La desarmá de una cámara indeseable.

Qué gozo el de asistir a la desarmá de la dichosa cámara que nos ha dado la tababarra hasta el Martes Santo incluido, cuando se enganchó con el paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre. Qué despropósito haberla permitido desde que el pasado año advertimos que la Plaza de San Francisco no podía ser tratao como el estadio Old Trafford. O que hubieran puesto al control de los mandos a alguien con destreza. ¿Quién manejaba el artilugio que parecía estar con un videojuego de Super Mario, el célebre fontanero bigotudo?El caso es que nos consta que el teniente de alcalde de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, dejó claro su rechazo a la cámara e las negociaciones de cuaresma. ¡Ah, el decoro! Claro que el decoro es importante y no hay que avergonzarse por su defensa. La prueba la tenemos en que se ha roto dos veces: con el paso de misterio de la Borriquita (¡el primero que pasaba por la plaza)y con la gracia de Sevilla bajo palio. “No es propio acercar una cámara a treinta centímetros de una imagen”. ¿A que esa afirmación la oyeron más de uno y de dos? Por eso el teniente Cabrera fue tan contundente en la retirada de la licencia tras el episodio del martes. Tome nota el Consejo, habilidoso y rápido para los comunicados.

Monaguillos que marcan las vidas

La fotógrafa María Dolores Flores Esquivias se jugó el tipo en la Madrugada del año 2000 al hacer el mejor y más completo reportaje de unos sucesos que nunca olvidaremos y que fueron el origen de un nuevo modelo de Semana Santa que el paso del tiempo no ha hecho más que confirmar. Pasamos de una Semana Santa que casi se organizaba sola, gracias al Plan Trabajadera, a otra que incluye la vigilancia con drones y los medidores de tráfico peatonal. Flores Esquivias recibió ofertas de publicaciones naciones por aquellas fotos que sólo se publicaron en Diario de Sevilla. Esta Semana Santa ha tenido el honor de vestir a Agustín de monaguillo del Dulce Nombre. “El niño es bofetero, del Cristo”, nos recalca. Agustín es el hijo de alguien que es más que una amiga. La vida quiso que ella, devota de la Virgen morena de San Lorenzo, vistiera al niño en su estreno más hermoso. La Semana Santa puede generar las más emocionantes vivencias, de las que nunca se olvidan, incluso de las que marcan toda una vida. En 2000 fue una noche para el susto, de la que nació una Semana Santa distinta. Veintitrés años después ha tocado experimentar el gozo de revestir a este pequeño del que seguro que nacerá un amor duradero por toda la Semana Santa. Y como dice el capataz:“¡Hay que seguir!”. La cofradía de la vida avanza a golpes de chicotá, sobre los pies muchas veces, otras con empujones e incluso en algunas ocasiones con lágrimas o sonrisas, según los casos. Pero siempre avanza, siempre de frente.

Dos cursos nuevos

Para la próxima cuaresma hay que convocar el curso sobre la diferencia entre el dintel y el umbral. ¡La de pasos que ayer cruzaron el dintel! ¡Superpoderes se llaman! Y también curso de control de las denominadas ‘spidercam’, el desastre de esta Semana Santa. Y no olvidemos las cámaras con brazo articulado que llevan años dando la vara en la Campana. Es precioso mirar el paso y sufrir una perspectiva invadida por el aparato. ¡Y en los años 80 se quejaban de los focos de las cámaras de vídeo!.

Punto negro

Impresionaba la multitud congregada en la Plaza del Salvador desde una hora antes de la llegada de la Lanzada, como se aprecia en la foto tomada al efecto. Esta zona es el punto negro del día. El Ayuntamiento lo sabe y preparó el dispositivo especial. La fotografía no deja de llamar la atención. Sin duda, que al día siguiente sea festivo y la falta de criterio a la hora de ver cofradías contribuyen, entre otras razones, al público sedente y pasivo.

Horribles marchas

Quizá se trate todavía del efecto de los dos años de parones por la pandemia. Ha debido haber una superproducción de marchas con autores deseosos de que se interpreten en la Semana Santa de Sevilla . Nos estamos tragando algunas melodías verdaderamente insufribles, algunas propias de ser la banda sonora de batallas navales, otras que incluyen auténticos estruendos como si se hubiera despeñado del estante alto de la vitrina la vajilla de Navidad. Por favor, que queremos oír Virgen del Valle, Amarguras y Soleá dame la mano. Y por supuesto que hay algunas nuevas muy hermosas, pero otras...De cola de gato pisado. Y el problema es que son mayoría en lo que llevamos de semana.

Hermano Pablo

¡Qué alegría ver al hermano Pablo, secretario del señor cardenal, en la presidencia de la hermandad franciscana del Buen Fin! Cuántas veces presidió don Carlos la cofradía a la que tenía tantísimo cariño, sobre todo a su gran obra social con el centro de estimulación precoz!

Los mensajes al Fiscal

Ayer a las 11:15: “La de desocupados de la junta superior del Consejo que se ponen a analizar quiénes salen en las fotos de los palcos. Claro, ellos no salen y se pillan un ataque de celos. Sin duda estamos ante un ejemplo del nuevo éxito de la micro-vanidad por la que tanto se pirra cierta Sevilla”. A las 11:31: “Pues Feijóo se debió haber quedado y coger un farol de mano en una del Viernes Santo”. A las 11:28: “Qué bonito fue el acto de imposición de la medalla de los 50 años de hermana a Concha Yoldi en la misa de hermandad de los Estudiantes”. A las 13:51: “La Virgen de la Caridad del Baratillo luce la medalla de San Raimundo de Peñafort de Joaquín Moeckel”. A las 16:45:“Hay una terraza en la Campana con gente en bañador como en Chipiona. Te adjunto fotos”. A las 17:15:“Qué buena Semana Santa lleva Andrés Martín en el balconazo del Mercantil”. A las 17:52: “Miguel Báez Litri de nazareno en el Baratillo”. A las 18:01: “En el balcón del Baratillo están Ana Botella, los hermanos mayores del Gran Poder y la Esperanza de Triana, tu hermano primitivo Jorge Paradela, Antonio Pulido y Juan José Padilla”. A las 20:37: “Cayetano de Alba comprando patatas fritas en el Burguer King de la Campana”. A las 20:50:“El arzobispo cena antes del comienzo de la Madrugada con los cargos generales”. A las 20:50:“Me gusta más el horario anterior para tu querida cofradía de Los Estudiantes. Hice foto de Antonio Santiago con Manuel Marchena y Pepe Miralles”. A las 20:52:“El delegado que gritó a los nazarenos de la Paz en la Catedral era el delegado del Sábado Santo, que además en ese momento no estaba de servicio”. A las 20:54: “Estoy en la fila 43 para ver Los Panaderos en el Duque. El tanque de cerveza a dos euros”. A las 21:15: “Estoy ya en pijama viendo todo por la tele. Me identifico con tu artículo del otro día. Los años hacen que uno sea selectivo y deja de lado muchas palizas para ver cofradías”. A las 21:25:“El presidente le ha advertido varias veces que lo va a cesar”.