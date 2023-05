¿Qué tiempo hará para la semana del Rocío?

El Rocío ha comenzado ya en numerosos municipios sevillanos, donde las hermandades han emprendido el camino para su encuentro con la Blanca Paloma. Lo han hecho en un fin de semana marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos nublados, chaparrones ocasionales y una acusada bajada de las temperaturas. Esta tónica se mantendrá la próxima semana, con máximas que no superarán los 30 grados.

Después de un mes de abril histórico por el calor y una primera quincena de mayo propia del verano, la meteorología ha cambiado por completo. La romería del Rocío de 2023 estará marcada por la lluvia y el frío. Así, al menos, es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Esta semana, la de Pentecostés, arranca con una probabilidad de lluvia que llegará al 95% en las horas centrales del día. En esta jornada se ponen en camino Morón de la Frontera (a las 9:30) y la nueva filial de Montequinto, que lo hará a las 17:00 desde la parroquia de Nuestra Señora de las Flores, en la barriada nazarena. Pernoctará en la base aérea de Tablada. Ya están en camino desde este fin de semana las de Osuna, Écija, Carmona, El Viso del Alcor, Marchena (no filial) y Tocina.

De martes a viernes

La inestabilidad continuará el martes, con un riesgo de precipitaciones del 80%. Este día salen más de una decena de filiales, entre ellas, la Castrense de Tablada, la primera en hacerlo desde la capital hispalense. A ella se suman otras como La Algaba, Salteras, Valencina de la Concepción, Coria, Utrera, Los Palacios, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Lebrija y Olivares.

El miércoles y el jueves son las jornadas en las que la probabilidad de que la lluvia aparezca es menor. El miércoles salen casi todas las hermandades de la capital andaluza, entre ellas, Triana y Sevilla. El jueves es el día de mayor tránsito de hermandades por Villamanrique de la Condesa. Ya el viernes, con todas las corporaciones por los caminos, la posibilidad de lluvia es muy reducida, sólo del 25%, según la Aemet.

El viernes es también el día en el que las temperaturas serán más altas, con 30 grados de máxima. El resto de jornadas, se mantendrán entre los 23 grados de este lunes y los 28 del jueves. Las mínimas oscilarán entre los 13 y 16 grados, unos valores bastante bajos y que obligarán al uso de ropa de abrigo durante las pernoctas, en las que desde hace décadas están prohibidas las candelas para hacer frente al frío.

El fin de semana

Para el fin de semana en la aldea, la Aemet sólo avanza la jornada del sábado, para la que aumenta la probabilidad de lluvia hasta el 65% y una máxima de nuevo baja, de 24 grados. En web meteorológicas como eltiempo.es, la inestabilidad se mantiene hasta el Lunes de Pentecostés (día de la salida de la Virgen del Rocío), con la presencia de precipitaciones.

La última romería lluviosa que se recuerda fue la de 2016, cuando las continuas tormentas impidieron el paso de hermandades por la Raya Real, totalmente anegada de agua. No se prevé que este año se llegue a tal situación, debido al estado de severa sequía que sufre el campo y a que las precipitaciones no serán tan abundantes. El vado de Quema, de hecho, estará sin caudal, a no ser que las lluvias previstas logren un auténtico milagro y hagan olvidar la polémica suscitada las últimas semanas por la petición de la Junta para que desembalsara agua en este pago de Aznalcázar.