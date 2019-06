Efemérides del 3 de junio: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 3 de junio de 1983, Metro Goldwyn Meyer (MGM) estrena en 843 cines de Estados Unidos la película de ciencia ficción Juegos de guerra, dirigida por John Badham y Martin Brest y protagonizada por Matthew Broderick, Ally Sheedy, John Wood y Barry Corbin.

En ella y en el marco de la Guerra Fría, un joven entusiasta de los ordenadores tropieza con la puerta trasera de acceso de un super equipo militar que utiliza inteligencia artificial, que por un mal funcionamiento después de una serie de juegos, provoca un escenario que puede acabar en una guerra nuclear.

La película es notable por traer el fenómeno del hacking a la atención del público y enciende una sensación en los medios sobre la subcultura hacker. Las ideas que se manejan en la película (puertas traseras, inteligencia artificial a través de la teoría de juegos y la ingeniería social) siguen totalmente vigentes, lo que demuestra el magnífico guión de la película, que fue nominado al Óscar.

Algunas curiosidades del rodaje son: la computadora que usaba David en su cuarto era un Imsai 8080; el decorado del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad según sus siglas en inglés) fue el más caro hasta esa fecha (costó un millón de dólares); la productora instaló una Atari Galaga y otra de Coleco Galaxian en la casa de Matthew Broderick para que éste practicase y demostrar destreza en juegos de video para una escena; y la película inspiró el juego Defcon.

A pesar del éxito del filme, tardaron nada más y nada menos que 25 años en hacer la secuela, Juegos de guerra 2: The dead code, en la que el hacker adolescente Will Farmer (Matt Lanter) comienza un peligroso juego on line con un simulador de ataques terroristas contra un superordenador del gobierno denominado Ripley.

1763.- Los ingleses vuelven a ocupar la isla de Menorca en virtud del tratado de Fontainebleau.

1863.- Un terremoto derriba la catedral de Manila y perecen en la catástrofe los miembros del cabildo.

1921.- Botado en Cartagena el primer submarino de fabricación española.

1937.- Eduardo VIII que renunció a la corona de Inglaterra, contrae matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson en Mons, Francia.

1944.- Segunda Guerra Mundial. Se constituye el Gobierno provisional de la República francesa.

1961.- El presidente estadounidense, John Kennedy, y el primer dirigente soviético, Nikita Kruschev, se entrevistan en Viena por primera vez.

1965.- El astronauta estadounidense Edward White realiza el segundo paseo espacial de la historia tras el realizado por el cosmonauta soviético Alexei Leonov el 18 de marzo.

1974.- Isaac Rabin es elegido primer ministro de Israel.

1981.- Manuel Vázquez Montalbán obtiene el Premio Internacional de Literatura Policíaca, que se concede en Francia.

1982.- Jaime Milans del Bosch y Antonio Tejero son condenados a 30 años por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

1999.- Javier Solana es designado primer Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, señor PESC.

2003.- Mueren diecinueve personas en un accidente ferroviario al chocar un Talgo con un tren de mercancías en un tramo de vía única en Chinchilla, Albacete.

2010.- Gran Bretaña impone la multa récord de 40 millones de euros al banco JP Morgan por no proteger el dinero de sus clientes.

2012.- Fallecen los 152 pasajeros de un avión y otras siete personas en tierra, al estrellarse la aeronave contra un edificio en Lagos, capital de Nigeria.

2013.- La salvadoreña con problemas de salud que esperaba una hija anencefálica, a quien la justicia negó un aborto terapéutico, da a luz por cesárea un bebé que falleció 5 horas después.

2015.- Pau y Marc Gasol galardonados con el Premio Princesa de Asturias del Deporte.

2016.- Fallece el exboxeador Mohamed Alí (Cassius Clay).

2017.- Mueren 8 personas y 48 resultan heridas en la capital británica en un atentado terrorista en la zona del Puente de Londres.