¿Qué santo se celebra hoy, sábado 18 de octubre?

Según el calendario litúrgico, el 18 de octubre se conmemora el día de San Lucas Evangelista, autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. En este último libro, narra los acontecimientos que tuvieron lugar desde el origen mismo de la Iglesia hasta la primera prisión de San Pablo en Roma. Por ese motivo, se trata de una fecha señalada para el cristianismo.

Cada día, la Iglesia Católica celebra la vida y canonización de importantes figuras de su historia; y, en esta ocasión, rinde homenaje a un santo por el que 63.516 hombres y 133 mujeres en España festejan su onomástica este día, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024). Pero ¿cómo fue exactamente la vida de San Lucas Evangelista?

¿Quien fue San Lucas Evangelista?

San Lucas es uno de los cuatro evangelistas, junto con Mateo, Marcos y Juan. Asimismo, como ya hemos mencionado, se le atribuye también la autoría de los Hechos de los Apóstoles, obra que supone una continuidad para los Evangelios; y es considerado, dentro de la Iglesia Católica, como patrón de artistas, médicos, solteros, notarios, orfebres, cerveceros o carniceros, entre otros.

Fiel amigo y colaborador de Pablo de Tarso (San Pablo), Lucas suele ser representado iconográficamente por un toro alado; una inspiración que parte del Libro de Ezequiel y de las palabras del Apocalipsis, en las que se ilustra la presencia de cuatro seres vivientes delante del trono del Cordero. Esto es lo que se conoce como el Tetramorfos, cuya interpretación más extendida lo relaciona directamente con los cuatro evangelistas.

Ahora bien, ¿por qué conmemoramos realmente el día del Santo de cada persona; y, en este caso concreto, de San Lucas? Esta tradición procede directamente de la religión católica, como una forma de poner en valor a esos personajes clave del cristianismo, que dedicaron o entregaron su vida a llevar la fe cristiana a aquellas personas que lo necesitaban.

¿Qué santos se celebran el 18 de octubre?

El 18 de octubre no solo se celebra la vida de San Lucas Evangelista, sino que el santoral completo incluye otros nombres de santos y beatos, como San Amable de Riom o el Beato Fidel Fuidio Rodríguez. Aunque no son tantos los nombres que se homenajean durante esta efeméride, la lista completa es la que sigue: