Ambulancias Tenorio, denunciada por UGT en Sevilla por falta de seguridad

La empresa Ambulancias Tenorio ha sido denunciada por UGT, que aduce falta de seguridad en los servicios que presta en Sevilla. De hecho, la central sindical ha puesto en conocimiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) los posibles peligros existentes para usuarios y trabajadores del servicio.

En la denuncia de UGT ante el (SAS) expone lo que califica como reiterados incumplimientos en materia de seguridad laboral y de calidad del servicio de la empresa de transporte sanitario Ambulancias Tenorio e Hijos, que opera en la provincia de Sevilla.

Representantes del sindicato indicaron a Servimedia que “esta empresa se salta todo, hacen lo que quieren. Parece que es más barato pagar las denuncias impuestas por las inspecciones de trabajo que hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando llueve, las ambulancias se calen, y moja a los enfermos, además de no arreglar los aires acondicionados, la ruedas, etc. Estamos cansados de miren para otro lado. Aunque es una empresa privada el servicio es público. Pedimos que se les excluya de los concursos públicos. Ya tuvieron que salir de Extremadura. El modelo de transporte sanitario no puede dar esta imagen “, concluyen desde UGT.

La denuncia del sindicato se dirige al director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y al director de la Plataforma de Logística y Contratación de Sevilla y, a su vez, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Molina, y ponen en su conocimiento lo que califican como “incumplimientos continuados” a nivel laboral respecto al pliego de condiciones que regula el servicio de transporte sanitario en la región.

La empresa infractora, según recoge la misiva, acumula varias resoluciones de Inspección de Trabajo, alguna de las cuales recrimina sus actuaciones a la hora de no respetar la legislación laboral vigente, ir en contra de la seguridad de los trabajadores y usuarios y afectar a la calidad y la imagen pública del servicio prestado.

Deficiencias en nueve ambulancias

En el último expediente de oficio de Inspección de Trabajo del mes de diciembre se recogen al menos varias deficiencias técnicas en nueve vehículos de la empresa investigada. Éstas iban desde problemas con las sujeciones interiores de los vehículos, hasta el mal estado de los neumáticos, las lunas, el sistema de climatización o el incumpliendo del protocolo de desinfección del covid-19.

La Unión General de Trabajadores señala qua a pesar de las resoluciones de las autoridades laborales, Ambulancias Tenorio “hace caso omiso a aplicar las medidas que subsanen los defectos detectados”.

Por eso, pide al SAS, a la Plataforma de Logística y Contratación de Sevilla y al Hospital Universitario Virgen del Rocío que tomen todas las medidas oportunas para que se realiza una correcta prestación del servicio, atendiendo lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la gestión del servicio público de transporte sanitario referentes a los puntos que hacen referencia al control y vigilancia y los requisitos y cumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

Además, piden que se forme una comisión de seguimiento para vigilar que el contrato actual de ambulancias en Sevilla se cumpla.

Accidente

Precisamente, una ambulancia del grupo Tenorio, que opera también en Málaga sufrió, a principios de este mes de mayo, un aparatoso accidente cuando volcó el vehículo el pasado 13 de abril en la localidad de Antequera. Se da la circunstancia de que la ambulancia venía de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que resultó ser desfavorable.

El siniestro provocó que un trabajador de emergencias resultase herido, un hecho que ya ha sido denunciado por CCOO ante la Inspección de Trabajo. El sindicato solicitó que se realice un control sobre la situación de los vehículos de la empresa subcontratada que prestan servicio en la provincia de Málaga, tras los incendios de dos ambulancias y este último accidente.

El sindicato reprocha que la empresa debería haber trasladado la unidad afectada en una grúa para desplazarse hasta las dependencias de la empresa o simplemente que se hubiera llevado a un taller cercano en Antequera, ya que según denuncia, “el trabajador ha estado expuesto a un riesgo innecesario, y podía haber sufrido mayores consecuencias de las que ha tenido”.