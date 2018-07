Los falsos perfiles creados por Rusia son “manipulación masiva”

Todos estamos conectados todo el rato. Atados a una pantalla. Embriagados por un exceso de información que ya está siendo tan nocivo como la propia desinformación. En ese caldo de cultivo, Rusia creó perfiles falsos en redes sociales para influir en las elecciones estadounidenses de 2016, en las que Donald Trump logró una inesperada victoria hasta para él mismo. Los farsantes que promovían el sitio DCLeaks estaban en la vanguardia de un ciberejército de cuentas falsas de Facebook y Twitter, una legión de impostores controlada por los rusos, cuyas operaciones siguen sin conocerse del todo.

“No creo que esta campaña de propaganda haya motivado un cambio del voto. Quizá lo máximo que ha hecho sea reforzar posiciones que ya existían, pero no deja de ser manipulación masiva. Nos hemos centrado durante muchos años en la vertiente puramente tecnológica, obviando que también se puede influir de otra manera”, comentó Guillem Colom, profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en el Curso sobre riesgos y amenazas en el ciberespacio. 3ª edición: desinformación y operaciones de información. Un régimen democrático tiene que dar explicaciones y cumplir unas normas mínimas, pero los autoritarismos electoralistas tienen vía libre para el uso y el abuso de las redes sociales. “Rusia es una potencia y tiene unos objetivos en materia de política exterior. Lo que gana el otro es lo que pierdes tú y, al final, esto no dejan de ser relaciones internacionales”, puso de relieve.

"La exposición digital es tan grande que, para ciertas cosas importantes, tienes que volver a lo analógico”

Son cambios globales que están transformando todas las relaciones. La Inteligencia Artificial y el Big Data te sirven a nivel de internet, de computación, civil, militar, económico, político... Hay gobiernos que, con este panorama, están empezando a comprar máquinas de escribir para evitar a los hackers. “Para robar documentos físicos, hay que entrar físicamente en un edificio. Y eso es mucho más difícil que hackear desde el ordenador de tu casa. La exposición digital es tan grande que, para ciertas cosas importantes, tienes que volver a lo analógico”, agregó Colom. De esta manera, se da la paradoja de que la evolución y el desarrollo también trae consigo una regresión.

Por su parte, el profesor de Periodismo de la Universidad de Sevilla Miguel Vázquez aseguró en su ponencia que las políticas de información y propaganda que ha llevado a cabo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde que accedió al gobierno hace casi 20 años tienen como objetivo “mantener en el poder a la élite dominante y sostener el sistema” a través de una estrategia “muy marcada por lo militar” que intenta, por un lado, “mantener a esa gente en el poder” y, por otro, “evitar la desintegración del país, lo cual ellos piensan que es un peligro permanente”.

"Cuando no se sabe hacer fusión, se llama confusión"

No se ha visto en otra Diego Amador. De las 3.000 viviendas a dar una conferencia en los cursos de verano de la UPO. Y todo por su vasto conocimiento del flamenco, que le permite trascender con cada disco que hace. Con el último, hizo un homenaje sentido a su barrio de toda la vida.

Músico multidisciplinar, cantante y compositor español conocido por su aporte a la música flamenca, el jazz y la salsa, Diego Amador es un referente porque de casta le viene al galgo. Sus hermanos Raimundo y Rafael marcaron el camino y él logró su hueco en la fusión bien entendida. También conocido como El Churri y El Ray Charles Gitano (por ese espíritu libre y vigoroso con el que interpreta el piano), es reconocido por ser uno de los más destacados músicos del estilo flamenco-jazz. La combinación de intérprete y músico excepcional ha sido su pasaporte para colaborar con estrellas como Tomatito, Camarón de la Isla, Remedios Amaya o Diego El Cigala.

“Antiguamente no había tanta matemática en la música. Parece que algunos cantantes quieren ser famosos antes de ser artistas. Nacen como clones y todo suena a lo mismo. Habría que recuperar el respeto, porque todo no vale. Todos hablan de fusión, pero no conocen todos los palos clave. Porque si tú conoces la cultura profundamente, haces la fusión de otra manera, sin molestar a nadie. Cuando no se sabe hacer bien, se llama confusión”, admite Amador, que hace una reflexión de pata negra para aquellos que quieren salir del karaoke para ganar millones con la música: “Hace muchos años, había un jurado que te evaluaba y, si lo hacías bien, te daba el carné de artista. Si no, te decían: “Sigue trabajando y vuelve el año que viene, a ver si has mejorado”. Eso debería volver”.

El curso El porqué del flamenco. Poderío, singularidad, universalidad, de la Olavide en Carmona, finalizó ayer con un notable éxito y con el objetivo cumplido de haber analizado este género musical tan andaluz desde disciplinas tan variadas como la etnomusicología, la neurociencia, el periodismo o la antropología.