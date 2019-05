La "experiencia y capacidad de gestión" que necesita el pueblo frente a la juventud como "la clave del presente y el futuro" del municipio. Manuel Álvarez Fuentes (14 de noviembre de 1941), a sus 77 años, es el candidato a alcalde de más edad de la provincia de Sevilla y Rubén Rivera Sánchez (15 de junio de 1988), con 30, uno de los más jóvenes de la comarca.

Casi 50 años de diferencia en la edad tienen los candidatos de Ciudadanos por Constantina (CCxC, en 2015 CxC) y Constantina en Tu Mano (CentuM), dos candidaturas de partidos independientes que, junto a PSOE, PP y Andalucía Por Sí, se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo en este municipio de 5.954 habitantes en las Sierra Norte de Sevilla. Aseguran que tienen un trato bueno y cordial entre ellos -un buen punto de partida si nos situamos en el día después de las alianzas- y comparten la iniciativa de liderar un partido local "nacido por y para el pueblo". El objetivo a lograr también es compartido: hacerse con la Alcaldía de Constantina el próximo 26 de mayo, ahora en manos de un pacto PSOE-PA.

Manuel Álvárez, que asegura repite como candidato "por coherencia", ya fue el alcalde de más edad de la provincia tras ser la lista más votada en las pasadas elecciones de 2015. Con un empate a cinco concejales con el PSOE, finalmente se respetó que gobernara la lista más votada y los 192 votos que les diferenciaron de los socialistas les permitieron entrar en un Ayuntamiento históricamente liderado por el PSOE y el PA.

No obstante, su gestión municipal fue efímera ya que sólo siete meses después una moción de censura presentada entre PSOE y PA, dos antiguos rivales, devolvió la Alcaldía al PSOE pese a las protestas de los ciudadanos en contra de esta decisión y que, según dice, se hizo "buscando el interés de algunas personas". "Recuerdo muy bien esa manifestación, en un pueblo pequeño como es el nuestro que se echaran a la calle entre 200 y 250 personas contra esa moción de censura es una cifra muy importante", recuerda el ex alcalde.

Con 73 años, Manuel Álvarez lideró la lista más votada y arrebató la Alcaldía al PSOE

A sus 77 años, Manuel Álvarez se metió en política, como suele decirse, ya jubilado a los 73 años de edad y lo hizo por la puerta grande convirtiéndose en alcalde de su pueblo en mayo de 2015, rompiendo la hegemonía PSOE-PA que había reinado en el Ayuntamiento constantinense desde las primeras elecciones democráticas. Además se hizo con la singularidad de ser el alcalde más veterano de la provincia de Sevilla, y quizás también de toda Andalucía.

Estudiante de Derecho, regresó a su pueblo natal desde Madrid, donde trabajó durante 40 años como funcionario de la Administración del Estado, buscando una vida "más tranquila y con menos contaminación" y porque asegura "como buen vecino de Constantina quiero morir en mi pueblo". Cuenta de su vida que conoció a Felipe González, de la promoción siguiente a la suya, y a Alejandro Rojas-Marcos, de la precedente. Recuerda que la madre del que fuera luego presidente del Gobierno le dejó el piso para vivir en la calle Conde de Bustillo de Sevilla y confiesa que fue novio de la luego diputada Carmen Romero antes de que ella fuera la esposa de González.

En su vuelta a Constantina simpatizó con una plataforma vecinal que protestaba contra la decisión del gobierno local del PSOE de remodelar un centenario jardín público y que exigía su restitución por su carácter "histórico" en el municipio. Es entonces cuando decidió unirse a "las generaciones jóvenes que luchaban por el pueblo".

Unas peticiones que finalmente no sirvieron para parar esta obra y que llevó a parte de ese grupo que formaba la plataforma Amigos del Jardín de Santa Ana a constituirse como una agrupación política y así concurrieron a las elecciones municipales de 2015 como Ciudadanos por Constantina (CxC). "Entonces, como promotor, me colocaron como número uno por mi edad y por mi experiencia y con esas mismas razones me presento este año", agrega. En las elecciones de este 26 de mayo se presentan ya como partido político.

Sus propuestas como candidato a alcalde están orientadas en tres direcciones. La primera es "mejorar la organización del Ayuntamiento". "El Ayuntamiento de Constantina no funciona. La mayoría de sus empleados son interinos y hay muchos políticos que quieren tener súbditos. Hay que acabar con esta legislatura perdida que ha ejercido el pacto entre PSOE y PA estos últimos cuatro años".

