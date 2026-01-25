¡Frío, frío, papeletas en formato digital!

Nos llegó la nota de prensa de los cambios de la Semana Santa a las 20:15 de un sábado, con Los Javieres en un traslado para los anales. Sí, han leído bien. Todo lo que se aprobó un martes se comunica oficialmente un sábado con las farolas ya encendidas. Debe tratarse de un error. También esta semana supimos que el Cabildo Catedral no encarga al profesor Arquillo la revisión de la Patrona. La fortísima polémica de las pestañas macarenas sigue teniendo efectos. Pero la gran noticia era otra, al menos para este Fiscal, siempre aspirante única y exclusivamente a ejercer de fino observador. ¡Ha llegado la publicidad de la papeleta de sitio en formato digital! ¡Al suelo que vienen los nuestros! Hay cofradías que ofrecen esta posibilidad para “evitar desplazamientos innecesarios”. ¡Zape, zape! Por ahí viene el riesgo. ¿Recuerdan el despropósito de suspender la estación de penitencia desde por la mañana y citar a los hermanos por la tarde, pero vestidos ya de paisano?Todo era por lo mismo: la comodidad. Pero, oiga, ¿en qué momento salir de nazareno es un asunto que se valorar en función de criterios de confort?Es indudable que no se puede prescindir de las nuevas tecnologías, pero el riesgo de crear una relación fría entre la corporación y el hermano es muy elevado si, además, laminamos los ritos ligados al día de salida de la cofradía. Sigamos pelando la flor hasta que nos quedemos solamente con el tallo... Quitemos la calidez hasta que todo sea gélido. Pronto podremos hacer la estación de penitencia con toda comodidad desde el sillón de casa por un sistema especial de streaming, previo pago de una papeleta de sitio especial, claro. ¿No están algunos con la barrila de que sobran nazarenos? Pues, hala, ya tenemos una fórmula para reducir su número:la estación de penitencia virtual. Y que la autoridad eclesiástica la convalide de acuerdo con criterios pre-establecidos. El tramo virtual está al caer como evolución de las papeletas de sitio simbólicas. Hasta puede tener su celador, conectado on line con los nazarenos

En pleno debate sobre los excesos, empezamos a meter el frío digital. ¡Poco a poco, no correr! Dice el dilecto Francisco Carrera Iglesias, Paquili, que las artesanías están en peligro, entre otras cosas por la competencia de Pakistán. ¿Yno lo está la participación de los capiroteros en la vida de hermandad, que son el colectivo más extenso? Los muy apreciados capiroteros han articulado su vida de hermandad en dos días:la retirada de la papeleta y la salida en la cofradía. Si les quitamos uno al ofrecerles sacar la papeleta en formato digital y si suspendemos la estación por riesgo de lluvia seis horas antes por presiones del Cecop y por la evidente confusión de criterios de algunas juntas de gobierno, ¿qué les dejamos?

¡El confort, el confort! La verdad es que ya nos llamó la atención que una cofradía llevara auxiliares de paisano ofreciendo a los nazarenos agua y golosinas. ¿Qué nos ha pasado? Los penitentes a este paso podrán llevar almohadillas para amortiguar el peso de la cruz. Y los portadores de insignias, medidores de esfuerzo para valorar su sustitución. Los solicitantes de la papeleta digital, además, deberían elegir su lugar preciso en el cortejo en la misma pantalla, como al sacar un billete de avión.