Esto es lo que suben las pensiones para 2024

El Ministerio de Seguridad Social ha confirmado un incremento en las pensiones para el año 2024, marcando un hito significativo en el sistema de seguridad social de España. Esta medida afectará tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas.

Las pensiones contributivas, que son aquellas basadas en las cotizaciones previas de los trabajadores, experimentarán un crecimiento del 3,8%. Este aumento, calculado sobre la base de la inflación interanual de noviembre de 2023, que fue del 3,2%, asegura que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo. Esto significa que la pensión máxima, que en 2023 era de 3.059 euros brutos al mes, ascenderá a aproximadamente 3.174 euros en 2024, lo que representa un aumento anual de casi 627 euros.

En un enfoque más detallado, las pensiones mínimas y no contributivas recibirán una atención especial, con aumentos superiores al índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos incrementos forman parte de la segunda fase de la reforma de pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá, que busca garantizar una mejora gradual en las pensiones más bajas, tomando como referencia el umbral de pobreza hasta el año 2027.

El Ministerio no ha especificado exactamente cuánto aumentarán las pensiones mínimas y no contributivas, pero se estima que la pensión mínima de jubilación contributiva para personas de 65 años o más con cónyuge a cargo crecerá un 6,85%, pasando de 13.527 euros anuales en 2023 a 14.453 euros en 2024. Por otro lado, las pensiones no contributivas, destinadas a aquellos que no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva, verán un aumento del 6,76%, pasando de 6.785 euros en 2023 a 7.244 euros en 2024.

Estos aumentos representan un esfuerzo significativo del Gobierno para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, se estima que el coste en pensiones contributivas aumentará en 7.647 millones de euros a lo largo de 2024, con la mayoría de esta cantidad destinada a las pensiones contributivas.

La Seguridad Social, bajo la dirección de Elma Saiz, informó que en noviembre de 2023 se gastaron 12.100,8 millones de euros en prestaciones contributivas, representando el 11,5% del PIB. Esto refleja un aumento significativo en comparación con el mismo mes del año anterior, principalmente debido a la inflación acelerada por la crisis energética. Actualmente, España paga 10,1 millones de pensiones contributivas, con 9,1 millones de pensionistas. Estas cifras nos dan una idea del reto que enfrenta el sistema de pensiones debido al envejecimiento de la población.

Finalmente, es importante saber que la pensión media del sistema se sitúa en 1.198 euros al mes, siendo la pensión de jubilación la más común, con un promedio de 1.378 euros brutos al mes en 14 pagas.