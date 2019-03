Ojo a Hacienda

TRES cervezas en una mesa sin mantel. Dos con alcohol y una sin. Ensaladilla y jamón al centro. Uno de los tres comensales advierte: “Cuidado con los itinerarios al revés que pueden traer problemas con Hacienda. ¿Recordáis la exención del IVA de la carrera oficial que se gestionó hace veinte años? Se alegó que se trataban de traslados para culto en la Catedral. Un inspector con ojo podría meterle mano al asunto si el recorrido se hace al revés de nuevo, porque en tal caso el traslado se consideraría hecho. Y se pondría de manifiesto que se pasa por la carrera oficial para simple y llanamente hacer caja. No, no. No sonrías. Esto no sería descabellado. Pregúntale a aquel Consejo de 1999 qué mal lo pasaron con el inspector que levantó aquellas actas... EnHacienda se buscan argumentos, pruebas. Y el de hacer la carrera oficial al revés lo es. El 21% de la recaudación dolería tela. ¿Ya no te ríes?”.