"Hermano mayor de esta nuestra hermandad"

Los excesos en el actual mundillo de las cofradías no se producen solo en las ansias por sacar las imágenes en procesiones extraordinarias, misiones, rosarios y otros formatos. Aumentan los casos de difusión de decisiones que se toman en el seno de la hermandad que son irrelevantes. No se trata de un asunto de gravedad, pero sí revela que el criterio, una vez más, conduce a la desmesura. Hace no mucho tiempo esbozamos una sonrisa al leer que una cofradía difundía en sus redes sociales y en su web oficial el acto de firma de un contrato para el mantenimiento de las insignias. El otro día leímos un comunicado sobre el cese de los puestos de confianza porque entra una nueva junta de gobierno. ¡Cáspita! Estas cosas recuerdan a aquel presidente de la comunidad de vecinos de la serie Aquí no hay quien viva. ¿Recuerdan? Cabría una versión en morado. “Soy el hermano mayor de esta nuestra cofradía”. ¡Ni en el Vaticano hay un comunicado público para recordarle a los mandarines de la curia que se deben considerar cesados a la muerte del Papa!

Estamos a un paso de que las cofradías publiquen la lista de los elegidos para ser celadores de tramo, la subida del sueldo del sacristán de acuerdo con el IPC, el despido del tío de bar de los viernes porque no cuadran las cuentas y que la señora de la limpieza pasa de un contrato eventual a uno fijo. Hemos visto ya comunicados de contratación de un despacho de abogados, o de la renovación de una banda de música. Estamos cayendo en el absurdo de una forma palmaria. Todo aquello que era propio de las últimas páginas de los boletines ha pasado a ser vertido en las redes sociales con riesgo de provocar alguna que otra risa. Sobre todo porque se echan en falta algunas reacciones en asuntos muy serios de la actualidad nacional e internacional en los que las hermandades, asociaciones públicas de la Iglesia, podrían definir su posición.

El pintor Ferrer-Dalmau. / M. G.

Ferrer-Dalmau en la Anunciación

Hay algunas hermandades en particular que han demostrado tener mucho criterio artístico. Una vez más lo ha demostrado la del Valle al conseguir que Augusto Ferrer-Dalmau pinte el paño de la Verónica. Se trata de un autor puntero, especializado en llevar al lienzo momentos estelares de la Historia de España y del que disfrutamos de una exposición en el Real Círculo de Labradores hace pocos años. El Valle vuelve a tirar alto, enriquece su colección de paños y demuestra otra vez que las cofradías pueden llegar lejos a poco que se lo propongan. Ahora que se refiere tanto la necesidad de trabajar y lograr marcas de prestigio, la propia marca de la Semana Santa de Sevilla, en general, abre muchas puertas si se sabe trabajar. Y ocurre igual con la de muchas cofradías específicas. Un caso a destacar al respecto es la Macarena. El nivel está cada vez más alto, pero es que las cofradías se pueden permitir moverse en las alturas, siguiendo el modelo de los carteles de la temporada taurina de la Real Maestranza. Distinto será el resultado de las obras, pero los autores, en su mayoría, son consagrados y de primer nivel. Ferrer-Dalmau encaja a la perfección en la excelencia y el esmero que la cofradía de la Anunciación genera en la literatura, los bordados o la orfebrería. El camino debe ser siempre ese. La hermosa costumbre de invitar a un reconocido artista para realizar el paño que porta la Santa Mujer comenzó en 1980, cuando era hermano mayor el pintor Francisco Maireles. Ferrer-Dalmau es un pintor sin complejos, valiente y que se caracteriza, entre otras virtudes, por el minucioso estudio previo de sus obras. Seguro que el conocido como ‘pintor de las batallas’ se entusiasma con la historia y el patrimonio de la cofradía del Jueves Santo.