaleza 2 (4). 4,80

Minutos (25). 1,90

Minutos Lata (8). 1,90

Nicaragua Gran Toro (25). 6,60

Nicaragua Minutos (8). 2,15

Nicaragua Robusto (25). 5,70

Nicaragua Robusto Tubo (3). 6,30

Nicaragua Short (25). 3,40