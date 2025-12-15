Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si estás cobrando en negro, puedes irte de la empresa con una indemnización por despido improcedente"

El reconocimiento de las cotizaciones tendrá efectos de cara a la jubilación o al paro.

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 29 el derecho de los trabajadores a percibir su salario de forma puntual "en moneda de curso legal o mediante cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito". El pago en metálico es una práctica permitida siempre que el convenio colectivo no lo prohíba, pero en algunas ocasiones, las empresas abonan a sus empleados una cantidad por encima de la recogida en nómina.

Pagar parte del salario en negro supone eludir las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social y una indemnización menor en caso de despido, con lo que los trabajadores son los mayores perjudicados. Esta práctica irregular se considera un incumplimiento grave por parte de la empresa que puede dar lugar a la extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a indemnización y paro, lo que comúnmente se denomina como 'autodespido'.

En este sentido, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica qué pruebas puede recabar el trabajador para que prospere su demanda a la empresa.

¿Qué puedes hacer si tu empresa te paga parte del salario en negro?

Como en otras circunstancias en las que se presenta un conflicto entre la empresa y el trabajador, grabar la conversación con tu móvil puede ser determinante. "Cuanto te vayan a pagar, graba a tu jefe: dile, por ejemplo: '¿Lo de siempre? ¿1.000 euros?' y hazlo más de una vez", recomienda el abogado.

En segundo lugar, el empleado puede grabar una conversación con su jefe en la que directamente le pida incluir las cantidades que le abona en negro en su nómina. "Di que lo necesitas para pedir una hipoteca, que tienes un nuevo alquiler y te piden una nómina más alta o para una financiación. Cualquier excusa, vale", puntualiza De la Calzada. El objetivo es que el empresario reconozca que abona parte del salario en B.

Por último, este letrado aconseja ingresar el salario cada mes en una cuenta corriente bajo el concepto de 'nómina'. "No tengas miedo en ingresar una cantidad cada mes en tu cuenta. De cara a demostrar que te pagan en negro, va a ser una prueba muy buena junto con las otras dos", concluye.

¿Cómo presentar una demanda de autodespido?

Recabadas las pruebas, el trabajador podrá presentar una demanda por autodespido. Para ello puedes solicitar asesoramiento profesional:

Notifica al empleador los incumplimientos graves en los que ha incurrido, de forma clara y fehaciente. Puedes hacerlo preferiblemente a través de un burofax con certificación de texto y acuse de recibo. Presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa. Este documento, obligatorio y normalizado, debe incluir los datos de ambas partes, los pormenores del conflicto y la demanda del trabajador. Si no hay acuerdo de concilización, se ha de interponer una demanda ante el juzgado de lo Social.

A partir de entonces, será un juez quien decida si el autodespido es o no procedente. En el mejor de los casos, el trabajador podrá irse de la empresa con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado hasta un máxima de 24 mensualidades, o de 45 días por año de servicio para los contratos formalizados antes de la reforma laboral del 12 de febrero de 2012. Al trabajador se le reconocerá asimismo el derecho a la prestación contributiva por desempleo.

¿Es legal que las empresas paguen las nóminas en metálico?

Además, el reconocimiento de las cotizaciones no abonadas hasta entonces "va a subir tu base de cotización de cara a futuras jubilaciones, incapacidad o paro", señala De la Calzada. No obstante, la regularización de las nóminas supondrá a ojos del fisco un incremento del nivel de renta que el trabajador deberá incluir en la declaración del IRPF.

En la práctica, el pago de nóminas en metálicos está cada vez más restringida a determinadas circunstancias, como jornales o trabajos a tiempo parcial. Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, los pagos en efectivo están limitados a 1.000 euros cuando una de las partes actúe como empresario o profesional. Por tanto, no se podrá pagar una nómina íntegramente en metálico cuando supere dicha cantidad.