Llora Sevilla y las Hermanas de la Cruz

Tal día como hoy, en el año 1932, fallecía Ángela Guerrero González "Santa Ángela de la Cruz", religiosa.

Nació en Sevilla el 30 de enero de 1846. Desde muy pequeña tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería. En 1871, con un acto privado prometió al Señor vivir según los consejos evangélicos. En su experiencia de oración vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del Instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó a escribir un diario espiritual en el que fue detallando el estilo de vida de sus hijas.

En 1875 dio comienzo el Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres “haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo”.Este lema fue llevado a su vida y fundamenta la espiritualidad y misión de la Compañía de la Cruz. Admirada de todos y llamada por el pueblo “madre de los pobres”, despreciando toda gloria humana y buscando la total humillación, se durmió en el Señor en Sevilla a la edad de 86 años el 2 de marzo de 1932.

Fue beatificada por Vuestra Santidad en Sevilla el 5 de noviembre de 1982 y canonizada por el Papa Juan Pablo II el 4 de mayo, 2003.

Steve Joobs se retira de la vida pública

El 2 de marzo de 2011, en California, Steve Jobs realizaba su última presentación pública de productos Apple y presenta el iPad 2. También anuncia la versión 4.3 del iOS disponible para el iPad, iPhone y iPod Touch.

A lo largo de 2011, Steve Jobs fue visto en varias ocasiones en centros para pacientes de cáncer, si bien nunca se confirmó que se le hubiera reproducido la enfermedad. En 2011 se presentó muy poco públicamente y reapareció para la presentación del iPad 2, un evento en el que fue recibido con una sonora ovación y en el que se mostró extremadamente delgado.

En 2005, Jobs, en un discurso de graduación en la Universidad de Stanford expreso: “Acordarme de que voy a morir pronto me ayuda a tomar las decisiones. Acordarse de que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para que no sigas tu corazón...Tu tiempo es limitado, no lo desprecies”.

Otras efemérides

1810.- Nace Joaquín Vicente Pecci, elegido papa con el nombre de León XIII.

1917.- Se crea el Banco de Crédito Industrial con la aprobación de la Ley española de Protección a las Industrias.

1919.- Se inaugura en Moscú el primer Congreso de la Internacional Comunista (Komintern).

1932.- Se promulga la Ley de Divorcio durante la II República.

1939.- El cardenal Eugenio Pacelli es elegido papa, con el nombre de Pío XII.

1943.- Se promulga en España la ley de rebelión militar por la que todos los delitos políticos serán juzgados en Consejo de Guerra.

1944.- Se crea el Documento Nacional de Identidad (DNI) en España.

1946.- Ho Chi Minh es elegido presidente de Vietnam.

1949.- Primer vuelo sin escalas alrededor del mundo del bombardero estadounidense 13-50 que partió de Fort Worth, en Texas (Estados Unidos).

1950.- Inauguración oficial del tren Talgo con un viaje de Madrid a Valladolid.

1954.- Nace José María Yuste, humorista integrante del dúo Martes y Trece.

1956.- Declaración de París, por la que Marruecos recupera su independencia de Francia. El todavía sultán Mohamed V asume todos los poderes.

1969.- El avión supersónico de pasajeros Concorde vuela por primera vez.

1970.- Rhodesia del Sur, antigua colonia británica, se proclama República independiente.

1971.- Mujibur Rahman proclama en Dacca a Bangladesh república independiente de Pakistán y se origina una guerra civil.

1974.- El anarquista catalán Puig Antich es ejecutado en España.

1977.- Muamar el Gadafi proclama la Yamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista o República de Masas.

1983.- El Congreso de los Diputados español, de mayoría socialista, aprueba la expropiación de Rumasa.

1987.- Fallece Randolph Scott, actor estadounidense de cine.

1994.- Musulmanes y croatas acuerdan la creación de una federación en Bosnia-Herzegovina.

2002.- El mayor telescopio solar de Europa se inaugura en el complejo astrofísico del Roque de Los Muchachos, ubicado en la isla canaria de la Palma.

2014.- El periodista español Marc Marginedas, secuestrado en Siria, es liberado.

2016.- El cosmonauta ruso Mijaíl Kornienko y el estadounidense Scott Kelly regresan a la Tierra tras permanecer 340 días en la Estación Espacial Internacional (EEI).

.- Fallece Enrique Loewe Knappe, empresario español.