Juan Espadas repetirá como alcalde tras ganar las elecciones municipales por primera vez. Lo respaldan casi 124.000 votos de los sevillanos. Esto le sirve para contar con 13 concejales. Su idea es gobernar en solitario y apoyarse en acuerdos puntuales con el resto de grupos políticos. Tendrá que repetir la fórmula utilizada en su primer mandato, aunque contará con más margen. Quedó un sabor algo agridulce, ya que durante un buen rato los resultados fueron más favorables para los socialistas.

“No os podéis imaginar la felicidad que siento en estos momentos de bajar aquí y poder ofreceros este pedazo de resultado que hemos obtenido en Sevilla”. Estas fueron las primeras palabras de Espadas acompañado de todo su equipo de gobierno y compañeros del partido que estuvieron un buen rato bailando “tengo un corazón contento”. El discurso se centró en los votos logrados: “Es uno de los mejores resultados del Partido Socialista en la capital en su historia. Hace 16 años que no ganaba la capital”, aseguró desde el patio de la sede regional del Partido Socialista. El alcalde en funciones no quiso dejar la ocasión para dar las gracias a los suyos, ya que “esta campaña no ha durado quince días. Nuestra campaña ha sido el trabajo de los últimos cuatro años. Se lo quiero agradecer a mi equipo de trabajo”.

Tras asegurar que “hemos logrado generar confianza para que los sevillanos tengan algo en lo que agarrarse para afrontar el futuro con determinación y el corazón contento (como la canción)”, Espadas advirtió que su partido ha sido capaz de lograr los votos de la mayoría de los ciudadanos, “ahora es cuando me siente satisfecho”. Las intervenciones del primer edil eran interrumpidas por aplausos.

“La victoria es más dulce, ya que la diferencia con el segundo partido es de 50.000 votos. El apoyo es rotundo. Con eso nos vamos a quedar. Hemos ganado en ocho de los once distritos de la ciudad”. Espadas también se centró en los barrios en los que no logró vencer: “Hemos crecido diez puntos de media en los tres distritos que no hemos podido ganar”.

El primer edil electo llegó a la sede socialista de la calle San Vicente acompañado de su mujer pasada las nueve y media de la noche tras pasar un rato en el tanatorio por la muerte del hermano de Felipe González. Ante los numerosos medios que se encontraban en la puerta, Espadas señaló contaba con buenas sensaciones. Llegan los primeros datos positivos desde el ministerio unos minutos más tarde. Los socialistas obtienen 16 concejales con el 30% escrutado.

El candidato socialista estuvo toda la noche en uno de los despachos del céntrico edificio con el núcleo duro de la formación del puño y la rosa. En la puerta de la sede parece un domingo más. Aún falta por escrutar un 15% y los socialistas mantienen los 13 concejales.

La noche finaliza con una reflexión del alcalde socialista: “Siento deciros que el que llevaba razón era yo. Hemos gobernado para todos los sevillanos y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias a Sevilla. Le vamos a devolver la confianza con mucho amor. Por Sevilla”.