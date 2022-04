El alcalde evita la bulla...

Casi siempre es mejor no dar rodeos y tirar por la calle de en medio. Decimos que casi porque sólo en Semana Santa la curva suele ser más breve que la recta por aquello de sortear las bullas. Recordábamos esta máxima con ocasión de la gala de entrega de los premios Gota a Gota de la Fundación Cajasol. El alcalde, Antonio Muñoz, clausuró el acto como corresponde y proclamó un ruego a todos los presentes a la hora de participar en la Semana Santa:“Pido sentido común, educación y prudencia”. No se puede decir más claro. No se trata de connivencias, equilibrios, sostenibilidades y ni respetos a modelos culturales. Educación, educación y educación. No hay más. La Semana Santa es víctima de la mala educación desde 2000. Y conviene llamar a las cosas por su nombre porque la primera batalla es la del lenguaje. El alcalde cogió la calle adecuada. No se metió en bullas...