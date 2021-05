"Hemos transformado un negocio cárnico en una marca de lujo". La frase, pronunciada este miércoles por Ignacio Osborne, presidente de Grupo Osborne, define muy bien la intervención de la compañía jerezana en Sánchez Romero Carvajal. Osborne entró en la empresa de jamones ibéricos en los años 80 y con el paso del tiempo ha llevado a su marca, Cinco Jotas, a ser una referencia mundial de la gastronomía española.

Eso, y el hecho de que la firma de jabugo aúne de una forma singular innovación y tradición, ha hecho a Sánchez Romero Carvajal merecedora del VI Premio Innovación Agroalimentaria de Grupo Joly y Banco Santander. El propio Ignacio Osborne recogió el galardón en un evento que se desarrolló en Sevilla, en el antiguo Pabellón de Marruecos, actual sede de la Fundación Tres Culturas. Al acto asistieron, entre otros, Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, y la propia directora de la Fundación Tres Culturas, Concha de Santa Ana.

En su discurso tras recibir el premio, Ignacio Osborne puso como ejemplo a la marca Cinco Jotas de hacia dónde debe de tender la industria agroalimentaria española. Para él, la inversión debe ir hacia el valor añadido, "a la calidad envasada, a la marca, más que a los graneles; hay que invertir en marca, tecnología e innovación". Por eso se rebela contra la idea de que los productos españoles tienen una gran relación calidad-precio. "A mí eso no me gusta: tenemos que competir en calidad y con precio y no buscar la relación calidad-precio. Mis amigos franceses alaban el vino Montecillo (propiedad de Osborne) por esa relación, pero a mí me gustaría que me dijeran que están dispuestos a pagar el doble que el francés. Hay que invertir en calidad con precio".

El Santander afirma que su compromiso con el agro español y andaluz es "absoluto" El director territorial en Andalucía, Luis Rodríguez de la Fuente, reafirmó el compromiso "absoluto" del banco con el sector agroalimentario andaluz. Actualmente, la entidad financiera cuenta con 200 oficinas en Andalucía y atiende a 100.000 productores y empresas agroindustriales. De la Fuente -quien intervino en el evento por medios telemáticos al estar confinado por contacto estrecho con un positivo- señaló que el banco tiene sobre todo el foco puesto en "la agilidad" para atender lo más rápido posible las propuestas que recibe. En 2020, concedió créditos al sector agroalimentario andaluz por 2.108 millones de euros, un 23% más que el año anterior, de los que 700 fueron créditos ICO. Rodríguez de la Fuente citó múltiples instrumentos que pone el banco a disposición de sus clientes, como la posibilidad de obtener el anticipo de la PAC en tres clics, equipos de asesoramiento especializado, un cuaderno de campo digital y una 'app`con información detallada de todos los aspectos de la explotación, apoyo a jóvenes agricultores, anticipos de cosecha, polizas de crédito, etc.

Eso es Sánchez Romero Carvajal. El ejemplo de inversión en marca, calidad, tecnología e innovación con resultados. "Cuando recibo a visitantes y ven cómo hacemos las cosas allí nos dicen dos cosas: 'ahora entiendo por qué es tan caro un jamón de 400 o 500 euros' y 'esto es lo que tendríamos que tener' (se entiende que en sus empresas).

Las claves de la excelencia

¿Y qué es lo que tiene Sánchez Romero Carvajal, más allá de una marca de referencia? Ignacio Osborne ha repasado este miércoles -dice que a partir de conversaciones con sus trabajadores- algunas de esas claves. La primera es la referencia permanente a los fundadores, Rafael Sánchez Romero, Manuel Romero y Enrique Carvajal. "Osborne mantiene y hace mejor la tradición y forma de hacer las cosas de estas tres personas". Hay innovación pero la filosofía es siempre la misma: hacer los mejores productos ibéricos a partir solo de cerdos de pura raza.

Después está la intervención de Grupo Osborne, que en los 80 puso en orden la empresa y la adaptó a los requerimientos sanitarios de la entonces Comunidad Económica Europea. A partir de 2008 apostó por una mejora radical de las instalaciones con una inversión de hasta 30 millones de euros. "Manteníamos la esencia del proceso, pero adaptado a nuevas tecnologías y con un enfoque en la calidad".

La diversificación, el secreto de Osborne Osborne cumplirá el año que viene 150 años de vida y su presidente reconoce que si siguiera solamente con el producto que dio origen a la compañía, el vino de Jerez, la firma no hubiera sobrevivido tanto tiempo. La innovación y la diversificación han hecho mucho. Osborne mencionó, por ejemplo, la capacidad que tuvieron para introducir la marca Red Bull en España hasta vender 100 millones de botellas al año. Cuando la empresa de bebifas energéticas ya se instaló en España, Osborne dejó de distribuirla pero pasó a hacer lo mismo con Monster, de la que llegó a comercializar incluso más botellas que de Red Bull. La entrada en los brandies y otras bebidas espirituosas también ha hecho posible que Osborne haya podido transitar con nota por los siglos XX y XXI, a lo que se añade la guinda de Sánchez Romero Carvajal.

Entre estas mejoras estuvieron el refuerzo del departamento de investigación y agropecuario, encargado de controlar la alimentación de los animales y de la selección de los mejores ejemplares; el cambio del despiece en vertical a un despiece en horizontal "más ergónomico para el trabajador y con un corte mucho mejor", radiografías y ecografías para que la calidad sea lo más homogénea posible "y no tengamos que decir 'que le salga bueno el jamón". Y la creación de túneles de viento en las bodegas para evitar el acortezamiento del jamón, lo que ha tenido resultados "espectaculares". "Hicimos las pruebas en las instalaciones de Ferrari, en Maranello, porque el túnel es como el de los coches. Las hicimos en secreto, porque no querían que se vieran imágenes de jamones allí", dice Osborne.

Por último, Osborne mencionó aspectos, como el medio ambiente, el bienestar animal y la igualdad de género que ahora están en boga, pero que Sánchez Romero Carvajal lleva practicando un siglo. "El cerdo ibérico es un elemento clave que vertebra el equilibrio natural de la dehesa", afirma Osborne, para añadir a continuación que en este medio los animales llevan "más de 200 años de bienestar". "Nosotros tenemos dos hectáreas por cerdo y al matadero llegan sin ningún estrés; si llegan con estrés, el jamón es peor". Respecto al papel de la mujer, "tenemos fotos de los años 40 en las que hay un 100% de mujeres haciendo el despiece, porque los hombres estaban en el campo; y en las fotos hay niños porque había una guardería en la misma empresa".

Más allá de ello, actualmente la incidencia de Sánchez Romero Carvajal en su zona es muy significativa. Hasta 250 personas trabajan de forma permanente -el 10% del término municipal de Jabugo- y 600 durante la campaña de despiece. Además, hay hasta 900 ganaderos colaboradores.

Antes de Osborne, intervinieron en el evento la directora de la Fundación Tres Culturas, Concha de Santa Ana, quien afirmó que el galardón es un "reconocimiento al buen hacer de las empresas andaluzas", que "no sólo han resistido la crisis sino que han apostado por la excelencia, la innovación y la modernización"; y el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien consideró que Sánchez Romero Carvajal es un ejemplo de "innovación conservando la esencia".