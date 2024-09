Este es el vaticinio del economista Niño Becerra con los tipos de interés: "La realidad para 2025 puede ser diferente"

Santiago Niño Becerra, renombrado economista español y catedrático de Estructura Económica en el prestigioso Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, ha compartido sus perspectivas sobre la situación actual del mercado inmobiliario y la economía en general durante su reciente aparición en el programa televisivo Tot es mou.

El profesor Niño Becerra ha abordado la compleja realidad que enfrentan aquellos que buscan adquirir una vivienda en el contexto económico actual. A pesar de que el euríbor, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, ha experimentado su mayor caída mensual desde 2009, el precio de la vivienda continúa en niveles elevados, lo que dificulta el acceso a la misma para muchos ciudadanos.

Durante su intervención, el economista ha señalado que se espera que el euríbor continúe descendiendo en el futuro próximo. Sin embargo, ha puntualizado que el impacto de esta bajada en las cuotas hipotecarias será cada vez más "marginal", debido a que actualmente las entidades financieras son reacias a conceder préstamos por encima del 80% del valor de la vivienda.

Teoría sobre los tipos de interés

Niño Becerra ha hecho referencia a una teoría emergente que sugiere que no es recomendable que los tipos de interés desciendan por debajo del 2,5%. En este sentido, el experto ha manifestado que sería "difícil" que los tipos de interés bajen del 2%, lo que a su vez limitaría el descenso del euríbor: "El euríbor puede seguir bajando y los tipos de interés también, pero si es cierta la teoría de que no bajarán por debajo del 2%, no creo que el euríbor baje del 2%", ha afirmado.

Perspectivas para finales de 2025

Con respecto al futuro a medio plazo, el economista ha expresado su visión: "A finales del 2025, nos podríamos encontrar una realidad en la que tanto el nivel de precios como el tipo de interés y el euríbor estén en el 2%". Esta declaración contrasta con su opinión de hace seis meses, cuando consideraba que los tipos de interés volverían a situarse en el 0%. Sin embargo, los acontecimientos recientes han llevado a Niño Becerra a reconsiderar su postura.

Implicaciones para el mercado inmobiliario

Las previsiones del profesor Niño Becerra tienen importantes implicaciones para el mercado inmobiliario español. Si los tipos de interés y el euríbor se estabilizan en torno al 2%, como sugiere el economista, esto podría contribuir a una moderación en el crecimiento de los precios de la vivienda. No obstante, la accesibilidad a la misma seguiría siendo un desafío para muchos, especialmente si las entidades financieras mantienen sus criterios restrictivos en la concesión de hipotecas.

En este contexto, será fundamental que las autoridades y los agentes del sector trabajen conjuntamente para buscar soluciones que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables. Medidas como el fomento de la vivienda social, los incentivos fiscales para la adquisición de primera vivienda o la promoción del alquiler asequible podrían contribuir a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario.

Las reflexiones de Santiago Niño Becerra ponen de manifiesto la complejidad del escenario económico actual y la necesidad de un análisis riguroso y constante para afrontar los desafíos que se presentan. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo será posible construir un mercado inmobiliario más equilibrado y accesible para todos los ciudadanos.