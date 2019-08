Efemérides del 20 de agosto: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 20 de agosto de 1911, el The New York Times envía el primer telegrama para probar con cuánta rapidez se podría enviar un mensaje comercial que recorriera todo el mundo. El mensaje simplemente decía: "Este mensaje es enviado a todo el mundo". Salió a las 19:00 horas y viajó más de 28.000 kilómetros.

El mensaje fue retransmitido por 16 operadores diferentes las cuales fueron: San Francisco, Honolulu, Midway Island, Manila, Hong Kong, Saigon, Singapore, Madras, Bombay, Aden, Suez, Port Said, Alexandria, Malta, Gibraltar, Lisboa, Las Azores y de nuevo el Times Square. El mensaje regresó a The New York Times tan sólo 16,5 minutos más tarde.

Un récord previo se había establecido en 1903, cuando el presidente Roosevelt celebró la finalización del Cable Pacífico Comercial enviando el primer mensaje telegráfico dando la vuelta al mundo en sólo 9 minutos. Sin embargo, ese mensaje había sido dado carácter prioritario y el New York Times quería ver cuánto tiempo tomaría un mensaje normal y qué ruta seguiría.

Después de la invención en 1985 del servicio de mensajes cortos por parte del ingeniero finlandés Matti Makkonen (1952–2015) que fue implantado en las redes de telefonía celular y de la creación del servicio de correo electrónico mediante la red Internet, perdió importancia la transmisión de mensajes telegráficos, ya que los usuarios de las redes de telecomunicaciones comenzaron a transmitir sus propios mensajes sin intermediarios.

En Estados Unidos, la compañía Western Union clausuró sus servicios telegráficos el 27 de enero de 2006. Por su parte, la empresa estatal de India Bharat Sanchar Nigam Limited cerró sus servicios de telegrafía el 14 de julio de 2013. Según se informó entonces, era la última red de telegrafía activa del mundo.

1648.- La Batalla de Lens determina la Paz de Westfalia y el fin de la guerra de los 30 años.

1710.- Guerra de Sucesión en España: Tropas del archiduque Carlos (Habsburgo) vencen al ejército de Felipe V de Borbón en la batalla de Zaragoza.

1913.- XX Congreso de la Paz en Rotterdam para el desarme y control de armamento: 950 participantes.

1914.- El escritor y filósofo vasco, Miguel de Unamuno, es destituido de su cargo de rector de la Universidad de Salamanca por razones políticas.

1920.- Primeras emisiones de noticias radiofónicas desde la estación 8 MK de Detroit (EEUU).

1944.- II G.M: Arresto del general Petain en Vichy por los alemanes y traslado a Sigmaringen.

1965.- Los profesores universitarios López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván son apartados de la Universidad, acusados de incitar a la subversión.

1968.- Tropas soviéticas del Pacto de Varsovia invaden por la noche Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga.

1969.- Unos 190 muertos tras el paso del huracán Camille por el sur de EEUU.

1973.- 17.000 muertos en las graves inundaciones en India y Pakistán.

1977.- La NASA lanza la sonda espacial Voyager II.

1980.- Más de 300 muertos en el incendio de un avión en el aeropuerto de Ryad (Arabia Saudí).

1989.- Unos 60 muertos al chocar una embarcación con una barcaza en el río Támesis, a su paso por Londres.

1991.- Estonia proclama su independencia de la URSS.

1992.- El Parlamento jordano legaliza el multipartidismo, en la primera reunión de sus Cámaras alta y baja en 28 años.

1995.- Los líderes de las facciones de la guerra de Liberia firman un alto el fuego y el retorno a la democracia.

2003.- Israel suspende contactos con el Gobierno del primer ministro palestino, Abu Mazen, por estimar fracasada la ANP en su lucha antiterrorista y advierte una respuesta militar.

2006.- Un total de 1.268 "sin papeles" llegan a Canarias en solo 48 horas, mientras el gobierno canario pide ayuda a la ONU.

2008.- 154 muertos en el accidente de un avión de Spanair, con destino Gran Canaria, que se estrella al iniciar maniobras de despegue en el aeropuerto de Barajas.

2009.- Cincuenta muertos durante la jornada electoral en Afganistán, elecciones que gana el presidente Karzai.

2015.- Alexis Tsipras anuncia su dimisión y propone elecciones anticipadas en Grecia.

2015.- El FN expulsa del partido a su cofundador, Jean-Marie Le Pen.