Calor cofradiero en la despedida de un gran teniente general

Brillante velada la del jueves en el edificio de Capitanía General, que así se sigue llamando en el rótulo de la fachada principal, en el imaginario colectivo de la ciudad y a la hora de pedir un taxi. Usted le pide a un taxista que le lleve “a la puerta principal del Cuartel General de la Fuerza Terrestre” y le mirará con cara de ser de Sabadell. Se despidió de la sociedad civil el capitán general José Rodríguez, jefe de la Fuerza Terrestre en el BOE. No faltó en su discurso el recuerdo a sus salidas de nazareno como hermano del Baratillo. Porque ha salido con túnica, no con chaqué. Y allí estuvieron, en el hermoso patio regionalista, el actual hermano mayor Luis Fernando Rodríguez y el medalla de oro de la cofradía, Joaquín Moeckel. También vimos a otros dos baratilleros: el tabernero Rogelio Gómez Trifón y su hijo. Y mucho cofrade, como el presidente del Consejo, Francisco Vélez, que el día anterior cumplimentó a los reyes en el Palacio Real en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad; el hermano mayor de la Paz, Vicente Flores; el del Gran Poder, Ignacio Soro; el del Santo Entierro, Fermín Vázquez, y el del Rocío de Sevilla Gabriel Rojas, entre otros. No paró el teniente general de recibir abrazos y recuerdos de sus cuatro años en el cargo, aunque en realidad hayan sido más porque trabajó desde algunos años antes en Sevilla.

El Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento le tributaron los máximos honores, pero dónde se encuentre la fuerza del cariño de las hermandades... Y de eso se ha dado cuenta el jefe de la Futer. No faltó el poder eclesiástico con el arzobispo emérito al frente, don Juan José Asenjo, y el secretario general de la Archidiócesis y párroco del Porvenir, el sacerdote Isacio Siguero. El martes se celebrará el acto castrense en la Plaza de España, con la renovación de la jura de bandera y el pase no ya a la reserva, sino al derecho a llevar a Sevilla siempre en el corazón.