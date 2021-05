Ojo a los peligros, señor Romero

NOes una casualidad, ni una precipitación, ni un asunto menor que José Félix Romero presente de manera formal su candidatura a la presidencia del Consejo de Cofradías esta semana. El ex hermano mayor de San Buenaventura, ingeniero industrial y empresario de profesión, quiere contar con un año por delante para ser conocido entre el cuerpo de hermanos mayores y el nuevo arzobispo, que llegará a Sevilla a mitad de junio. Para la mayoría de los cofrades ha supuesto una sorpresa el anuncio de esta candidatura, que se lleva pergeñando desde el desastre de la gestión de la devolución de los dineros de la carrera oficial de 2020, cuando el actual equipo de la institución de la calle San Gregorio quedó en evidencia, pese a la de veces que se le advirtió desde este periódico.

No sé si Romero contará con el apoyo de los hermanos mayores. Lo único que percibo es que hay una sensación evidente de que la actual junta superior está amortizada. Ignoro si este hombre alcanzará la presidencia del Consejo, pero contribuirá a remover el patio después de una de las gestiones de tesorería más endebles que se han vivido en el Consejo, mucho peor que la de las actas fiscales que se levantaron por el IVA impagado de la carrera oficial de las últimas Semanas Santa del siglo XX.

El actual Consejo tiene lagunas evidentes, fallos clamorosos y algunos grandes aciertos. Francisco Vélez, por ejemplo, lo hizo muy bien al enderezar el Martes Santo, gratificar (de forma insuficiente) el cartel de Semana Santa y ganarse la confianza de un prelado que, de entrada, hubiera preferido otras opciones para la presidencia del Consejo. Dicen que Vélez quiere continuar, que cambiará al tesorero. Desconozco la identidad de la gran mayoría de los actuales delegados del día. Nunca he confiado mucho en su papel, pues las cofradías son muy celosas de su autonomía y prefieren en muchas ocasiones entenderse directamente con el presidente o con la autoridad eclesiástica. El delegado de día es ese señor que apunta los horarios en el palquillo, jornada en la cual suele estrenar un Dustin. Y poco más.

Romero tendrá una ardua tarea por delante: sonreír mucho, escuchar más todavía, y no extenderse en un lenguaje muy técnico porque eso ahuyentaría a un electorado de entrada conservador. He conocido ya demasiadas elecciones al Consejo y muchos candidatos perdedores. No se fíe, señor Romero, de absolutamente nadie. Si la Semana Santa de 2022 se celebra con pleno éxito, como todos esperamos, será la ola que lleve a Vélez a la reelección, no porque haya sido un buen presidente, sino por el efecto márquetin y las ganas que tendremos todos de recuperar la anhelada normalidad.

Vélez ha sido todo en el Consejo menos conserje. Romero ha sido hermano mayor de una cofradía que a mi me encanta por muchos motivos (incluido el templo donde radica), pero que carece de influencia en el seno de Consejo. Romero tendrá que trabajar mucho, muchísimo. Y tendrá que responder a muchas preguntas sobre lo que se cuece en la actual coyuntura, que son fundamentalmente dos asuntos: el esquema de religiosidad popular que traiga el nuevo arzobispo y el modelo de Semana Santa en la era posterior a la Covid-19. No perdamos la perspectiva.

Un precioso monumento a Joselito

La Hermandad de la Macarena que ha llegado a nuestros días no se entiende sin muchas personas, pero sobre todo no sería o que hoy es sin Joselito El Gallo y Juan Manuel Rodrñiguez Ojeda. Por eso el torero tendráen breve el monumeno que merece muy cerca de la basílica. El monumento a Joselito el Gallo ya aguarda para ser instalado ante la Basílica de la Virgen de la Esperanza. La escultura se encuentra lista y a la espera de ser inaugurada, como avanzó este periódico con todo lujo de detalles.

La hermandad tenía previsto realizar a lo largo del año 2020 un dilatado homenaje al llamado Rey de los Toreros en el centenario de su fallecimiento, ocurrido el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina. Bajo el nombre de Joselito El Gallo, cien años de gloria, la corporación había preparado exposiciones, conferencias y mesas redondas y otros actos culturales para honrar la memoria del gran benefactor de la corporación y devoto de la Virgen de la Esperanza.

La irrupción de la pandemia dio al traste con esta gran efemérides, uno de cuyos momentos culminantes iba a ser la inauguración del monumento el pasado 26 de noviembre.

El monumento consiste en una figura de tamaño natural, fundida en bronce a la cera perdida y modelada por el escultor e imaginero Manuel Martín Nieto, basada en una conocida fotografía de Joselito haciendo el paseíllo, que luce con la montera en la mano y el capote de paseo. La escultura, de cuerpo entero y de 1,75 metros de altura, incluye algunas claves como el rostro de la Virgen de la Esperanza en el interior de la montera. Se colocará sobre un pedestal cúbico de 1,2 metros de lado, de hormigón revestido en mármol crema marfil, y cuatro bajorrelieves realizados también en bronce, que recrearán la relación del torero con la Hermandad de la Macarena: Gallito con su hermano Rafael y Miura; Gallito con su amigo Juan Manuel Rodríguez Ojeda; Gallito en San Gil con la corona de oro y Gallito delante del Arco con las mariquillas. El monumento se ubicará en la Plaza de la Esperanza Macarena, a la izquierda de la salida de la basílica, aproximadamente a once metros de la verja de cerramiento, y a ocho metros del monumento a Juan Manuel.