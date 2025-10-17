La venta en Sevilla del último stock de La Cartuja Pickman tendrá que esperar

El anuncio de cierre de la fábrica de La Cartuja Pickman, propiedad de la familia Zapata, ha tenerado expectación en Sevilla sobre cuándo y cómo saldrá a la venta el stock de platos, tazas, teteras o fuentes que hay en sus almacenes. Sin embargo, el outlet de La Cartuja Pickman tendrá que esperar porque el auto de liquidación de la fábrica, propiedad de Ultralta, aún no ha sido aprobado por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla. Cuando se apruebe en breve, entonces el liquidador decidirá si se hace para generar dinero para la masa del concurso o bien lo incluye dentro de la venta de la unidad productiva.

En los últimos años, la Cartuja Pickman ha dado salida a parte de sus existencias mediante un outlet que ha generado verdadera locura, con horas de espera para poder aprovechar descuentos de hasta un 75% en la fábrica de Salteras (Sevilla). Actualmente, hay un importante stock en la fábrica de La Cartuja que podría quedar en manos del comprador final o bien salir a la venta en un mercadillo. Si fueran vajillas completas sería fácil venderlo a El Corte Inglés, uno de los principales clientes de la fábrica, pero al tratarse de piezas desparejadas no es fácil, según fuentes consultadas por este diario.

Los 36 trabajadores de La Cartuja Pickman, que entraron en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) el pasado 28 de agosto, no parecen muy dispuestos a participar en un mercadillo, toda vez que aún se les debe la nómina de agosto. No obstante, este periódico ha podido saber que la familia Zapata, propietarios de la fábrica, se habría comprometido a pagar esa nómina el jueves 23 de octubre. Además, algunos de esos empleados han presentado demandas contra Ultralta por incumplimiento del convenio del sector.