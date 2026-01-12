Endesa Energía ha confirmado un incidente de seguridad que ha comprometido información personal de sus clientes. Un actor malicioso ha logrado acceder de forma no autorizada a la plataforma comercial de la empresa, extrayendo datos sensibles relacionados con contratos de suministro, documentos de identidad y medios de pago de los usuarios.

La compañía eléctrica ha iniciado el proceso de notificación a los afectados mediante correo electrónico, tal como establece la normativa vigente en materia de protección de datos. El ciberataque ha superado las medidas de seguridad implementadas por Endesa Energía en sus sistemas informáticos, permitiendo al atacante acceder a información confidencial de los contratos de los clientes.

Entre los datos comprometidos se encuentran los números de DNI de los usuarios, así como información relacionada con sus formas de pago. Este tipo de información resulta especialmente sensible, ya que podría ser utilizada para llevar a cabo fraudes o suplantaciones de identidad si cae en manos de ciberdelincuentes.

Endesa Energía ha reconocido públicamente la brecha de seguridad y ha comenzado a comunicar el incidente a los clientes cuya información personal ha podido verse expuesta. La compañía está siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, informando a los afectados sobre las circunstancias del acceso no autorizado.

El robo de datos personales y bancarios plantea riesgos significativos para los usuarios afectados. Los expertos en ciberseguridad recomiendan a los clientes de Endesa Energía que permanezcan alerta ante posibles intentos de phishing o fraude, y que revisen regularmente sus movimientos bancarios para detectar cualquier actividad sospechosa relacionada con sus cuentas.