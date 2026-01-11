El disputado voto capirotero

Muy llamativo que en el proceso electoral de una cofradía haya un candidato lanzado a captar el voto del capirotero, término con el que se alude a quienes acuden a la hermandad exclusivamente el día de la salida de la cofradía, pues el reparto de papeletas de sitio por vía telemática ha restringido la presencia de cientos de hermanos a la estación de penitencia.

Hay un aspirante a hermano mayor de Los Gitanos que publica los siguientes mensajes en sus redes. “Aunque solo vengas en la Madrugá, la hermandad también te pertenece”. “No hace falta estar por obligación en colectivos. No hace falta conocer a nadie. Ya tendremos tiempo de acercarte”. “Solo hace falta ser hermano y cristiano”. “Hay muchas formas de vivir la Hermandad. Todas son válidas”.

Voten los hermanos con toda libertad, que aquí no promocionamos a nadie, pues, además, hace muchísimos años que tenemos claro que basta que un medio de comunicación se incline por un aspirante para reducir sus opciones. Sí nos gusta esa apuesta por el voto capirotero, mucho más que las promesas que se suelen hacer sobre el patrimonio artístico, tantas veces absurdas, desaconsejables y excesivas.

El nazareno es la base de la Semana Santa. Y el capirotero es uno de los pilares de la hermandad. Sin capiroteros no se entiende la cofradía, ni se sostiene la hermandad. Yen muchísimos de ellos hay una forma hermosísima de vivir su relación con los sagrados titulares. Por supuesto que hay varias formas de vivir la hermandad, pero la evolución de la Semana Santa nos insta a valorar mucho más la de quien acude con fidelidad anual a su cofradía, paga sus cuotas, reza con las estampas que lleva en la cartera y es un absoluto desconocido en la hermandad en la que puede llevar veinte o treinta años apuntado. Los capiroteros son mayoría más que absoluta, por lo que resulta una maniobra de inteligencia electoral fijarse en ellos, pero eso es lo que menos nos importa. Al menos alguien se ha acordado de ellos, como hacen los políticos con los pensionistas cuando llegan las elecciones. Cabría realzar mucho la figura del capirotero en particular frente a la decadencia y el orillamiento de la figura del nazareno en general. Son excesivas las atenciones oficiales que se dedican a capataces, costaleros y músicos. Esos anuncios de fichajes y renovaciones generan excesivo ruido. Y el capirotero es discreto, fiel... y mayoritario. No está mal la llamada de atención. Justa y necesaria.

El autor y la obra. / Javier Albiñana

Un gran cartel en Málaga

La composición tridimensional que Martín España ha realizado para anunciar la Semana Santa de Málaga es innovadora. Ha gustado mucho y, sobre todo, ha llamado la atención, que es todo un reto. Presenta la visión del trono de la Virgen de la Soledad desde “tres perspectivas diferentes”. Esperemos ahora que no lo copien de forma abusiva.

Los palcos. / M. G.

Palcos por encima de los mil euros

Este año se ofertan palcos que por primera vez superan los mil euros. Tengan claro que se ocuparán todos. Si el Consejo saca la renovación por dos mil euros, también se ocuparían todos. La subida general ha sido del 3%, todo un detalle si se tiene en cuenta la alta demanda. La carrera oficial es el negocio soñado por cualquier empresario.