Barcelona será la sede de la primera edición de The District, que se celebrará entre el 19 y el 21 del próximo mes de octubre.

Se trata del nuevo evento internacional dedicado al Real Estate desde la perspectiva de los mercados de capital e inversión.

Sus promotores destacan que la cumbre inmobiliaria convertirá a España “en el epicentro europeo para los grandes líderes de la industria y todos los actores de la cadena de valor: desde los fondos de inversión, fondos soberanos, private equity, bancos financiadores o fuentes alternativas de financiación, pasando por los grandes tenedores de suelo, administraciones, operadores, promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras o gestores de propiedades”.

La cita reunirá a más 7.000 profesionales para conocer las estrategias de inversión de cara a 2023.

Durante la presentación del evento en Madrid, Juan Velayos, presidente de The District señaló que “es un evento que nace con una gran vocación para que el Real Estate europeo tenga una cita diferencial. Además, supone una gran oportunidad para que España se sitúe en el mapa internacional del ámbito inmobiliario”.

Tres objetivos

Estableció tres objetivos para esta primera edición: “Que The District se configure como una fuente de conocimiento que ayude a anticiparse a los retos de cara a 2023, que en tres días se puedan tener encuentros de calidad equivalentes a una agenda de tres meses y que esta cita sea una gran oportunidad de ‘networking’ para sus asistentes”.

La presentación también contó con la presencia de Mariano Fuentes, concejal Delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, que puso de relieve la necesidad de la unión entre los tres polos de innovación de nuestro país.

“Barcelona, Madrid y Málaga tienen que ser un equipo, porque en The District se vende también el nombre y la imagen de España. Para ello, contamos con la iniciativa privada, ya que sin ella estos proyectos no tendrían sentido. Desde Madrid queremos desarrollar una sensación de seguridad que promuevan la inversión y generen ilusión”.

Estructura

The District se ha estructurado siguiendo tres ejes principales: el desarrollo de las estructuras de mercado de capitales, el valor que supone el cumplimiento de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance), y la transformación que viven los “asset classes” de Residencial, Oficinas, Logístico, Hospitality, Retail y los Alternativos, como las residencias de estudiantes, el senior "living", el Build to Rent, el "co-living" o "data centers".

La aplicación de las nuevas tecnologías en los proyectos inmobiliarios también tendrá su protagonismo en el evento. Además, en el marco de The District se celebrará la primera edición de The District World Summit, el mayor congreso europeo enfocado a todas las fuentes de capital.

Esta será una oportunidad única para ver en un mismo escenario a líderes del Real Estate de primer nivel como Filippo Tadei, executive director global Investment Research de Goldman Sachs; Michael Abel, head of Europe de TPG; Michael Swank, senior managing director in Real Estate Acquisitions Europe de Blackstone; Juan Pepa, fundador de Stoneshield; Jacopo Burgio, Europe director de Angelo Gordon; Toni Elías, principal de Sixth Street; Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat; Alberto Nin, senior vice president de Brookfield Asset Management; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Pere Viñolas, CEO de Colonial o Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda.

Todos ellos, junto con más de 380 expertos internacionales, compartirán las principales incógnitas, desafíos, y megatendencias a las que se enfrenta la industria hoy en día, y procurarán dar respuestas útiles para guiar el capital en sus decisiones cortoplacistas.

Hospitalities

The District contará también con una zona de "hospitalities" en la que más de 250 firmas expositoras, entre las que destacan AEDAS Homes, Aliseda Inmobiliaria, Anticipa, Becorp, Busquets y Galvez, CBRE, Cevasa, Colonial, JLL, Masteos, Metrovacesa, Neinor Homes, Savills, Servihabitat, Testa Home, Woodea o Zennio, o ciudades como Málaga, Bilbao, Madrid, Sevilla Lisboa, Porto, Barcelona o la Comunidad de Madrid, que, entre otras, presentarán sus proyectos inmobiliarios a los profesionales del sector. De esta forma, los inversores internacionales podrán conocer de primera mano los activos inmobiliarios que van a marcar el futuro de las inversiones en los próximos meses.

Gema Travería, directora de The District, ha destacado la relevancia del contenido del programa del congreso, con un panel de ponentes de primer nivel. Además, señala otra parte que será fundamental, como es la dedicada al "networking", con actividades que sin duda serán promotoras de nuevas oportunidades de negocio.

Para ello, el evento cuenta con un programa exclusivo de encuentros "Premium" para fomentar las sinergias. Un ejemplo de ello es el "Leadership Summit", un almuerzo con líderes y empresarios del Real Estate junto con autoridades, que tiene el propósito de consolidar y emprender conexiones reales; o las actividades "off-site" en diferentes lugares de Barcelona para “disfrutar de toda la oferta de ocio que tiene Barcelona como ciudad acogedora para estos visitantes internacionales”, indican los organizadores.