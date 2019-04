Álvaro Pimentel opta a mejorar los resultados de Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, en las que obtuvo tres ediles. Su objetivo es que la formación naranja, que ya gobierna en coalición con el PP en Andalucía, entre también en el gobierno de la ciudad de Sevilla.

-¿Cómo valora la Semana Santa de Sevilla?

-La Semana Santa, junto a la Feria de Abril, son las fiestas de mayor trascendencia de nuestra ciudad, dando una proyección internacional de la misma. Fiesta religiosa, por supuesto, pero ante todo popular, de todos los sevillanos. Su repercusión y beneficio económico alcanza a todos los sectores; y, si a ello sumamos la labor social que realizan nuestras hermandades, hablamos de un fenómeno social sin parangón.

-¿Considera correcto el actual modelo de carrera oficial organizado en la vía pública por el que el Consejo de hermandades paga unas tasas?

- Sí, es correcto. Efectivamente hay una ocupación de vía publica por parte del Consejo y por ello se paga una tasa al Ayuntamiento. El Consejo tiene el mismo trato que los demás obligados tributarios en la Ordenanza Fiscal correspondiente. El dinero que recibe el Consejo, derivado de la gestión de palcos y sillas, se reparte entre las hermandades y revierte en la sociedad multiplicado, cuanto menos, por dos. Es más, buena parte de los ingresos del Consejo se destinan a ayudas sociales a los más necesitados.

- ¿Es necesario un museo de la Semana Santa y las cofradías en la ciudad? ¿Lo promoverá?

- Sí. Otras ciudades lo tienen y Sevilla, ¿por qué no? Nuestras hermandades poseen un rico patrimonio cargado de valor e historia, y que debe ser mostrado, no sólo a todos los sevillanos, sino al conjunto de visitantes de nuestra ciudad durante todo el año. Sin ir más lejos, el museo de la Macarena se ha convertido en el segundo más visitado de la ciudad. No debemos perder ni un minuto más en poner en marcha un proyecto que, además de divulgar el rico patrimonio de nuestras iglesias y hermandades, supondría una importante fuente de ingresos para nuestra ciudad.

-¿Considera adecuadas las medidas de seguridad puestas en marcha en los últimos años?

- La Semana Santa de Sevilla congrega a cientos de miles de personas en un perímetro reducido y eso hace que se tenga que extremar las medidas de seguridad en la zona. Hemos vivido algunos capítulos no deseados y es necesario que las autoridades pongan todas las soluciones posibles para que podamos vivir la Semana Santa en paz y con el fervor que caracteriza esta tierra. Los profesionales del Cecop hacen un magnífico trabajo. A mí no me gusta que un ciudadano no tenga en la Madrugada un bar para tomar un café a determinadas horas, hay que seguir ahondando en el consenso con los sectores afectados. Estoy seguro que con el paso del tiempo iremos volviendo a la normalidad.