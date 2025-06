Las jarras de agua...

Obra de misericordia es enseñar al que no sabe, dar de beber al sediento y de comer al hambriento... El otro día ofrecieron agua a los componentes del cortejo de la Amargura. El calor de Sevilla no perdona. Que beba el que tenga sed, como en Semana Santa hay puntos de agua para los nazarenos de las cofradías que vienen desde los barrios alejados del centro. Y no tan distantes de la Giralda, todo sea dicho. El caso es que la mayoría de los hermanos de la Amargura bebieron, salvo los del último tramo, formado por los de mayor edad. Solo uno tomó el vaso. Solo uno, repetimos. Es revelador el dato, ¿verdad? Hay un concepto de disciplina que se pierde. Y que beba el que lo necesite. Faltaría más.