La segunda es "reforzar las políticas sociales y el empleo". "Hay que organizar y mejorar los servicios sociales con los enfermos, mayores y necesitados como puntos básicos, y, sobre todo, intentar que Constantina cuente de una vez con un parque empresarial. No puede ser que sigamos sin tenerlo", denuncia. Por último, Manuel Álvarez espera que algún día la Sierra Norte de Sevilla puede ser explotada turísticamente como lo es la Sierra de Huelva y que todos estos factores pueden frenar la despoblación creciente en todos los municipios de la comarca.

"La edad es algo subjetivo"

Rubén Rivera es el candidato a alcalde más joven del municipio, y uno de los de menos edad de la provincia. Tiene 30 años y se presenta por primera vez como número 1 de una candidatura. Al igual que Manuel Álvarez también va como independiente aunque con una cierta vinculación, tanto personal como profesional, con el extinto Partido Andalucista (PA) con el que su padre, Juan Antonio Rivera Meléndez, fue alcalde de Constantina durante 14 años y medio, entre las legislaturas de 1991-1995; 1997-1999 (periodo en el que fue sometido a una moción de censura), 1999-2003 y 2003-2007. Rubén Rivera ejerció de concejal en la oposición durante cuatro años, entre 2011 y 2015.

Reconoce que la edad es algo "subjetivo" y tiene claro que la juventud "no es el futuro" sino que "es el presente con más futuro". "Somos los más interesados en que el presente se convierta en un futuro mejor", recalca. Por ello, en su programa, este sector de población es uno de los puntos más destacados orientado tanto al ocio como a lo laboral.

Coincide en su programa con su rival político el próximo 26 de mayo, Manuel Álvarez, en la necesidad de que el pueblo cuente con suelo industrial y en la mejora de la explotación turística. Acabar con la "dejadez" del gobierno actual y el "desgobierno que ejercen PSOE y PA" son otros de los puntos fuertes de su propuesta.

CXC perdió el gobierno local en 7 meses tras una moción de censura apoyada por PSOE y PA

Rubén Rivera entró en el mundo de la política a muy temprana edad. "Tengo 30 años pero he mamado la política de Constantina desde muy pequeño", afirma refiriéndose a que cuando su padre llegó a la Alcaldía tenia sólo 2 años edad, y subraya que el hecho de que su padre fuera alcalde de su pueblo marcó su infancia pero que gracias a ello es hoy en día "un enamorado de Constantina".

Ya oficialmente, a los 12 años entró a formar parte de las Juventudes Andalucistas, movimiento al que sigue afiliado pese a la desaparición del PA, y en las elecciones de mayo de 2011 llegó a ser uno de los 5 concejales del PA que entraron en la oposición en un gobierno local dirigido por el PSOE, ya sin su padre en las listas del partido.

En las pasadas elecciones de 2015 no logró escaño, sólo lo consiguieron tres ediles del PA y él iba de número 4 . Tampoco formó parte de la moción de censura que sacó a Manuel Álvárez de la Alcaldía porque "era demasiado pronto" y dice que "fue más bien por motivos personales que por las necesidades del pueblo".

Es crítico con el desempeño del gobierno actual, en lo que coincide con el veterano Manuel Álvarez en el "desgobierno" que existe actualmente en el pueblo.

PSOE, PP y AxSI, las otras tres candidaturas

Al margen de estas dos candidaturas independientes, este 26 de mayo concurren en Constantina otros tres partidos. El PSOE, histórico partido gobernante en el municipio, repite con Eva María Castillo como candidata. Es la actual alcaldesa después de que en 2016 prosperara la moción de censura que presentó junto al PA contra el alcalde independiente Manuel Álvarez Fuentes (CCxC). Andalucía Por Sí (AxSI), con Carlos Javier Pérez Liñán, debuta este año en el municipio. El partido es uno de los herederos del antiguo Partido Andalucista (PA) y, aunque se estrena en unas elecciones locales, ya concurrió en las pasadas autonómicas al Parlamento de Andalucía el pasado 2 de diciembre.

Con el Partido Popular se completan las cinco candidaturas que pelearán la Alcaldía de Constantina el próximo 26 de mayo. El PP llega a estas elecciones municipales como un partido renovado con caras nuevas y con el arquitecto y profesor e investigador de la Universidad de Sevilla José Carlos Mariñas Luis como cabeza visible.