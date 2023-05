Sanz señala al alcalde como el "culpable de la saturación de alojamientos turísticos"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado este jueves “al alcalde como el culpable de la saturación de alojamientos turísticos, al haber concedido 45.000 plazas en 8 años”. Sanz ha destacado que “en el casco histórico de nuestra ciudad no cabe ni un alojamiento turístico más. El alcalde socialista Muñoz y ex delegado de Urbanismo ha convertido el centro en un parque temático, abandonando y no estando al lado de los vecinos, ni atendiendo ni cuidando la idiosincrasia de nuestra ciudad”.

El candidato del PP ha detallado que desde 2016 hasta el pasado 30 de abril la Gerencia de Urbanismo de Muñoz ha dado 7.995 licencias de viviendas con fines turísticos en nuestra ciudad, de ellas 7.633 en el centro y 1.095 en Triana.

Y, 167 licencias para establecimientos de apartamentos turísticos. “Esto supone un total de 39.075 plazas en viviendas turísticas, más 5.169 plazas de apartamentos turísticos, es decir casi 45.000 plazas, una media de 6.500 licencias al año”.

Sanz ha explicado que se ha llegado a esta saturación turística porque “se han ejecutado las políticas en materia de turismo del alcalde Muñoz, primero como delegado de turismo y luego como alcalde. Además de haber demostrado un absoluto desinterés por cuidar del centro histórico, haber realizado una mala gestión y mirar para otro lado no aplicando medidas de control, demostrando con ello su ineficacia como alcalde y delegado de Urbanismo”. Ha añadido que “el único culpable de que hayamos llegado a esta situación insostenible es el alcalde socialista Muñoz, que ha sido durante 8 años el máximo responsable”.

Del mismo modo, ha señalado que “ha dado licencia a 45.000 alojamientos en viviendas turísticas y no ha entregado ni una VPO”. Ha indicado que “esta política en la gestión del turismo ha dado como resultado una saturación turística, que ha roto la sostenibilidad de nuestro centro histórico, hecho que se pone de manifiesto en los graves problemas que sufre el centro, como son la insuficiencia de infraestructuras, falta de transporte público, el elevado consumo de agua y energía eléctrica, así como la elevada generación de residuos”.

“El alcalde además de romper la estabilidad y sostenibilidad del centro, ha destruido su identidad, por pensar sólo en el turismo de masas”, ha destacado José Luis Sanz. Ha recordado que “este boom por los alojamientos turísticos es marca PSOE, ya que este fenómeno se ha producido tras la aprobación del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, gobernando en la Junta de Andalucía el PSOE”.

“El que ha destruido el centro de nuestra ciudad no puede buscar culpables fuera, no puede parapetarse tras otras administraciones o decir que las licencias hay que otorgarlas por ley. El casco histórico hoy es el resultado de la aplicación de unas nefastas políticas en materia de turismo, ejecutadas directamente por Muñoz. Nuestro conjunto histórico no lo arregla hoy una ley, lo arregla un alcalde que esté del lado de los vecinos, haciendo atractivo el centro para vivir y no desbordándolo”, ha reiterado Sanz.

El modelo turístico de Muñoz

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que una manifestación clara de cuál es el concepto de la gestión del turismo de Muñoz está en el tratamiento que ha aplicado al entorno de Costurero de la Reina. “Esto un magnífico ejemplo de cuál es la concepción y el tipo de turismo que quiere Muñoz para nuestra ciudad. El alcalde no sólo agrede a la imagen de un monumento, sino que ataca a la identidad propia de la ciudad que es nuestra marca y garantía de la calidad turística”.

“Con este tipo de acciones se fomenta el turismo de masas y de baja calidad. Sevilla se vende sola, no necesita unas hamacas amarillas. Nuestro modelo de ciudad no pasa por poner hamacas en las plazas y monumentos de la ciudad”, ha manifestado Sanz. Ha añadido que “el turismo de Sevilla se tiene que poner y difundir a través de los mejores canales internacionales y tour operadores. Hay que cambiar el paso y potenciar otras vías para hacernos más visibles como destino y más fuertes internamente para la captación de nuevas rutas”.

Del mismo modo, el candidato popular ha recordado que la Junta trabaja en la elaboración de un nuevo Decreto con la participación de todos los agentes implicados. El decreto contemplará que los ayuntamientos establezcan limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas con fines turísticos, a fin de dar respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda y a la protección de los derechos de las personas residentes ante posible situación de saturación de sus espacios vecinales. Sanz ha adelantado que está en conversaciones con la Junta de Andalucía y Consejería y trabajará de la mano con ellos en ese decreto para limitar los pisos y alojamientos turísticos.

"El centro hsitórico dejará de ser un parque temático"

El candidato del PP a la Alcaldía ha afirmado que “el centro histórico dejará de ser un parque temático. Tengo preparado un ambicioso plan turístico que descentralizará la oferta, incrementará las infraestructuras y compatibilizará la convivencia entre vecinos y visitantes”.

“Quiero que Sevilla sea la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar y visitar, que haya equilibrio entre el sevillano y el turista, así como que la oferta turística esté descentralizada. Hay que evolucionar hacia un modelo turístico basado en la descentralización y la sostenibilidad, tratando de promover otros segmentos, a través de experiencias complementarias a las ya existentes, atrayendo a otros públicos, ya que el turismo no se puede concentrar siempre en las mismas zonas”, ha destacado Sanz.

En este sentido, ha resaltado que “no voy a consentir que la mayoría de las viviendas que haya en el centro sean para viajeros, lo que se traduce en despoblación de nuestro casco histórico, por ello trabajaré para que se limiten estos alojamientos para evitar la desertización de la ciudad”. Ha añadido que hará "habitable el casco histórico para los sevillanos y llevaré a cabo medidas, como la regulación de los alojamientos turísticos y la creación de una mesa de trabajo para la convivencia turística en la que esté la Policía Local y todos los colectivos implicados”.

Sanz ha detallado que “va a hacer más habitable nuestro casco histórico y devolveré a los sevillanos el centro dotándolo de más transporte público y aparcamientos, bajando el IBI a los residentes, más equipamientos, ayudas al comercio y llevaré a cabo un plan turístico eficaz para fidelizar un turismo de calidad, un plan en el que puedan convivir vecinos y turistas. Sevilla no puede perder su identidad”.

Por otro lado, ha indicado que el Ayuntamiento no cuenta con un plan de control y seguimiento de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y no realiza las labores de inspección. Por ello, pondré en marcha un plan sobre las ZAS, que contará con un programa de intervención, control, comprobación y supervisión, así como un grupo de seguimiento en el que participarán todos los colectivos afectados.