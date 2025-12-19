La sorpresa en la nómina de diciembre para los trabajadores que han recibido su cesta de Navidad, según un laboralista: "Vas a cobrar menos"

El valor de la cesta de Navidad es una renta del trabajo que hace subir las retenciones por cotizaciones e IRPF.

Las tradiciones en torno a estas fechas también se hacen notar en el ámbito laboral. Desde el ingreso de la ansiada paga extra hasta comprar la lotería de la empresa, pasando por recoger la cesta de Navidad en los días previos a las vacaciones. Lo que quizá no sabías es que este detalle puede acarrear sorpresas en tu nómina de diciembre hasta el punto de cobrar menos.

Aunque se suele omitir el valor de las cestas de Navidad en las nóminas, esto podría suponer un problema tanto para las empresas como para los trabajadores. "La cesta de Navidad no deja de ser salario en especie, una retribución en forma de algo material como vino, jamón o turrones", aclara el abogado laboralista, Ignacio de la Calzada. Por tanto, esta costumbre acarrea una serie de obligaciones ante Hacienda y la Seguridad Social.

Las retribuciones en especie, como la cesta de Navidad, deben tributar y cotizar, por lo que su valor debe constar en nómina. "Si su valor es de 150 euros, esa cifra aparecerá en devengos y, como te lo han dado, también en deducciones". Pero ¿qué implica esto para el trabajador?

Más salario bruto, pero menos líquido a percibir

Al incrementarse los devengos, los trabajadores verán subir su base de cotización en la nómina del mes de diciembre. Si tomamos el ejemplo anterior, un salario base de 1.500 euros subirá a 1.650 euros. "Sobre esta base imponible se aplicarán las cotizaciones por contingencias comunes, formación y FOGASA e IRPF", puntualiza De la Calzada. De esta forma, al aumentar la base, aumentan también las retenciones, por lo que el líquido a percibir será mucho menor.

En definitiva, si la cesta de Navidad aparece en nómina, aumenta el salario bruto pero disminuye el salario neto, debido a las obligaciones tributarias que genera. "A efectos técnicos has cobrado más", señala el letrado, por lo que esa retribución deberá incluirse en la declaración de la renta del próximo año.

¿Las empresas están obligadas a dar una cesta de Navidad?

Si bien entregar una cesta de Navidad es un acto voluntario al que ninguna empresa está obligada, su reiteración en el tiempo supone la creación de un derecho para los trabajadores. Para ello, este obsequio no ha deestar sujeto a condiciones. "Por la jurisprudencia, se entiende que pasados tres o cuatro años, la empresa ya no puede quitar la cesta de Navidad sin dar explicaciones a los empleados", explica el laboralista Miguel Benito.

Si esto ocurre, se entiende que la empresa ha hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en este caso, de lo que respecta a las retribuciones salariales. "En estos casos, el trabajador podrá exigir la restauración de este derecho adquirido ante los tribunales", asegura Benito.

Además, en virtud del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, las personas que se queden sin cesta de Navidad podrán solicitar la extinción voluntaria del contrato de trabajo, con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un límite de nueve mensualidades.