Pese a su formación como médico, Tomás Alfaro (Madrid, 1975) siempre se ha dedicado a la gestión, después de que obtuviera un MBA por la Universidad de Harvard. Y eso a pesar de que Aegon sea especialista en seguros de salud. Acaba de cumplir un año al frente de la aseguradora de origen holandés en España y destaca en esta entrevista el interés de su compañía por crecer en el mercado andaluz.

–¿Qué balance hace se su primer años como CEO?

–A nivel personal es muy positivo, porque estoy aprendiendo mucho. Uno se hace cada vez más joven cuanto más aprende. Y me he dado cuenta de lo mucho que me queda por aprender. A nivel profesional estoy muy contento. En este año hemos sido capaces de reenfocar la estrategia de la compañía. Centrarnos mucho en el servicio al cliente, a nuestros mediadores y a nuestros socios de banca-seguros. Y asegurar que tenemos un camino en el que todos podamos confiar en que nos va a llevar a ser diferentes en este mercado tan competitivo.

–Santander es su aliado preferente en banca-seguros, ¿no?

–Banco Santander es muy importante para nosotros. Es uno de los factores que más nos hace mejorar, porque es un socio muy exigente, para el cual sus clientes son lo más importante.

–¿En qué productos colaboran?

–Con el banco trabajamos en vida, en hogar, en salud y accidentes en general.

–¿En el negocio de Aegon qué representa Andalucía?

–Andalucía representa aproximadamente el 15% de nuestro negocios. Tenemos en torno a 50 millones de euros en primas en la comunidad autónoma, con más de 10.000 pólizas de casi 20.000 clientes. Nosotros lo vemos como un mercado de crecimiento. Es un territorio con una penetración del seguro limitada, si se compara con otros de España y por tanto hay una oportunidad de crecimiento.

–Es un factor común por parte de su sector señalar una menor cultura de seguros andaluza y un potencial de crecimiento.

–Andalucía, en términos de seguros, a nivel global, es la tercera comunidad autónoma, pero si se mira en términos de primas por persona está a la mitad que Madrid o Aragón. Hay un montón de camino que recorrer todavía. Al final no es otra cosa que ayudar a los andaluces a estar más protegidos.

–¿Pero se ve un cambio o sigue el andaluz enfocado sólo al seguro que es obligatorio?

–Poco a poco, a medida que Andalucía se va desarrollando económicamente y va convergiendo con otros mercados, se irá desarrollando esa cultura del seguro. Nosotros más que pensar en que se esté produciendo un cambio, pensamos más en cuál es nuestro papel como compañía para ayudar en ese cambio, con nuestros productos, nuestros mediadores y nuestros socios. Que la gente entienda que hay eventualidades en la vida que merecen ser protegidas para la población andaluza.

–¿Pero el sector ve menos previsor al cliente andaluz?

–No lo definiría así. Si comparamos con Europa, España no se sitúa en términos de primas per cápita entre los que más protegidos está. ¿Y eso es que seamos menos previsiones? Puede ser. Pero también hay una correlación entre renta y capacidad de protegerse. El desarrollo económico de la comunidad autónoma debe venir acompañado por un desarrollo de la protección. En cualquier caso, evito pensar que es culpa de los andaluces.

–¿Qué productos contratan a Aegon los andaluces?

–Dependiendo de los canales. Con el producto propio, vida-riesgo, vida-ahorro y salud.

–¿El crecimiento andaluz al que se refiere, dónde se localiza?

–Fundamentalmente en Málaga y Sevilla. Estamos muy contentos.

–¿Cómo se percibe a un gigante como Aegon en un mercado con potentes marcas españolas?

–Somos una compañía muy grande en el ámbito global, pero en España somos relativamente pequeña. Lo que queremos es posicionarnos como una compañía cercana al cliente. Intentamos evitar la imagen de gran compañía para centrarnos en que de verdad nos preocupamos, juntos con nuestros socios de distribución, por estar cerca del cliente. En España tenemos una oportunidad de aumentar la percepción de la marca con esa empatía.

–¿Aegon también apuesta por poner el cliente en el centro y mucho proceso digital?

–No creemos en la digitalización como un fin, sino como un medio para estar más cerca del cliente. En un mundo con más interacción digital y remota, creemos que la intervención humana es cada vez más valiosa.

–¿Por qué no tienen auto?

–Son razones históricas. Hasta 2004 sí tuvimos, pero la venta del negocio no vida a Reale incluía no competir con ellos durante un tiempo. Y cuando cumplieron esas cláusulas, estábamos muy especializados en vida y en salud y se decidió mantener esa estrategia.